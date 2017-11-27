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Все пути ведут в Удмуртию

26 ноября
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21 ноября в Ижевске презентовали календарь событийного туризма

Календарь представляет собой афишу мероприятий, которые будут проходить в Удмуртии на протяжении года. Все события разделены на несколько блоков: «Природа», «Кухня», «Культура», «Спорт», «Бизнес». Теперь жители и гости Удмуртии смогут быстро определиться с досугом и выбрать наиболее интересные маршруты.

Nik 8254 Все пути ведут в Удмуртию

Новая площадка

На презентации присутствовали Глава Удмуртии Александр Бречалов, а также представители туриндустрии, профильных СМИ, органов федеральной и региональной власти, бизнесмены и инвесторы.

В первую очередь к ним обратился Михаил Хомич. Постоянный представитель Главы Удмуртской Республике при Президенте Российской Федерации рассказал о путях взаимодействия. Так, бронирование и согласование туров теперь будет проходить значительно проще. Операторы смогут оформить все необходимые процедуры через новый портал afisha.udmurt.ru.

‒ Удмуртия фактически стала первым регионом страны, который запускает такого рода программу поддержки организаторов мероприятий. Это станет серьезным стимулом к взаимодействию с нашей республикой, ‒ подчеркнул Михаил Хомич.

Первые в стране

В календаре событийного туризма отмечены мероприятия, которые пройдут в республике впервые. Это чемпионаты страны среди любителей по зимним и летним видам спорта. Первые соревнования состоятся в начале марта следующего года и соберут более двух тысяч атлетов. Мы увидим лыжные забеги и эстафеты, горнолыжный спорт, бег на коньках и даже керлинг.

‒ У нас почти полгода проходили переговоры с Министерством спорта РФ, со всеми федерациями, общественными объединениями. В итоге мы договорились, что Удмуртия станет первым регионом, в котором состоятся эти соревнования, в них примут участие спортсмены‒любители разных видов спорта. Сейчас в мире это очень активный возрастающий тренд. Например, на Олимпиаде среди любителей в Новой Зеландии в прошлом году присутствовали 26 тысяч спортсменов. У нас, в России, это только начинается, и я рад, что начинается именно с Удмуртии, ‒ рассказал Глава региона Александр Бречалов.

Важные соглашения

Удмуртия – территория спорта. И достижения в этой области будут расти, потому что у ее жителей появляются все новые возможности для этого. Вот и после презентации Календаря событийного туризма Александр Бречалов подписал соглашение с президентом Европейского союза дзюдо Сергеем Соловейчиком и исполнительным директором Федерации дзюдо России Валентином Хабировым о проведении в ноябре 2019 года чемпионата Европы по дзюдо среди юниоров.

‒ Удмуртии и Ижевску не хватает современных спортивных площадок. Сейчас мы подбираем место для строительства площадки, где будут и лед, и игровые зоны, и зал единоборств. Проект такого дворца находится на государственной экспертизе в Казани. Любая инфраструктура требует серьезных финансовых вложений, но с учетом инициатив и предложений предпринимателей, я думаю, мы должны завершить все строительные работы к 2020 году, ‒ поделился планами по развитию спортивной базы республики Александр Бречалов. Будут в Удмуртии активно развивать и хоккей. Глава республики подписал соответствующее соглашение с председателем Совета директоров «Белкамнефти» Андреем Зарубиным. При огромной популярности этого вида спорта есть значительные проблемы с инфраструктурой, поэтому спортсмены уезжают в другие команды и выступают за другие регионы. Улучшить сложившуюся ситуацию поможет нефтедобывающее предприятие, которое выделит почти 450 миллионов рублей.

‒ Команда «Белкамнефть» работает в республике 20 лет. С 2003 года началось наше сотрудничество. За это время мы инвестировали в социально значимые проекты около двух миллиардов рублей. Так, в этом году заканчиваем строительство республиканского реабилитационного центра для детей и подростков. А сегодня мы открыли новую страницу в сотрудничестве. Подписали соглашение на три года, но предусматриваем более долгосрочную работу, ‒ отметил Андрей Зарубин.

Мнения

Александр Ессен, глава города Сарапула:

‒ В нашем городе активно развивается туризм. Если в прошлом году мы приняли 64 теплохода, то нынче – 99. В целом сезон прошел успешно. Самый популярный туристический маршрут ‒ гастрономический. Мы предлагаем гостям отведать изыски купеческой кухни. Нравится туристам и архитектурный маршрут ‒ мы рассказываем о богатой истории города. В планах реализовать новые направления.

Светлана Ануфриенко, генеральный директор ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ:

‒ Нужно перенаправлять туристические потоки с Москвы и Санкт‒Петербурга в другие регионы. Есть субъекты, которые достойны внимания туристов, но, к сожалению, непопулярны. Необходимо сформировать моду на регион. В наше время сделать это проще, так как люди стремятся к познанию, реализации себя. А значит, республика с богатой культурой и историей способна привлечь к себе туристов. Потенциал Удмуртии и в том, что у вас можно развить промышленный туризм. Много предприятий, производство которых ин тересует людей.

Иван Черезов, трехкратный чемпион мира по биатлону:

‒ Я рад, что в Удмуртии активно развивается спорт. В республике проходят соревнования мирового и общероссийского уровня. Так, 24 декабря на базе отдыха «Чекерил» пройдет уникальное мероприятие – Международный марафон имени Галины Кулаковой. Галина Алексеевна ‒ великая лыжница, которую знают во всем мире. Она четырехкратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка Европы, тридцатидевятикратная чемпионка СССР ‒ кумир для многих поколений спортсменов.. Я считаю, что все любители лыжного спорта должны поддержать эти соревнования своим участием. Я тоже пробегу дистанцию в 50 километров.

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