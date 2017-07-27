Праздник, традиционно прошедший в деревне Тылыс, был приурочен к Дню семьи, любви и верности. И пусть погода внесла свои коррективы - праздник состоялся лишь через неделю от запланированной даты - он удался на славу.
Под задорные песни и виртуозную игру на гармони гостя из Глазова Степана Логинова на тылысовских лугах разворачивается праздничное действо, здесь же представляют себя во всей красе подворья поселений Юкаменского и соседних районов. Чего только нет на прилавках! Голова кругом от ароматов вкуснейших блюд, приготовленных хозяйками. А какие красивейшие изделия делают местные мастера и умельцы!
Здесь же на специально огороженной площадке зрители стали свидетелями настоящего сражения воинов, облаченных в доспехи средневековых рыцарей – самые настоящие тяжеленные шлемы и латы. Кстати, все костюмы и снаряжения созданы самими участниками – ребятами, которые занимаются подобными историческими реконструкциями. Доспехи были максимально приближены к оригиналам из эпохи средневековья. Было заметно, насколько они тяжелые, даже по ударам, которые наносили противники друг другу. Рядом стоящие зрители охали от увиденного.
А после исторической реконструкции все желающие отправились на молебен в часовню, где иерей Сергий давал благословение молодым супружеским парам на долгую счастливую семейную жизнь.
И вот настал момент торжественного открытия праздника. С приветственными словами обратились к присутствующим глава Юкаменского района Борис Востриков, председатель Госсовета Удмуртской Республики Владимир Невоструев, депутат Госсовета УР Андрей Волков, председатель районного Совета депутатов Булат Абашев. В честь празднования Дня семьи, любви и верности они вручили общественную награду и медаль «За любовь и верность» супружеской паре Сергея Аркадьевича и Светланы Николаевны Зямбахтиных из села Пышкет. Эта семья вот уже 32 года живет в любви и согласии.
Также в этот день отметила свой 90-летний юбилей жительница деревни Усть-Лем Галина Леонтьевна Зямбаева, которая в силу своего возраста не смогла приехать на праздник. Поздравлять ее поехали прямо к ней домой и вручили открытку от лица Президента России Владимира Путина, а также памятные подарки от Владимира Невоструева, Андрея Волкова и Бориса Вострикова. Галина Леонтьевна очень тепло приняла гостей, рассказала о своей нелегкой судьбе и жизни.
А тем временем на сцене тылысовских лугов праздник продолжился театрализованным представлением, где главными героями стали покровители брака Петр и Феврония Муромские.
Представление перешло к параду невест «Двух сердец одно решение». В нем приняли участие девять супружеских пар из Юкаменского, Ярского и Глазовского районов. Было ощущение, словно ты попал на несколько свадеб одновременно: девушки в красивых пышных платьях, мужчины в белоснежных рубашках создавали неизгладимое впечатление.
За молодыми супружескими парами стартовал «Пуз-парад», в котором приняло участие пять женщин, ожидающих ребенка. Как супружеские пары, так и беременные должны были рассказать о своей местности, о семье, интересные моменты семейной биографии и презентовать куклу «Берегиню» - домашний оберег. Затем состоялось дефиле причесок «Цветы судьбы». Всем участникам вручили сертификаты за участие, памятные призы и подарки.
– Мы с дочерью приехали из Глазова, - рассказала одна из гостей мероприятия Анастасия Мартьянова. – Узнав о празднике, мы решили непременно здесь побывать. И, как оказалось, не зря. Здесь настолько все интересно, ярко и необычно, что времени для скуки совершенно нет.
Завершающим аккордом праздника стал концерт «Все начинается с любви», который подготовили в этому дню работники районного дома культуры.
Юкаменский район примечателен своим национальным составом. Помимо удмуртов, доля которых в районе составляет 48 процентов, здесь живут русские, татары и бесермяне. Причем доли каждого из этих народов вполне сопоставимы – примерно по 15 процентов. Возможно, поэтому юкаменцы, по мнению главы района Бориса Вострикова, особенно отзывчивы и дружелюбны.
– У них нет в душе забора, за которым не существует жизни, - убежден Борис Васильевич. - И в этом моя особенная гордость за юкаменцев.
Алина Гуляева
На фото: Сергей Аркадьевич и Светлана Николаевна Зямбахтины из села Пышкет вот уже 32 года живут в любви и согласии (фото автора).
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