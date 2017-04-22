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Врио командующего Приволжским округом войск нацгвардии отметил высокий промышленный потенциал Удмуртии

21 апреля
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dsc0385 Врио командующего Приволжским округом войск нацгвардии отметил высокий промышленный потенциал Удмуртии

Удмуртию с рабочим визитом посетил генерал-майор Руслан Султыгов. Он встретился с генеральными директорами Воткинского и Ижевского электромеханического заводов, а также с руководителями Ижевского мотозавода, Ижевского механического завода и концерна «Калашников».

На встречах обсуждались вопросы взаимодействия и сотрудничества, в том числе решение совместных задач по обеспечению безопасности с территориальным Управлением Росгвардии и дислоцированными на территории Удмуртии войсковыми частями.

В ходе поездки генерал-майор посетил производственные цеха и промышленные площадки предприятий, пообщался с конструкторским и инженерно-техническим составом, отметил высокий уровень промышленного потенциала г. Ижевска и Удмуртской Республики и большой вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации.

По материалам пресс-службы Управления Росгвардии по УР

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