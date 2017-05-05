Сегодня, 25 апреля, временно исполняющий обязанности Главы Удмуртской Республики Александр Бречалов принял участие в заседании ХХХ сессии Государственного совета УР, где выступил с отчётом о результатах деятельности Правительства Удмуртии в 2016 году.
Приводим полный текст выступления руководителя региона:
«Уважаемый Владимир Петрович!
Уважаемый Президиум!
Уважаемые депутаты Государственного Совета!
Уважаемые члены Правительства и приглашённые!
Прежде чем представить отчёт о результатах деятельности Правительства Удмуртской Республики в 2016 году я всё таки считаю необходимым ответить на те вопросы, которые были адресованы мне.
Владимир Геннадьевич Чепкасов был наиболее настойчивым. Что касается модели избирательной, Вы очень правильно фразу сказали, вспомнив об интересах избирателей. Знаете, что-то мне подсказывает, что граждан Удмуртской Республики вопрос «какая будет модель» не очень интересует – это первое. Второе, я как временно исполняющий обязанности Главы УР обязан и буду отстаивать и защищать права и свободы всех граждан Удмуртской Республики вне зависимости от того, за кого они голосовали на выборах и голосовали ли вообще. И третье – сегодня день рождение одного из самых ярких политиков современной России Владимира Вольфовича Жириновского. Предлагаю его поздравить <…>. Он, на мой взгляд, как раз подавал всем пример, что вне зависимости от процента, набранного на выборах и количества депутатов в Государственной Думе, можно и нужно – и для этого ничего не мешает – отстаивать интересы граждан. Поэтому я придерживаюсь этого принципа. Считаю, уважаемые коллеги, что каждому из вас ничего не мешает развивать республику и отстаивать интересы наших граждан.
Теперь что касается непосредственно отчёта о результатах деятельности Правительства УР в 2016 году.
Несколько слов об основных социально-экономических показателях.
В 2016 году валовой региональный продукт оценочно составил 500 млрд рублей. В сопоставимых ценах – это 99,8 процентов от уровня 2015 года.
Объём отгруженной продукции в промышленности превысил 515 млрд рублей, индекс промышленного производства составил 107 процентов.
Стабилизации экономики республики способствовал План первоочередных мероприятий по устойчивому развитию экономики и социальной стабильности в Удмуртской Республике. Напомню, что План был разработан с целью нивелирования кризисных последствий, но, учитывая ограниченные финансовые ресурсы, мы ставили перед собой реалистичные задачи.
Прежде всего, исходя из имеющихся возможностей, необходимо было обеспечить все социальные выплаты. Кроме этого, сохранить имеющиеся республиканские меры поддержки, а также максимально привлечь поддержку, предусмотренную на федеральном уровне, чтобы позволить предприятиям продолжать реализацию инвестиционных и производственных программ.
Несмотря на дефицит бюджета, расходные обязательства по выплатам социального характера и заработной платы, по предоставлению мер социальной поддержки, обслуживанию государственного долга выполнены в полном объеме. Просроченной задолженности нет. Были сохранены меры поддержки для предприятий, а также усовершенствована инвестиционная нормативная база.
В нынешнем году мы продолжим реализацию Плана, который будет актуализирован, в том числе с учётом перечня мер, утверждённых 19 января Председателем Правительства России и направленных на поддержку отдельных отраслей промышленности в 2017 году.
Эти меры в сочетании с республиканской поддержкой должны способствовать развитию реального сектора экономики, который даже в сложных условиях 2016 года показал неплохие результаты.
Повторю, что по итогам 2016 года индекс промышленного производства в Удмуртской Республике составил 107 процентов. Это второе место в рейтинге ПФО.
Первое место в рейтинге федерального округа по темпам роста отгруженных товаров занимают обрабатывающие производства: ими отгружено товаров на сумму 320 млрд рублей. Индекс производства обрабатывающих производств составил 113,8 процентов. Для сравнения: в целом по Российской Федерации – 100,1 процентов. Весомый вклад в развитие отрасли внесли: Ижевский автозавод, с конвейера которого вышло более 96 тысяч автомобилей и АО «ИЭМЗ «Купол», который увеличил объемы производства почти в 5 раз.
В течение ряда лет динамично наращивают объемы производства предприятия оборонно-промышленного комплекса Удмуртии. Индекс производства продукции специального назначения в 2016 году составил – 147,6 процента. При этом доля гражданской продукции в общем объёме отгруженной предприятиями ОПК продукции составила порядка 30 процентов. Основные предприятия ОПК республики стали резидентами Удмуртского машиностроительного кластера, на развитие которого из бюджета Удмуртской Республики в 2016 году направлено 12,2 млн рублей. Состав кластера расширился до 63 участников.
Развитие реального сектора охватывает создание индустриальных парков и промышленных кластеров, где могут работать производства малого и среднего предпринимательства. В первую очередь это частный промышленный парк «Развитие». Индустриальный парк «Ижевский Завод», который ориентирован на комплексную реновацию и реиндустриализацию центральной промышленной зоны Ижевска. Индустриальный парк «Металлургический», который расположен в границах бывшего металлургического комплекса «Ижмаш». Удмуртия является активным участником программы импортозамещения. Реестр региональной импортозамещающей продукции включает в себя 36 технологических направлений. Объём выпуска новой импортозамещающей продукции в 2016 году составил 6,2 млрд рублей. Для реализации мероприятий по поддержке промышленных предприятий, в том числе реализующим планы импортозамещения, из бюджета республики выделено 78,3 млн рублей, дополнительно 55 млн рублей привлечено из федерального бюджета. Удмуртия вошла в число трех регионов, получивших этот новый вид поддержки. Важное место в структуре промышленности занимает добыча полезных ископаемых. В 2016 году добыто рекордных за последние 25 лет 11 млн тонн нефти. Основная задача, стоящая перед нефтяной отраслью республики на ближайшие годы - сохранение достигнутых объемов добычи нефти.
В 2017 году необходимо продолжить работу по развитию ключевых направлений: по формированию лесопромышленного кластера, по аккредитации в Минпромторге России кластера нефтегазового машиностроения, по созданию индустриального парка «Метеор» на базе ИЭМЗ «КУПОЛ», по дальнейшему содействию импортозамещению. Особо отмечу необходимость оказания поддержки через создаваемый в настоящее время региональный фонд развития промышленности с софинансированием из федерального фонда.
В 2016 году объём инвестиций в основной капитал составил 85,4 млрд рублей (это 101,3 процента к уровню 2015 года в сопоставимых ценах).
32 инвестиционных проекта 24-х предприятий республики получили субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам и лизинговым платежам. Сумма предоставленной субсидии составила более 93 млн рублей.
20 организаций республики воспользовались правом на получение льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций, общая сумма которых составила 200,1 млн руб. Это позволило привлечь более 5 млрд рублей инвестиций и создать более 600 новых рабочих мест. Прирост налоговых поступлений в консолидированный бюджет Удмуртской Республики составит около 700 млн рублей.
Средства инвестиционного фонда Удмуртии в 2016 году в размере 51,6 млн рублей были направлены на реализацию инвестиционных проектов государственно-частного партнёрства: «Организация современного производства древесно-стружечных плит» ООО «Увадрев-холдинг»;
«Строительство многофункционального спортивного центра в городе Сарапуле»;
«Строительство спортивного комплекса в д. Пирогово».
Комплексная оценка инвестиционного климата в Удмуртии и других регионах России была дана в Национальном рейтинге на основе мнения бизнес-сообщества. В 2016 году Удмуртия переместилась на 29-е место, поднявшись на 14 позиций. Предприниматели республики положительно оценили значительные улучшения по таким показателям рейтинга, как: время подключения к электросетям – этот показатель за год сократился на 40 процентов;
эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство;
время регистрации юридических лиц;
время постановки земельных участков на кадастровый учёт;
оценка мер государственной финансовой поддержки, доступности кредитных и трудовых ресурсов.
Свою поддержку получает и малое предпринимательство республики.
По итогам 2016 года в Удмуртии зарегистрировано 60 тысяч 714 субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 6 процентов больше предыдущего года.
За 2016 год всеми фондами поддержки малого и среднего предпринимательства было предоставлено 690 займов на общую сумму 697,5 млн рублей.
Центром поддержки предпринимательства оказывается информационно-консультационная поддержка. Поддержкой воспользовались 4 055 субъектов МСП.
В ноябре 2016 года в г. Ижевске состоялось торжественное открытие первого корпуса Индустриального парка «Металлургический». Это первый в Удмуртии индустриальный парк типа Greenfield, его площадь составит 70 тысяч квадратных метров, что позволит разместить современные высокотехнологичные производственные линии. С 1 января 2016 года в силу вступили изменения в закон «О патентной системе налогообложения». Новая редакция закона дополнена 16 новыми видам деятельности. Таким образом, перечень видов предпринимательской деятельности, подпадающих под патентную систему налогообложения расширен с 47 до 63 видов.
На финансирование капитальных вложений за счет средств бюджета Удмуртской Республики в 2016 году направлено 4 млрд рублей.
Введён в эксплуатацию 41 объект социальной сферы, в том числе 6 объектов образования, 7 спортивных объектов, 26 объектов здравоохранения.
В 2017 году будет продолжено участие республики в программе строительства новых школ. Для обеспечения шаговой доступности предоставления населению медицинских услуг в ближайшие два года будет завершена программа по строительству фельдшерско-акушерских пунктов. При этом нельзя забывать про один из острейших вопросов – погашение кредиторской задолженности за выполненные работы перед строительными организациями. В прошедшем году Правительством было направлено на эти цели более 2 млрд рублей. В текущем году эта работа будет продолжена. Важным для жителей республики остается вопрос обеспечения жильем. За 2016 год на территории республики введено в эксплуатацию около 652 тыс. кв. м. общей площади жилья. За счет ипотечных кредитов улучшили жилищные условия 12 492 семьи. Льготные жилищные займы были предоставлены 124 семьям, в том числе 59 многодетным семьям.
В 2016 году продолжилась реализация программы «Молодёжная квартира». Субсидии получили 583 семьи на общую сумму 126,4 млн рублей. В 2017 году планируется с использованием бюджетных средств в объёме 148 млн рублей предоставить субсидии 590 семьям.
В 2016 году 89 ветеранов Великой Отечественной войны были обеспечены жильём за счёт средств федерального бюджета, также улучшили жилищные условия 52 ветерана боевых действий и инвалида.
В целях продолжения реализации проекта по строительству жилья для работников социальной сферы в 2016 году завершено строительство жилого дома в Ижевске, 209 квартир в котором приобретены работниками бюджетной сферы республики – учителями, работниками здравоохранения и культуры – по льготной цене, ещё 9 квартир предоставлены как служебное жильё.
Уважаемые коллеги, в разделе о строительстве я не могу не отреагировать на первое выступление, которое касалось выполнения Указа Президента, исполнения программы по переселению граждан из ветхого аварийного жилья. Несмотря на то, что по цифрам в этой программе у нас всё неплохо, я за прошедшее время побывал в некоторых наших населённых пунктах, увидел это новое жильё – оно не поддаётся никакой критике. Соответственно сейчас поставлена перед правительством задача отреагировать на все обращения граждан, на все жалобы. Мы обязаны исправить те недостатки, упущенные нарушения в строительстве. И пока у нас, в нашем списке нового «аварийного жилья» не будет графы «О», пока мы не исправим все недостатки, я считаю, что мы Указ Президента не выполним. Поэтому в этом направлении нам предстоит большая работа.
На развитие коммунальной инфраструктуры из бюджета республики в 2016 году направлено 473,6 млн рублей, из них 65,2 млн рублей – на подготовку к отопительному периоду. Для успешного прохождения отопительного сезона была проведена большая работа. Все муниципальные образования, кроме Балезинского района, получили паспорта готовности к отопительному периоду. Впервые были назначены и утверждены должностные лица, ответственные за своевременную и качественную подготовку к отопительному периоду подведомственных учреждений, муниципальных объектов ЖКХ и соцсферы.
В настоящее время все системы жизнеобеспечения населения и объектов социальной сферы работают в штатном режиме, имеют необходимые запасы топлива. С начала текущего отопительного периода все инциденты носили кратковременный характер и устранялись в нормативные сроки, в том числе в городе Ижевске.
Особое внимание в 2017 году будет уделено вопросам благоустройства. На эти цели, в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Удмуртия планирует получить из федерального бюджета более 273 млн рублей.
В 2016 году была продолжена работа по капремонту многоквартирных домов. До 1 июля 2016 года проведены работы в 169 многоквартирных домах. В рамках этой же программы в этом году предстоит отремонтировать еще 392 дома на общую сумму почти 500 млн руб.
Кроме этого ещё 547 домов были отремонтированы со специального счета капремонта.
Коллеги, считаю, что можно и нужно ремонтировать больше. Для этого необходимо четко и эффективно освоить все собранные средства с максимальным учетом мнения собственников жилья. В 2016 году республика подошла к последнему этапу реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья. Полностью завершили последний этап программы Кезский, Камбарский и Увинский районы.
В ряде муниципальных образований, например, в Малопургинском районе, были приняты по акту и заселены людьми жилые помещения с многочисленными нарушениями строительных норм. Я уже об этом говорил. В этой связи мною поставлена соответствующая задача. Это касается, коллеги, не только Малопургинского района, но и других районов. Агропромышленный комплекс характеризуется устойчивыми темпами роста валовой продукции, увеличением объемов производства по основным видам продукции.
Производство мяса в 2016 году составило 183,4 тыс. тонн, с приростом к 2015 году 6 процентов.
За 2016 год сельскохозяйственными организациями произведено 614,0 тыс. тонн молока, это на 4,1 процента больше чем в 2015 году (при этом по Российской Федерации прирост составил около 2 процентов). Среди регионов ПФО по производству молока в сельскохозяйственных организациях Удмуртия заняла 2 место, а по Российской Федерации - 3 место. Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях по итогам 2016 года составил 5743 кг, что выше уровня 2015 года на 178 кг. При этом поголовье коров увеличилось по сравнению с 2015 годом на 1 236 голов.
Развитие отрасли животноводства зависит от отрасли растениеводства, которая включает в себя создание качественной кормовой базы. В 2016 году объём производства зерна в весе после доработки составил 542 тыс. тонн, с приростом к 2015 году 2,3 процента.
Создаются благоприятные условия жизни сельского человека. Благодаря государственной поддержке из федерального и республиканского бюджетов в 2016 году введено в эксплуатацию 12,5 тысяч квадратных метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности, 14,5 километров водопроводов, 54,8 километров газовых сетей, 22.4 километра автомобильных дорог. Однако, степень обеспеченности сельского населения республики газом и дорогами еще далека от оптимальной, что является нередко источником высокого уровня социального напряжения. Мы с пониманием относимся к этому и готовы работать для улучшения ситуации. Вызывает нарекания сельских жителей в ряде мест и водоснабжение. Особенно остро этот вопрос стоит в Балезинском районе. И мы принимаем сейчас соответствующие решения для решения этой проблемы. И жители сельских районов и жители городов республики заинтересованы в улучшении экологической обстановки. 2017 год объявлен Президентом Российской Федерации В.В.Путиным Годом экологии.
В 2016 году закончено строительство кустового полигона по размещению твердых коммунальных отходов в Увинском районе, в стадии строительства полигон в Камбарке. Разработана проектно-сметная документация строительства новых полигонов в Сарапульском и Воткинском районах республики.
В 2016 году завершена реализация проекта «Экологическая реабилитация Ижевского водохранилища». Общий объем финансирования проекта за 2014-2016 годы составил 478 млн руб. в том числе 371 млн из федерального бюджета. В результате удалось улучшить качество воды в Ижевском водохранилище.
На данный момент в республике разрабатывается проектно-сметная документация двух мусоросортировочных комплексов в городах Ижевске и Глазове.
Вопросы экологии неразрывно связаны с состоянием лесов Удмуртии. Земли лесного фонда, расположенного в границах республики, занимают 48 процентов от всей её территории. Лесовосстановительные мероприятия в прошедшем году выполнены на 102 процента от плана.
В 2016 году отмечено снижение количества случаев незаконной заготовки древесины. Также наблюдается положительная динамика в работе по пресечению и выявлению фактов нарушений лесного законодательства.
Сохранение лесов – это не только борьба с незаконной заготовкой, но и обеспечение пожарной безопасности. В 2016 году ситуацию удавалось удерживать под контролем. Неоднократно вводился особый противопожарный режим в лесах. Как итог – не было допущено ни одного крупного лесного пожара.
В 2016 году отремонтировано 78 и восстановлено 107 км дорог регионального значения. Произведена реконструкция 14 сельских автомобильных дорог протяженностью 55 километров. В августе подписано соглашение с Федеральным дорожным агентством о выделении 620 млн рублей из федерального бюджета на ремонт и реконструкцию мостов. К сожалению, освоение данного направления не превышает 13 процентов. Это связано с тем, что подрядная организация, победившая по результатам торгов на ремонт трех объектов, не смогла выполнить принятые на себя обязательства в связи с возникшими финансовыми затруднениями.
По этой же причине не освоены федеральные денежные средства в размере 200 млн рублей, направленные на реконструкцию автомобильной дороги Костино-Камбарка. При этом работы по реконструкции автомобильной дороги Ижевск-Сарапул за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета также в размере 200 млн рублей, выполнены в полном объёме.
К сожалению, на 2017 год перенесен ввод в эксплуатацию мостовых переходов через реки Кама и Буй. В настоящий момент рабочее движение по мосту запущено, в сентябре 2016 года на проектную документацию получено положительное заключение Главгосэкспертизы. Все необходимые технические средства организации дорожного движения, обеспечивающие безопасность, установлены и согласованы Управлением ГИБДД.
Не менее важна работа по ремонту и содержанию местных дорог. В 2016 году муниципальным образованиям было выделено порядка полутора миллиардов рублей на ремонт и реконструкцию объектов улично-дорожной сети, на ремонт дворовых территорий, на содержание дорог, по которым проходят школьные маршруты, на приведение в нормативное состояние дорог до садовых массивов. Эффективность использования денежных средств определяется качеством выполнения дорожных работ. С целью повышения качества течение строительного сезона проводился контроль соблюдения технологических регламентов строительства автодорог. По результатам выездных проверок составлено 16 протоколов выездных испытаний уплотнения земляного полотна, гравийных покрытий и оснований автодорог. В республике действует 428 маршрутов, из них 211 – муниципальных и 217 межмуниципальных. В 2016 году транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям выделены субсидии на реализацию мер социальной поддержки в сумме 348,8 млн рублей. Кроме того, принято постановление, распределяющее объем субсидий, предоставляемых каждому муниципальному образованию, благодаря которому администрации городов и районов смогут самостоятельно организовывать регулярные перевозки пассажиров по регулируемым тарифам с предоставлением субсидий перевозчикам.
Стабильно работает воздушный транспорт. За отчетный период предприятием «Ижавиа» перевезено более 300 тысяч граждан. Из Ижевска в рамках программы развития межрегиональных перевозок в ПФО осуществлялись рейсы в Киров, Самару, Нижний Новгород и Уфу. Перевезено более 4618 человек, что на 9 процентов больше, чем в прошлом году.
Продолжается подготовка к реконструкции Ижевского аэропорта, разработаны предпроектные предложения. На стадии согласования находится проект технического задания на проект реконструкции всего аэропортового комплекса. Ежедневно порядка 8 тысяч человек перевозит пригородный железнодорожный транспорт. В 2016 году на компенсацию потерь в доходах от государственного регулирования тарифов, а также на возмещение недополученных доходов от перевозки региональных льготников и обучающихся в бюджете профинансировано 80,7 млн рублей.
На 1 января 2017 года просроченная задолженность по выплате заработной платы имелась на 2 предприятиях и составила 26,8 миллионов рублей (перед 524 работниками). Важнейшим направлением является работа по снижению неформальной занятости. За 2016 год были легализованы трудовые отношения более чем с 30 тысячами работников. В конце 2016 года подписано дополнительное соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Удмуртской Республики о реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости. Аналогичные соглашения на 2017 год подписаны с органами местного самоуправления в Удмуртской Республике.
Ситуация на рынке труда в 2016 году оставалась стабильной. На 1 января 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, составила 9 369 человек, год назад их численность составляла более 10 тысяч. Уровень регистрируемой безработицы в Удмуртской Республике также снизился и составил 1,14 проценита от экономически активного населения. Удмуртская Республика в рейтинге субъектов ПФО по данному показателю находилась на 6 месте.
За 2016 год объём розничного товарооборота составил 216 млрд рублей. На фоне сокращения реальных денежных доходов населения Удмуртии товарооборот снизился в сопоставимых ценах на 5,5 процента.
В соответствии с задачей, поставленной Президентом Российской Федерации, предстоит полностью обеспечить внутренний рынок отечественным продовольствием. По данным Росстата стоимость минимального набора продуктов питания в Удмуртии в декабре 2016 года составила 3304,8 руб., республика по данному показателю среди регионов ПФО заняла 8-е место, среди субъектов РФ – 14-е место – это лучшие показатели за последние пять лет.
Восьмой год подряд Удмуртская Республика входит в число регионов Российской Федерации с положительным естественным приростом населения. В 2016 году естественный прирост составил 1 934 человека, что на 696 человек меньше, чем за 2015 год (2015 год - 2630 человек). Продолжился рост вторых и последующих рождений, составивших 64,7% от общего количества рождений (в 2015 году - 62,4%).
По показателю рождаемости за 2016 год Удмуртия занимает 4 место среди субъектов федерального округа и 20 место в Российской Федерации. В целом за 2016 год в республике родилось 21 024 ребёнка.
По уровню общей смертности республика находится среди субъектов Российской Федерации, где регистрируются низкие показатели смертности (по итогам 12 месяцев 2016 года 57-е место в РФ и 13-е место в ПФО).
Важным результатом работы является достижение исторического минимума показателей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и младенческой смертности. 2016 год в Удмуртской Республике был объявлен Годом здорового ребёнка. Мероприятия, проведенные в рамках Года, позволили закупить 2 реанимобиля для перевозки недоношенных детей.
Приоритетным направлением здравоохранения региона является оказание высокотехнологичной помощи. Лечение осуществляется в 8 медицинских организациях по 18 профилям. В течение 2016 года лечение с применением высокотехнологичных методов получили 3,8 тыс. человек, что в 1,5 раза выше уровня 2015 года.
В 2016 году на льготное лекарственное обеспечение граждан из средств федерального и регионального бюджетов направлено более 1 миллиарда рублей.
Продолжены мероприятия по развитию инфраструктуры и укреплению материально-технической базы отрасли. В 2016 году были возведены 25 модульных ФАПов в 22-х районах республики и двух микрорайонах г. Ижевска.
Введён в строй новый корпус Можгинской районной больницы, на базе которого открыт шестой первичный сосудистый центр, открыты отделения паллиативной помощи в Городской клинической больнице №1, Можгинской районной больнице и Глазовской межрайонной больнице. В два раза увеличена площадь детской поликлиники Городской клинической больницы № 7.
Серьёзным результатом нашей работы стало масштабное обновление санитарного автопарка. В целом, в 2016 году парк автомобилей скорой медицинской помощи обновился на 40 процентов. Всего поступило 106 автомобилей скорой медицинской помощи.
В республике продолжается реализация программы «Земский доктор», благодаря чему в сельские районы Удмуртии, приехало 462 специалиста.
Также для решения проблемы нехватки кадров были внесены изменения в Закон Удмуртской Республики «О мерах социальной поддержки работников государственных учреждений и организаций Удмуртской Республики». Внесённые изменения дают право предоставления социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты врачам, фельдшерам и акушерам. Такие меры позволят привлечь в медицинские организации в 2017 году дополнительно 92 медицинских работника.
В 2017 году будет продолжена работа по укреплению материально-технической базы отрасли, по повышению доступности медицинской помощи населению. Предусмотрено строительство и капитальный ремонт 27 ФАПов. Продолжится работа по обновлению парка автомобилей скорой медицинской помощи.
В планах продолжить работы по реконструкции хирургического корпуса Республиканской детской клинической больницы, строительству реабилитационного отделения для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на базе Республиканской детской клинической психоневрологической больницы «Нейрон».
Будет возобновлена работа по строительству Игринского межрайонного родильного дома, строительству нового здания Республиканского врачебно-физкультурного диспансера. Планируется открытие 7-го по счету первичного сосудистого центра в Игринской районной больнице, в котором смогут получать качественную медицинскую помощь жители Игринского, Дебёсского, Кезского районов.
Тем не менее, отмечая положительные результаты работы отрасли, надо не забывать и о проблемах, волнующих наших земляков. В значительной мере они связаны с проводимой оптимизацией здравоохранения. Сегодня уже есть понимание, что необходимо корректировать принятые ранее решения по действовавшим медучреждениям в ряде крупных населенных пунктов республики.
Коллеги, сегодняшний день у меня начался с общения с министром Чуршиным. Моя оценка, что министерство с поставленной задачей в 2016 году не справилась, и я принял отставку министра. Министерство нуждается в кардинальной перезагрузке. Мы не можем не реагировать на обращения граждан. Они связаны не только с оптимизацией, они связаны и в целом с доступностью и качеством медицинских услуг, лекарственными препаратами. Нам предстоит здесь очень большая работа. И я, пользуясь случаем, благодарю всех членов Госсовета, которые активно реагируют на обращения граждан и стараются помогать. Потому что здравоохранение, понятно, - одно из ключевых направлений в нашей работе.
Своевременно и в полном объеме производятся выплаты более чем 40 видов пособий и компенсаций. В 2016 году все пособия проиндексированы от 6,4 до 7 процентов. Среди них отмечу два направления, реализация которых началась в 2016 году. С 1 января 2016 года вступил в силу закон, в соответствии с которым меры социальной поддержки предоставляются отдельным категориям граждан, родившимся ранее 1 января 1946 года, и не получающим социальную поддержку по другим законам. В результате, более чем 6 тысячам граждан предоставлена за год ежемесячная денежная выплата на общую сумму 27,1 млн руб.
В 2016 году также принято постановление о единовременной выплате на проведение ремонта жилых помещений инвалидам и участникам ВОВ, вдовам инвалидов и участников ВОВ. На сегодняшний день выполнены и оплачены ремонтные работы для 321 человека.
В целях создания условий для формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов выделено 86,2 млн рублей, за счёт чего в 2016 году адаптированы 27 объектов социальной инфраструктуры.
В городах Удмуртской Республики работает служба «Социальное такси», услугами которого в 2016 году воспользовались 1256 инвалидов.
В 2016 году на совершенствование системы образования было направлено 27,3 млрд рублей.
Ежегодно за счёт бюджетных средств ведется строительство, реконструкция и капитальный ремонт детских садов. В 2016 году за счет строительства и увеличения мест в функционирующих детских садах введено 1110 новых мест. Охват детей с 3 до 7 лет в Удмуртии составляет 100 процентов.
Следующий шаг – обеспечение дошкольными местами детей с 1,5 до 3 лет. Для этого в условиях экономической нестабильности необходимо привлекать индивидуальных предпринимателей. С целью развития негосударственного сектора с 2015 года предусмотрено возмещение затрат частным дошкольным образовательным организациям. В результате, число частных детских садов увеличилось с 1 до 3. Чтобы и остальные около 30 индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, не имеющие лицензии, начали выходить «из тени» разработан проект распоряжения Правительства Удмуртской республики, согласно которому субсидии будут выплачиваться и индивидуальным предпринимателям.
Удмуртия входит в 30 лучших регионов по обеспечению учащихся горячим питанием, скоростным Интернетом, благоустроенными зданиями. Охват обучающихся горячим питанием составляет 96,4 процента. Данный показатель выше в сельских районах и составляет 98,5 процента, в городах 94,1 процента.
С 2016 года Удмуртская Республика включается в десятилетнюю федеральную программу по строительству школ. Всего за 10 лет в рамках федеральной программы планируется построить 40 новых школ, 6 школ будут реконструированы и капитально отремонтированы. Реализация программы позволит к 2025 году перевести всех обучающихся в первую смену. В 2016 году республика продолжила участие и в проекте по ремонту спортивных залов сельских школ. За счет средств федерального и республиканского бюджета в размере 24,5 млн руб. были сделаны ремонтные работы в 25 спортивных залах в сельских муниципальных образованиях.
Удмуртия четвертый раз вошла в «золотую дюжину» среди субъектов Российской Федерации по результатам олимпиад. Сборная команда республики по количеству победителей и призёров всероссийской предметной олимпиады заняла 7 место в Российской Федерации и 2 место в Приволжском федеральном округе.
Наиболее актуальным в рамках развития региона является модернизация профессионального образования. По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих обучается более 7 тысяч человек и 13,7 тыс. человек по программам подготовки специалистов среднего звена (59 направлений). Важным шагом для продвижения системы профессионального образования стало вступление Удмуртии в международный проект WorldSkills. В 2016 году в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» представители республики заняли 3-е место.
В Удмуртии утверждена республиканская медаль «За отличное освоение профессии и специальности». Мы – единственный регион, который ввел медаль для студентов организаций профессионального образования. Введение такой медали способствует повышению престижа рабочих специальностей. В 2016 году в вузы республики поступил 281 выпускник - обладатели золотых медалей и призеров олимпиад. В Удмуртии сохранена сеть учреждений дополнительного образования детей, а для улучшения инфраструктуры дополнительного образования на принципах государственно-частного партнерства привлекаются частные инвесторы. Дополнительными программами охвачено 67,1 процента детей. Одним из важнейших приоритетов государственной политики является социальная поддержка педагогических работников. В рамках привлечения молодых специалистов в сельские образовательные организации предусмотрены единовременные денежные выплаты. Размер выплат составляет за первый год работы – 40 тыс.руб., за второй – 60 тыс.руб., за третий – 80 тыс. руб. За 2016 год денежные выплаты получили 320 человек. Молодым педагогам предоставляется возможность участвовать в жилищных программах по получению субсидий или льготных жилищных кредитов на приобретение или строительство жилья. В 2016 году введен в эксплуатацию второй жилой дом по улице Зои Космодемьянской в г. Ижевске. Обладателями новых квартир в так называемом «Учительском доме» по льготной цене стали 108 педагогов.
В 2016 году увеличилось количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. На территории республики проведено 49 массовых физкультурно-спортивных проектов с общим охватом свыше 200 тысяч человек. Продолжается большая работа в рамках внедрения комплекса «ГТО», более 13 тысяч жителей республики приняли участие в выполнении его нормативов, из них более 2,5 тысяч выполнили установленные нормативы на знаки отличия. В текущем году Удмуртскими спортсменами завоевана 471 медаль, из них: 179 золотых, 122 серебряных и 170 бронзовых. На развитие спортивной инфраструктуры в 2016 году направлено из всех источников финансирования более 1,2 млрд рублей, что позволило ввести в эксплуатацию ряд значимых объектов спорта: лыжную базу в п. Игра, стадион в с. Сигаево, физкультурно-оздоровительный комплекс «Торпедо» в г. Ижевске, стадион «Энергия» в г. Сарапуле, физкультурно-оздоровительный комплекс «Гулливер» и теннисный клуб «Арена Старс» в г. Ижевске, а также улучшить материально-техническую базу учреждений.
На территории республики проживают около 329,5 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. В 2016 году молодежь Удмуртии приняла участие в более 200 мероприятиях гражданско-патриотической, военно-спортивной направленности различного масштаба. Ведётся активная работа с работающей и студенческой молодёжью, реализуются программы в сфере отдыха детей и подростков, организации временного трудоустройства подростков, формирование и развитие студенческих трудовых отрядов, организация сводных отрядов. Для реализации мер профилактики асоциальных явлений в молодежной среде созданы 63 народные дружины и 4 общественных объединения правоохранительной направленности. Активно функционируют Молодежный и Детский телефоны доверия с единым федеральным номером.
В 2016 году в театрах республики создано 35 новых постановок, 14 постановок возобновлено.
Ежегодно обновляются программы концертных коллективов (в среднем 95 новых программ в год), Государственным цирком Удмуртии ежегодно демонстрируется 8 новых цирковых программ.
Со стороны республики осуществляется поддержка театров и образовательных учреждений среднего профессионального образования. Размер субсидии составляет 5 млн руб. Ежегодно оказывается поддержка одаренным детям и молодёжи. Премиями Правительства Удмуртской Республики «Наследники» награждены 10 учащихся детских школ искусств.
Продолжается формирование Национальной электронной библиотеки Удмуртской Республики. Ресурс востребован, только в 2016 году к нему обратилось более 800 тыс. пользователей. 59 библиотек республики имеют сайты или веб-страницы. 330 общедоступных библиотек имеют доступ к сети Интернет, что составляет 61 процент от общего числа библиотек в Удмуртской Республике.
В 2016 году количество туристов, посетивших республику, увеличилось на 12 процентов.
Второй год реализуется проект «Туристско-рекреационного кластера «Камский берег». Это позволило увеличить турпоток в город Сарапул. Всего за 2016 год он составил более 20 тыс. чел., это в два раза больше по сравнению с 2015 годом. На эти цели из федерального бюджета получено 35,4 млн рублей. Эту работу обязательно надо продолжать.
В Удмуртии сохраняются доброжелательные межэтнические отношения. В 2016 году доля наших граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртской Республике, составила 67,3 процента, а уровень толерантного отношения к представителям другой национальности составил 86 процентов.
В Удмуртии существуют 37 республиканских общественных объединений национально-культурной направленности, в которые входят представители 24 народов. В городах и районах республики действуют свыше 180 отделений этих организаций. Именно они активно планируют и претворяют в жизнь социальные проекты, направленные на межкультурный диалог, профилактику экстремизма и терроризма, изучение родных языков, социальную адаптацию иммигрантов.
В 2017 году нам необходимо продолжить работу по сохранению и упрочнению межнационального мира и согласия в Удмуртии, поддержке социальных инициатив национально-культурных общественных объединений, повышению уровня этнокультурной компетентности в обществе, выстраиванию сети Домов Дружбы народов в муниципальных образованиях. Эта работа – вклад в сохранение стабильности и порядка в нашем регионе.
Коллеги, важное значение в создании условий для стабильного развития республики имеют общественная безопасность и охрана правопорядка.
В целом принятые меры позволили сохранить контроль над криминальной ситуацией в республике. В 2016 году в Удмуртии зарегистрировано преступлений на 11,3 процента меньше, чем в 2015 году.
В 2016 году осуществлялось внедрение сегментов комплекса «Безопасный город» в том числе в городе Ижевске. На сегодня в столице республики в круглосуточном режиме поступает информация с 92 камер видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан. Завершился процесс восстановления участия общественных организаций в профилактике правонарушений и преступлений. На сегодня в республике действует 66 общественных формирований правоохранительной направленности, общей численностью 1 320 человек. В 2016 году с участием дружинников проведено 1319 рейдов, раскрыто 61 преступление, пресечено 2811 административных правонарушений. В 2016 году в республике был осуществлён комплекс мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму. Совместными усилиями было выявлено 13 преступлений экстремистской направленности, в том числе 11 из них были связаны с распространением экстремистских материалов в сети Интернет. В целом же принятые меры по реализации мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму позволили сохранить контроль за ситуацией в сфере межэтнических, религиозных отношений, а также в радикально настроенной молодёжной среде.
Принятые совместно с правоохранительными органами меры позволили в 2016 году уменьшить на территории республики уровень преступности. Нам всем вместе еще есть над чем работать в направлении выработки и реализации мер, направленных на обеспечение и защиту прав и свобод человека и гражданина, охрану собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью.
В 2016 году Правительство Удмуртской Республики продолжало работу по распоряжению имуществом, в том числе по созданию оптимальной структуры государственной собственности Удмуртской Республики.
Осуществлена реорганизация 31 учреждения Удмуртской Республики в сферах здравоохранения, образования, социального обслуживания населения, культуры и лесного хозяйства, ликвидировано 4 учреждения.
Всего на 1 января текущего года в результате указанных процедур количество государственных унитарных предприятий Удмуртской Республики сократилось на 6, а количество государственных учреждений Удмуртской Республики - на 20. В республике начата работа по изъятию неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного назначения в судебном порядке. Общая площадь изъятых в связи с ненадлежащим использованием земель сельскохозяйственного назначения составляет 40 га.
Продолжается процесс бесплатного предоставления земельных участков гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, в том числе и многодетным семьям. На выделенные органам местного самоуправления из бюджета Удмуртской Республики субсидии на формирование земельных участков для бесплатного предоставления гражданам с учётом софинансирования из бюджетов муниципальных образований сформировано 800 вместо 513 земельных участков, запланированных для бесплатного предоставления.
Всего с момента начала действия такой меры государственной поддержки поставлены на учет для бесплатного предоставления земельного участка 7476 граждан, в том числе 3412 граждан, имеющих трех и более детей. 4297 граждан, в том числе 2339 многодетных граждан, уже получили земельные участки. На 1 января 2017 года в Удмуртии зарегистрирована 2 051 некоммерческая организация: это профсоюзы, благотворительные, волонтерские и ветеранские объединения, союзы и ассоциации. Более 1800 организаций заявляют себя как социально ориентированные.
Также в 2016 году начал свою работу четвертый состав Общественной палаты Удмуртской Республики. Возглавил этой важнейший общественный орган Павел Николаевич Вершинин. Был подготовлен и принят новый закон об Общественной палате Удмуртской Республики, которым внесены изменения относительно процедуры формирования состава Общественной палаты: теперь треть членов палаты выдвигается депутатами Государственного Совета Удмуртской Республики.
Центральным мероприятием в сфере развития институтов гражданского общества стал Республиканский гражданский форум «Общество и власть-2016», в рамках которого состоялось более 20 мероприятий различного уровня. Впервые по итогам форума было принято Гражданское послание Удмуртской Республики, включающее конкретные предложения к органам власти и местного самоуправления, руководителям предприятий и организаций.
В течение 2016 года Управлением по вопросам противодействия коррупции проведено 38 проверок соблюдения лицами, замещающими госдолжности и госслужащими Удмуртской Республики по фактам несоблюдения требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Материалы проверок рассматривались на Комиссии по координации работы по противодействию коррупции.
По результатам заседаний Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В отношении 2-х министров, и 2-х заместителей Председателя Правительства применено взыскание – выговор. 3 должностных лица уволились по собственной инициативе до рассмотрения материалов на Комиссии, и 1 должностное лицо – заместитель Председателя Правительства – уволено в связи с утратой доверия.
Не остается без внимания и работа по проверке сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В органах государственной власти и местного самоуправления проанализировано более 4500 сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, проведено более 330 проверок. По итогам проверок 31 служащий привлечен к дисциплинарной ответственности. По результатам 2016 года 2 должностных лица уволены в связи с утратой доверия за представление заведомо недостоверных и неполных сведений.
В целом работа по противодействию коррупции в Удмуртской Республике организована. Вместе с тем, имеются значительные резервы повышения эффективности антикоррупционной работы. В 2016 году учреждено новое СМИ – общественно-политический журнал «Республика».
Стала востребованным и популярным источником информации в республике информационное агентство «Удмуртия». В короткий срок оно возглавило рейтинги цитируемости интернет-СМИ региона. За год посещаемость сайта информагентства выросла в 14 раз.
Запущено круглосуточное вещание на новом телеканале «Удмуртия». У зрителей Ижевска и 178-ми населенных пунктов появилась возможность смотреть этот телеканал в удобное для них время через операторов кабельной связи. Решаются технические вопросы с операторами кабельной связи других территорий с целью расширения зоны вещания. В прошлом году книжное издательство «Удмуртия» выпустило порядка 60 наименований книг, половина изданий – на удмуртском языке. Совокупный тираж составил свыше 50 тыс. экземпляров.
В 2015-2016 годах велись работы по строительству объектов для обеспечения цифрового эфирного телевещания в городах с числом жителей более 100 тысяч человек. А всего по итогам 2016 года цифровым вещанием охвачено около 76 процентов жителей республики.
В рамках реализации программы по устранению цифрового неравенства в 2015 году было начато строительство современных волоконно-оптических линий связи до населенных пунктов с числом жителей от 250 до 500 человек. К концу 2016 года широкополосный доступ к сети Интернет получили жители 54 селений 18 районов республики. Всего к концу 2018 года к сети Интернет будет подключено 227 населённых пунктов Удмуртии.
Во всех городах и районах республики функционируют 32 многофункциональных центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Кроме того работают 139 территориально обособленных структурных подразделения. Сеть МФЦ обеспечивает доступность государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», для 99,5 процента жителей Удмуртской Республики. Продолжаются мероприятия по расширению спектра услуг, передаче органами власти услуг в МФЦ. Перенаправление потока заявителей в МФЦ сократило количество контактов граждан с чиновниками, время ожидания в очереди.
Бюджет и межбюджетные отношения. Сегодня уже задавались вопросы. Я сейчас об этом поподробнее расскажу. Реализация наших начинаний непосредственно зависит от состояния бюджета Удмуртской Республики. Неблагоприятная экономическая ситуация, которая продолжается уже несколько лет, вносит свои коррективы и в его исполнение.
В 2016 год мы вошли с невыполненными плановыми назначениями 2015 года по налоговым и неналоговым доходам в сумме более 2,5 млрд рублей и с кредиторской задолженностью по обязательствам 2015 года в объёме 4 млрд 653 млн рублей. Наличие неисполненных обязательств 2015 года усложнило работу Правительства и потребовало усиления мер по наполнению доходной базы бюджета.
В целом в бюджетную систему России с территории Удмуртской Республики мобилизовано более 140 млрд рублей налоговых платежей, что на 2,7 млрд рублей больше, чем в 2015 году. Как и в предыдущие годы, большая часть доходов – 61 процент, перечислена в федеральный бюджет. В распоряжении Удмуртии осталось 54,7 млрд рублей (39 процентов). По итогам 2015 года эта доля составляла 34 процента.
В 2016 году в бюджет республики одним из крупнейших налогоплательщиков перечислено налога на прибыль на 5,8 млрд.рублей больше, чем в 2015 году. За это я хотел бы отдельно поблагодарить Белкамнефть и выразить благодарность Федеральной налоговой службе по Удмуртской Республике за оказанное содействие по наполнению доходной части бюджета.
По итогам 2016 года бюджет Удмуртской Республики по доходам исполнен в сумме 63 млрд 90 млн рублей, что на 13 процентов выше, чем в 2015 году. Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 51 млрд 236 млн рублей. Темп роста к 2015 году по данному показателю составил 121 процент.
Безвозмездные поступления составили 11 млрд 854 млн рублей. По расходам бюджет республики за 2016 год исполнен в сумме 70 млрд 241 млн рублей, что на 15 процентов выше уровня 2015 года. Основная причина роста расходов – это погашение кредиторской задолженности 2015 года. В течение отчетного года кредиторская задолженность сократилась на 65 процентов или на 3 млрд 5 млн рублей и на 1 января 2017 года составила 1 млрд 648 млн рублей.
Кроме того, в 2016 году мы обеспечили увеличение минимального размера оплаты труда до 7,5 тыс. рублей, индексацию социальных выплат и льгот, увеличили объем финансовой помощи местным бюджетам.
Здесь хотелось бы обратить особое внимание на те обращенич граждан, которые утверждают, что начисления производятся менее минимального размера оплаты труда. Произвести соответствующие проверки.
Бюджет республики, как и многие региональные бюджеты, социально ориентирован. По итогам года социально значимые расходы бюджета составили 71 процент или 50 млрд рублей. В целом в 2016 году бюджетом республики обеспечена выплата в полном объёме заработной платы, предоставление мер социальной поддержки гражданам республики, обеспечено функционирование бюджетной сферы и поддержка жизнеобеспечивающих отраслей экономики. Сохранена сбалансированность местных бюджетов.
В текущей экономической ситуации Правительство обеспечило соблюдение требований бюджетного законодательства и сохранило баланс доходов и расходов бюджета.
Дефицит бюджета республики на 1 января 2017 года составил 7 млрд 151 млн рублей или 13,2 процента от доходов без учёта безвозмездных поступлений, что соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.
По состоянию на 1 января 2017 года объём государственного долга республики составил 48 млрд 973 млн рублей, из них объём рыночных заимствований 30 млрд 242 млн рублей. В течение 2016 года Правительством республики проводилась работа по оптимизации структуры государственного долга и снижению расходов на его обслуживание. Доля коммерческих заимствований снизилась за год на 7 процентных пунктов и составила 62 процентов в объёме государственного долга. Экономия средств по обслуживанию государственного долга составила 689 млн рублей.
Требования бюджетного законодательства в части уровня государственного долга республики соблюдены. По состоянию на 1 января 2017 года просроченной задолженности по государственному долгу Удмуртии и расходам на его обслуживание нет.
В 2016 году разработан и утвержден План мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению государственного долга на период до 2020 года. План содержит конкретные мероприятия, направленные на консолидацию средств бюджета Удмуртской Республики. Перед Правительством республики и органами местного самоуправления стоит задача принять дополнительные меры по укреплению доходной базы бюджетов и обеспечить еще более сдержанный подход к расходам.
Вне зависимости от текущего исполнения бюджета своевременно и в полном объёме будет выплачиваться заработная плата, оказываться социальная помощь и меры социальной поддержки гражданам республики.
Важно сохранить господдержку и реального сектора экономики: строительство, сельское, дорожное и жилищно-коммунальное хозяйство, отдельные отрасли промышленности.
Необходимо сделать акцент на той ситуации, которая возникла у нас в этом году. Мы действительно нарушили соглашение с РФ по выделению бюджетного кредита и до 1 июля мы обязаны вернуть 14,6 млрд рублей. На прошлой неделе мной были проведены переговоры с министром финансов РФ. Наш министр финансов участвовал при этом. Нам идут навстречу. И я надеюсь, что мы оперативно решим вопрос без серьёзных потерь. <…>
Но речь сейчас больше не об этом, а в целом о нашей бюджетной дисциплине. Очень много нарушений. Не только по этому соглашению, но и по другим. Поэтому мы честно об этом говорим. Соответственно приняты следующие меры на данный момент: из министерства финансов на днях приедет рабочая группа, которая поможет нам организовать казначейское сопровождение отраслей здравоохранения и дорожного хозяйства. Не только потому, что это две резонансные темы в информационной повестке, а потому что очень большой запрос граждан и очень большие средства предполагаются по этим направлениям.
Отныне жесточайший контроль за каждой копейкой. Мы будем бороться за эффективность. Это одно из главных условий дальнейших наших отношений с Министерством финансов (РФ). Безусловно, перед нами стоит задача заместить коммерческие кредиты. Их сейчас у нас около 22 млрд. Если у нас это получится до конца года, мы сэкономим более 3 млн рублей только на обслуживание этого долга. <…>
Мы ещё раз посмотрим разумную оптимизацию расходов. Я уже дал распоряжение подготовить предложения по оптимизации автопарка. У нас КАМАЗы в собственности и трактора, и чего только там нет. Уверен, что всё это нм нужно, но также уверен, что мы найдём более эффективную форму пользования такими услугами – более экономную. Поэтому меры принимаем. Будем признательны вам за участие. Нам, безусловно, нужно выравнивать ситуацию с бюджетом, но и самое главное – здесь мы с Виктором Алексеевичем (Савельевым) и с коллегами проведём большую работу за исполнением соглашений с Российской Федерацией.
Уважаемые коллеги, 2016 год принёс региону в целом неплохие результаты. Но впереди у Правительства, депутатов Государственного Совета Удмуртии, органов местного самоуправления, руководителей предприятий и организаций еще больше напряженной совместной работы на результат. Нас ждут новые вызовы, и наш долг – объединить усилия и оправдать доверие жителей республики конкретными делами. Спасибо за внимание».
После выступления депутаты Государственного Совета задали руководителю региона ряд уточняющих вопросов.
Итоги обсуждения этих вопросов с депутатским корпусом Александр Бречалов прокомментировал в перерыве на подходе к журналистам: «Те вопросы, которые были заданы, то, как они обсуждались, те оценки депутатов – показали, что всё проходило очень живо и конструктивно. Есть мнения, которые точно необходимо учитывать. В заключении я акцентировал внимание на том, что в ближайшее время с руководителями фракций мы обязательно встретимся. И, конечно же, будем более плотно общаться по самым разным вопросам».
Что касается новости об отставке министра здравоохранения, врио Главы региона отметил, что в отрасли накопилось довольно много проблем. «Я не питаю иллюзий, что придёт волшебник и решит все задачи. Проблемы серьёзные. И уже есть определённые решения. Но говорить о кандидатуре пока рано. Думаю, что в течение нескольких дней мы определимся с тем, кто будет исполнять обязанности, но повторюсь (я уже говорил об этом) и сфера здравоохранения, и сфера строительства дорог и транспорта – под особым контролем в республике у Казначейства. Это означает, что каждый контракт будет проверяться на эффективность, на сопоставимость цен, на объективность расчётов, т.е. будет контролироваться использование каждого рубля», - подчеркнул Александр Бречалов.
Пресс-служба Главы и Правительства УР
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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