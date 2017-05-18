Александр Бречалов посетил LADA Ижевский автомобильный завод Во время небольшой экскурсии по производственным площадям Александру Бречалову показали прессовое про...

Организаторы Форума «Сделано в Удмуртии» объявляют конкурс стартап-проектов и бизнес-идей До 20 мая можно подать заявку на участие в форуме «Сделано в Удмуртии». Регистрация идет на сайте htt...

Когда миссия выполнима В подъездах многоэтажек Ульяновска появятся ижевские антивандальные светильники, а на прилавках магаз...