Сегодня исполняющий обязанности Главы региона встретился с представителями предприятий промышленно-экономической ассоциации Удмуртии «Развитие».
Ассоциация «Развитие» осуществляет свою деятельность с октября 1997 года. В данное объединение вошли 14 крупных промышленных предприятий республики. В их числе, Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг», Ижевский механический завод, Ижевский радиозавод, ПАО «Редуктор», ИЭМЗ «Купол», ОАО «Ижсталь», ОАО «Ижнефтемаш», заводы города Сарапула (ОАО «Элеконд», Сарапульский электрогенераторный завод, Сарапульский радиозавод), Чепецкий механический завод, Воткинский завод, Ижевский завод металлургии и машиностроения, ОАО НИТИ «Прогресс», а также ФГУП «ГУССТ № 8 при Спецстрое России» и ГОУ ВПО «ИжГТУ им. М.Т. Калашникова».
Руководитель республики, открывая совещание, подчеркнул, что это первая ознакомительная встреча с данной ассоциацией: «В неё входят ключевые предприятия Удмуртии. Поэтому для меня эта встреча очень важна. В дальнейшем я со своей командой посещу каждое предприятие, где в форме «мозгового штурма» мы обсудим с вами текущую ситуацию и первоочередные задачи».
На совещании были представлены итоги работы предприятий ассоциации в 2016 году. Всего было произведено продукции на сумму 149,9 млрд рублей, из них товаров гражданского назначения – на 54 млрд рублей, спецтехники - 95 млрд рублей. Сумма вложенных инвестиций в развитие производственных мощностей составила 6,8 млрд рублей. Общая численность работающих на предприятиях, входящих в ассоциацию «Развитие» - 58,9 тыс. человек, уровень средней заработной платы – 34 200 рублей.
Помимо итоговых показателей деятельности, руководители предприятий озвучили врио Главы проблемные вопросы, в частности, о необходимости большего развития гражданского направления, расширении ассортимента, чтобы снизить зависимость заводов от гособоронзаказа.
Временно исполняющий обязанности предложил участникам ассоциации новый формат партнёрского взаимодействия.
«Сейчас мы проводим большую работу по формированию дорожной карты развития экономики Удмуртской Республики. Это будет не концепция, а реальная дорожная карта с конкретными задачами, сроками и показателями эффективности. Основная цель – привести алгоритм работы с инвесторами в актуальную модель. То есть поменять систему работы с инвесторами. Это в большей степени касается работы с малым и средним бизнесом. Проектный офис в этой сфере уже начал свою работу в ручном режиме. И, думаю, что совместно с вами мы сможем сформировать отдельный проектный офис по работе с крупными промышленными предприятиями. Я должен знать ваши возможности, ваши потребности, знать, как осуществляется кооперация. Буду признателен за ваши предложения в этой связи.
Также готов рассмотреть ваши предложения по развитию гражданского направления и ваших видений, что для этого надо, чтобы озвучить их на федеральном уровне. Считаю, что объединив усилия в лоббировании возможностей и ресурсов, которыми мы обладаем, мы сможем добиться лучших результатов», - сказал Александр Бречалов.
Пресс-служба Главы и Правительства УР
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.