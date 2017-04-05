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Врио Главы Удмуртии в Госсовете республики представит Михаил Бабич

4 апреля
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Babich 04 Врио Главы Удмуртии в Госсовете республики представит Михаил Бабич

Михаил Бабич представит врио главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщает пресс-служба ГФИ по УР.

В среду, 5 апреля, в Ижевске полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич представит членам Правительства Удмуртской Республики, депутатам Государственного Совета региона, руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, главам муниципальных образований, представителям общественных и религиозных организаций временно исполняющего обязанности главы Удмуртской Республики.

Напомним, сегодня, 4 апреля, Глава государства принял решение об отрешении от должности главы республики Александра Соловьева в связи с утратой доверия.

Сегодня же Владимир Путин предложил Александру Бречалову занять должность исполняющего обязанности главы Удмуртии.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Александра Соловьёва по подозрению в получении взяток.

Фото: daily.rbc.ua

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