Аппаратные совещания в резиденции Главы Удмуртии будут проходить в новом формате. Об этом сегодня на аппаратном совещании с руководителями исполнительных органов государственной власти республики, органов местного самоуправления городов и районов, членами президиума Госсовета региона сообщил временно исполняющий обязанности Главы Удмуртии Александр Бречалов.
Периодичность проведения традиционных совещаний сократится, и они будут проходить один раз в месяц. «Это не означает, что мы реже будем с вами встречаться. Наоборот, будем чаще общаться в группах. Все ключевые вопросы мы будем обсуждать один раз в месяц на традиционном аппаратном совещании. Чтобы у нас было больше времени для оперативной работы», - подчеркнул Александр Бречалов.
Далее врио Главы Удмуртии представил вновь назначенного исполняющего обязанности Руководителя Администрации Главы и Правительства УР Сергея Смирнова. В соответствии с повесткой дня Сергей Витальевич доложил о выполнении поручений, данных ранее на совещаниях с руководителями министерств и ведомств.
Он, в частности, проинформировал о наличии просроченной задолженности по выплате заработной платы, о ситуации на рынке труда, потребительском и сельскохозяйственном рынках Удмуртии, об организации сезонных автобусных маршрутов для доставки населения к садоогородным массивам.
Министр внутренних дел по УР Александр Первухин и начальник Главного управления МЧС России по УР Петр Фомин доложили об оперативной обстановке в сферах обеспечения общественной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций.
Было отмечено, что почти четверть пешеходных переходов в Удмуртии не соответствуют требованиям. Александр Первухин также обратил внимание на пешеходные переходы около детских образовательных учреждений.
Продолжая тему, временно исполняющий обязанности Главы Удмуртии Александр Бречалов акцентировал внимание на необходимости обновления дорожной разметки на пешеходных переходах в столице Удмуртии и предложил заслушать информацию о проделанной работе на следующем аппаратном совещании.
Кроме того, он призвал провести отдельное совещание по закреплению участковых уполномоченных полиции в крупных населённых пунктах и поручил региональному кабинету министров изыскать средства на их содержание.
«Давайте по этим населённым пунктам мы отдельно поговорим. Виктор Алексеевич (Савельев – премьер-министр Удмуртии), этот вопрос нужно решать. Нужно находить возможности, изыскивать средства. <…> Нужно обеспечить пребывание сотрудников полиции в таких населённых пунктах», - сказал Александр Бречалов.
С основными докладами об организации подготовки к пожароопасному сезону и готовности сельскохозяйственных товаропроизводителей республики к весенне-полевым работам выступили соответственно исполняющие обязанности министра лесного хозяйства Сергей Журавлёв и министра сельского хозяйства и продовольствия УР Александр Прохоров.
Глава города Сарапула Александр Ессен доложил о принимаемых мерах по решению проблемы по переселению из аварийного жилья жителей посёлка Симониха. В частности, он рассказал о разработке муниципальной программы по переселению граждан из ветхого жилья. Жителей Симонихи переселят в общежитие в Сарапуле.
В заключение совещания врио главы Удмуртии обозначил задачи на предстоящий период. Он заявил, что на этой неделе планирует побывать с рабочей поездкой в Малопургинском и Балезинском районах и обсудить текущие проблемы муниципальных образований.
Пресс-служба Главы и Правительства УР
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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