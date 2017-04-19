18 апреля Александр Бречалов с рабочим визитом находится в Малопургинском районе.
Руководитель республики встретился с жителями домов №4 по улице Железнодорожной в деревне Кечево и №№ 118, 120, 122 и 124 на улице Колхозной села Малая Пурга.
Эти дома были построены по региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в УР на 2013 - 2017 годы. Несмотря на то, что дома введены в строй сравнительно недавно, однако у их жителей уже появились обоснованные претензии к застройщикам и лицам, ответственным за реализацию данной программы. В их числе, плесень и трещины на откосах и стенах, отходящие от стен обои, в некоторых домах отсутствует горячее водоснабжение, санузлы размещены на улицах, нет благоустройства придомовых территорий и многие другие.
Александр Бречалов выслушал жалобы жителей домов, лично осмотрел все проблемные места. Сейчас в здании районной администрации врио Главы УР проводит рабочее совещание "О мерах по устранению замечаний по качеству жилья, построенного в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Малопургинском районе".
Открывая совещание, он отметил, что не нужно быть специалистом, чтобы заметить, что дело вовсе не в эксплуатации, а в том, что дом построен с нарушениями. «У меня отец всю жизнь строителем был, и я с ним вместе строил» - сказал Александр Бречалов.
Напомним, что вчера на аппаратном совещании, анонсируя свою сегодняшнюю поездку в Малопургинский район, руководитель региона предложил застройщикам домов в Кечево и Малой Пурге, построенных по программе переселения из аварийного жилья, самим переехать в эти дома и попробовать в них нормально жить со своими семьями.
Пресс-служба Главы и Правительства УР
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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