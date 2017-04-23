Новый руководитель региона подтверждает приверженность здоровому образу жизни не только на беговых дорожках Ижевска. 22 апреля он сделал заплыв в бассейне Глазова. В северную столицу Удмуртии он приехал с рабочим визитом.
«В Глазове - городе с населением почти в 93 000 человек, есть хоккейная команда «Прогресс» и мини-футбольный клуб, местный бассейн — отлично! Наконец, провёл тренировку по плаванию. Удмуртия - территория спорта», - поделился он впечатлениями на своей странице в соцсетях.
Напомним, что бассейн в Глазове был построен при непосредственном участии Чепецкого механического завода. Руководил предприятием в то время Владимир Владимирович Рождественский. В 2016 году он был удостоен звания Почетного гражданина Глазова.
Фото: с личной страницы А.В. Бречалова на facebook.com
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