С 22 мая в республике создана рабочая группа, которая будет детально контролировать и проводить анализ по всем проведённым закупкам в дорожной отрасли. Об этом на аппаратном совещании сообщил Александр Бречалов.
«Вопросов к дорожникам очень много. Финансовую составляющую мы уже берём на контроль, а вот оценку целесообразности того или иного ремонта, качество работ, соотнесение заявленной цены к реальной должны сделать эксперты», - заявил Александр Бречалов.
Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, ссылаясь на слова врио главы республики, рабочую группу возглавит советник Главы УР Ярослав Семенов. Также в неё войдут: и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства УР Алексей Горбачев, Сергей Лукин, чью кандидатуру врио планирует рекомендовать совету директоров ОАО «Удмуртавтодор» на должность генерального директора, советник Главы УР Константин Костогладов, руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» Анастасия Муталенко, главный федеральный инспектор по УР Дмитрий Мусин, и.о. министра финансов Станислав Евдокимов. Будут ещё технические специалисты от Министерства транспорта РФ и Счётной палаты РФ.
«Почему мы такую тяжёлую артиллерию привлекаем к этой работе? За последнее время наторговано около 10 млрд контактов по дорогам. У нас самый низкий процент экономии в стране – 0,15 процента.
Коллеги, задача очень простая – эффективность расходования бюджетных средств. Та ситуация, которая у нас сейчас, - недопустима. Пример эффективного расходования у нас имеется в Ижевске совсем недавно, когда экономия составила 30 процентов – 170 млн рублей. А это ремонт дополнительного, не запланированного ранее участка дороги в городе. Видите, когда мы хотим быть эффективными – мы можем», - подчеркнул руководитель Удмуртии.
Отдельно Александр Бречалов обратил внимание рабочей группы на состоянии дорожной разметки. А общественников, осуществляющих контроль над ремонтом и обслуживанием дорог в УР, попросил быть «более активными, но при этом и объективными».
«Дорожную отрасль мы берём под тотальный контроль. На её примере мы должны выйти на более эффективное расходование бюджетных средств. В ближайшее время я соберу и членов рабочей группы, и представителей общественности вместе, и будем заниматься дорогами в таком ручном режиме», - резюмировал Александр Бречалов.
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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