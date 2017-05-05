Сегодня исполняющий обязанности Главы Удмуртской Республики Александр Бречалов провёл рабочее совещание с руководством перерабатывающих предприятий лесопромышленного комплекса Удмуртии.
В нём также приняли участие члены Правительства УР, главы муниципальных образований, работники охотничьих хозяйств, представители Регионального штаба Общероссийского народного фронта и высших учебных заведений, занимающиеся вопросами экологии, журналисты федеральных и региональных СМИ.
Такой широкий состав участников совещания, по словам врио Главы УР, обусловлен тем, что до настоящего момента дискуссионная площадка в республике для обсуждения проблемных вопросов грамотного лесопользования, организации охраны и сохранения государственный охотничьих заказников просто отсутствовала. А каждой из заинтересованных сторон (власти, бизнесу, общественным объединениям, экологическим сообществам) не всегда удавалось услышать друг друга и найти консенсус.
«Это только первая наша с вами встреча в подобном открытом формате, на которой мы должны выслушать мнения всех присутствующих, чтобы впоследствии выработать единое решение», - такими словами открыл встречу Александр Бречалов и призвал участников совещания аргументировано высказать свои позиции.
Исполняющий обязанности заместителя Правительства УР Рафис Касимов изложил суть проблемы. Вначале он проинформировал о том, что в Удмуртии доля особо охраняемых природных территорий составляет 9,4 процентов от всей площади УР. Для сравнения, данный показатель в Пермском крае – 9,6 процентов, а в остальных регионах ПФО он ниже, чем у нас.
Всего в республике 127 особо охраняемых территорий на общей площади около 400 тысяч га, в том числе 11 государственных охотничьих заказников площадью около 332 тыс. га, которые были созданы с целью охраны объектов животного мира задолго до принятия федерального закона об особо охраняемых зонах.
Как отметил Рафис Касимов, в период функционирования охотничьих заказников их границы неоднократно изменялись и переносились, часть из них ликвидировались и создавались новые. В настоящее время режим на территориях государственных охотничьих заказниках установлен пунктом 25 постановления Правительства УР от 06.12.2010 г. № 376 «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства УР и Совета Министров УАССР».
Согласно документу заказники являются особо охраняемыми природными территориями регионального значения и созданы без ограничения срока действия. На их территории запрещены: промысловая, любительская и спортивная охота, за исключением любительской и спортивной охоты на лося, кабана, медведя, волка, рысь, лисицу, бобра; промышленное рыболовство; сплошные рубки спелых и перестойных лесных насаждений на участках с особым режимом использования; проезд и стоянка автомототранспортных средств (кроме отдельных случаев); создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; предоставление земельных участков вне границ населённых пунктов для индивидуального жилищного строительства, а также для садоводства и огородничества; уничтожение или повреждение установленных предупредительных или информационных знаков и иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной территории и причиняющие вред охраняемым объектам животного мира и среде их обитания.
Полного запрета на заготовление древесины в государственных охотничьих заказниках установлено не было. Поэтому ряд угодий были отданы в аренду предприятиям лесопромышленного комплекса Удмуртии, ряд из которых успешно реализовали на них свои приоритетные инвестиционные проекты. Сейчас проводить вырубку леса в заказниках запрещено.
По мнению вице-премьера, возникшая проблема – результат несоответствия части нормативно правовых актов, которые не учитывают специфику функционирования региональных особо охраняемых зон.
На сегодня государственные охотничьи заказники выполнили своё предназначение, о чём ярко свидетельствуют данные мониторинга (по состоянию на 1 апреля), где показатели численности животных на 1000 га на территориях заказников и охотничьих угодий соответственно составляют: лося – 2,5 и 4,6; кабана – 0,76 и 0,96; тетерева – 12,4 и 17,7.
В связи с чем, Минприроды УР подготовило Постановление Правительства УР, предусматривающее изменение границ 10 государственных охотничьих заказников, и предлагает направить проект этого документа на согласование в федеральное министерство. По проекту на территории охотничьих заказников планируется создать зоны охраны, где будет ограничена охота.
Однако, это предложение по сокращению общей площади охотничьих заказников вызвало широкий резонанс общественности. Представители Регионального штаба Общероссийского народного фронта высказались категорически против данной инициативы, специалисты-экологи также выразили свои опасения: не скажется ли пагубно принятая мера на самобытной природе нашего родного края.
Им оппонировал руководитель ООО «Удмуртохота» Сергей Зайцев, заметив, что вырубка деревьев в государственных охотничьих заказниках необходима для воспроизводства животных, другой вопрос – как ответственно подходят к этой задаче сами бизнесмены. Тут важно обращать особое внимание на последующую уборку территорий и решение вопросов лесовосстановления, что многие предприниматели, к сожалению, должным образом не делают.
Александр Бречалов пообещал лично съездить на такие делянки, где не соблюдаются правила вырубки. «Это будет отдельный вопрос к предпринимателям, и прошу вас без обид. Свой бизнес вы должны вести цивилизованно в интересах людей и с учётом выполнения экологических задач», - сказал он.
По существу вопроса высказались власти на местах и сами бизнесмены, которые сетовали, что запрет на вырубку леса в заказниках несёт не только убытки предприятиям и снижение налоговых поступлений в бюджеты, но и из-за закрытия инвестиционных проектов без работы окажутся жители Удмуртской Республики. Кроме того, в некоторых населённых пунктах рядом с заказниками, где нет газа, люди из-за запрета просто не имеют возможности заготавливать на зиму дрова.
Резюмировал итоги совещания временно исполняющий обязанности Главы региона. «Вопросы лесопользования – одни из приоритетных, и по данным проблемам мы ещё не раз будем встречаться. Прямо сейчас мы с вами формируем рабочую группу с обязательным участием в ней всех заинтересованных сторон. И я её возглавлю. Но перед тем как мы проведём следующий ряд встреч, я прошу рабочую группу собраться отдельно и выработать единое компромиссное решение. Найдите баланс интересов между бизнесом и экономикой и экологией. Договоритесь, какие меры необходимо принять в первую очередь, чтобы и бизнес не встал, и природа не пострадала», - подчеркнул Александр Бречалов.
Добавим, что по результатам совещания руководитель республики подписал письмо Минприроды УР в федеральное министерство по согласованию изменения границ государственных охотничьих заказников. «В отрасли много проблем и мы будем с ними разбираться. Надо работать одной командой», - сказал в заключение врио Главы УР.
Пресс-служба Главы и Правительства УР
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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