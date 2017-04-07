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Врио главы Удмуртии Александр Бречалов назначил нового и.о. руководителя Администрацию главы и правительства

7 апреля
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Smirnov15092015 Врио главы Удмуртии Александр Бречалов назначил нового и.о. руководителя Администрацию главы и правительства

Администрацию главы и правительства Удмуртии возглавил Сергей Смирнов. Об этом сообщил сегодня, 7 апреля, врио главы региона Александр Бречалов во время поездки в Сарапул, передает ИА "Удмуртия".

Отметим, ранее Сергей Смирнов был замглавы управления президента России по внутренней политике с ответственностью за взаимодействие с Федеральным собранием с сентября 2016 года. До этого он возглавлял аппарат Общественной палаты России.

Напомним, ранее в должности и.о. главы администрации главы и правительства Удмуртии работал Сергей Бурнышев, которого назначили 21 марта. Он пришел на место Андрея Гальцина, который ушел с поста по собственному желанию.

Александр Бречалов назначен врио главы Удмуртии указом президента России Владимира Путина от 4 апреля. Накануне он был представлен правительству, депутатам, главам городов и районов республики.

6 апреля врио главы подписал указ об отставке регионального правительства. До выборов главы Удмуртии, которые пройдут в сентябре 2017 года, все члены правительства будут работать с приставкой и.о. Сергей Смирнов также является исполняющим обязанности.

СПРАВКА

Сергей Витальевич Смирнов родился 2 мая 1978 года.

После окончания школы поступил в Московский пограничный институт ФСБ по специализации «юриспруденция». С 2000 года избирался депутатом в Лианозовском районе Москвы.

С 2004 по 2005 год руководил отделением общероссийской общественной организации ВДО «Спортивная Россия».

В 2007 году стал членом организации «Молодая Гвардия Единой России».

В 2007 году также вошел в состав Молодежной палаты при Московской Гордуме и получил должность зампредседателя секции по спорту, физкультуре и туризму

В 2011 году его назначили на должность руководителя ГБУ Центра соцактивности «Молодые Москвичи» в Департаменте молодежной и семейной политики Москвы.

В 2013 году возглавил московский Департамент молодежной и семейной политики в Новомосковском и Троицком административных округах.

В 2014 году получил должность замруководителя Росмолодежи.

19 сентября 2016 года перешел на должность замглавы управления президента России по внутренней политике, где курировал взаимодействие с Федеральным собранием.

Обладатель Кубка Европы по каратэ.

Фото: oprf.ru

Метки: политика Удмуртия Александр Бречалов

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