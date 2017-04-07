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Врио Главы Удмуртии Александр Бречалов находится в первой рабочей поездке в Сарапульском районе

7 апреля
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Bre1 Врио Главы Удмуртии Александр Бречалов находится в первой рабочей поездке в Сарапульском районе

Врио Главы Удмуртии Александр Бречалов с первой рабочей поездкой находится в Сарапульском районе республики. В планах руководителя региона — проезд по Камскому мосту, мосту «Камбарка — Ершовка», совещание в Администрации Сарапула, а также посещение посёлка Симониха, сообщает «Моя Удмуртия».

Напомним, в Симонихе живут 33 человека. У них серьёзные проблемы со светом, водой и дорогой — к ним не могут добраться пожарные и медики. 5 семей нуждаются в улучшении жилищных условий, 11 многоквартирных домов сейчас признают аварийными. Врио Главы Удмуртии до посёлка добирается на КамАЗе.

В ходе этой рабочей поездки Александр Бречалов представил нового руководителя Администрации Главы и Правительства Удмуртии Сергея Смирнова.

Фото: myudm.ru

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