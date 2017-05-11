Главная » Политика » Время здоровых и спортивных

Время здоровых и спортивных

10 мая
0

Участники предварительного голосования «Единой России» обсудили вопросы развития физкультуры, спорта и реализации молодежной политики

08d820496eef3a69c63962cc8051bae6 Время здоровых и спортивных

5 мая призер Олимпиады, чемпион мира по биатлону Иван Черезов выступил на дебатах между участниками предварительного голосования. Вместе с другими участниками встречи он обсудил вопросы развития физкультуры, спорта и реализации молодежной политики.

Спорт – это модно

Иван Черезов обратил внимание собравшихся на то, что спорт может оказать на жизнь молодого человека важное позитивное влияние:

— Мне повезло, что я начал заниматься спортом, и ко мне относились, как к спортсмену. Я был огражден от таких вещей, как алкоголь и курение.

Он также отметил то, что сейчас многое делается для тех, кто хочет заниматься спортом. В частности, строятся велодорожки, велопрокаты, спортивные площадки.

— Я думаю, что люди готовы заниматься собой и своим здоровьем. Только надо дать возможность, создать условия. Настало время, когда многие предпочитают заниматься здоровьем, а не посещать бары и другие подобные заведения. Спорт - это модно.

Доступно всем

Другие участники дебатов отметили важность спорта в деле воспитания молодежи, отвлечения ее от разного рода негативных занятий.

Наталья Квакина, директор Муниципального автономного учреждения «Сад имени П.И. Чайковского», подчеркнула, что сегодня важно обратить внимание на профилактику наркозависимости и правонарушений в молодежной среде. В числе профилактических мероприятий Наталья Владимировна назвала развитие досуга, спорта и культуры, занятость молодежи в летний период, трудоустройство несовершеннолетних.

— Необходимо развивать участие молодых людей и учреждений культуры, молодежных организаций в конкурсах со своими проектами.

Надежда Елькина, начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Воткинского района, считает, что сегодня крайне необходим федеральный закон о молодежи, который позволит сделать молодежную политику государственным приоритетом. Кроме того, по мнению Надежды Елькиной, сделать ее приоритетной не позволяют бесконечные реформирования в структуре управления молодежной политикой, а также финансирование по остаточному принципу.

— Формирование бюджета должно производиться из определения ежегодных приоритетных задач и по результатам оценки эффективности деятельности исполнительных органов в области молодежной политики.

По мнению начальника отдела кадров АО «Ижевские электрические сети» Анжелики Пиколенковой, главная проблема в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики – это отсутствие условий для занятий спортом и активным отдыхом в шаговой доступности.

— В настоящее время спортивные сооружения работают в основном на коммерческой основе. Не все могут позволить себе дорогостоящий фитнес. Современные детские городки, которые появляются сегодня во многих дворах, предназначены для детей дошкольного возраста. Считаю, что необходимо оборудовать дворы, скверы простыми спортивными комплексами, дорожками для подростков и взрослого населения. Тогда у всех будет возможность позаниматься на современном турнике, проехаться на велосипеде, роликах по безопасной оборудованной площадке.

За дебатами можно следить в режиме онлайн, перейдя на сайт «Одноклассники» http://ok.ru/pg.er.ru/video и «Предварительное голосование» http://pg.er.ru/.

Фото: udmurt.er.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Владимир Невоструев принял участие в дебатах по проблемам АПК и здравоохранения
11 мая
Секретарь Регионального отделения Партии, председатель Парламента УР высказал свою точку зрения на пу...
ЛДПР: право на жизнь
11 мая
Участники предварительного голосования в Удмуртии обсудили проблемы противодействия коррупции и качества образования
10 мая
Встречи состоялись 5 мая в Государственной филармонии Удмуртской Республики....
Председатель Госсовета Удмуртии примет участие в дебатах
10 мая
Владимир Невоструев выскажет свое мнение по темам "АПК и развитие села" и "Здоровье и демография" ...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо