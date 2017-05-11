5 мая призер Олимпиады, чемпион мира по биатлону Иван Черезов выступил на дебатах между участниками предварительного голосования. Вместе с другими участниками встречи он обсудил вопросы развития физкультуры, спорта и реализации молодежной политики.
Спорт – это модно
Иван Черезов обратил внимание собравшихся на то, что спорт может оказать на жизнь молодого человека важное позитивное влияние:
— Мне повезло, что я начал заниматься спортом, и ко мне относились, как к спортсмену. Я был огражден от таких вещей, как алкоголь и курение.
Он также отметил то, что сейчас многое делается для тех, кто хочет заниматься спортом. В частности, строятся велодорожки, велопрокаты, спортивные площадки.
— Я думаю, что люди готовы заниматься собой и своим здоровьем. Только надо дать возможность, создать условия. Настало время, когда многие предпочитают заниматься здоровьем, а не посещать бары и другие подобные заведения. Спорт - это модно.
Доступно всем
Другие участники дебатов отметили важность спорта в деле воспитания молодежи, отвлечения ее от разного рода негативных занятий.
Наталья Квакина, директор Муниципального автономного учреждения «Сад имени П.И. Чайковского», подчеркнула, что сегодня важно обратить внимание на профилактику наркозависимости и правонарушений в молодежной среде. В числе профилактических мероприятий Наталья Владимировна назвала развитие досуга, спорта и культуры, занятость молодежи в летний период, трудоустройство несовершеннолетних.
— Необходимо развивать участие молодых людей и учреждений культуры, молодежных организаций в конкурсах со своими проектами.
Надежда Елькина, начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Воткинского района, считает, что сегодня крайне необходим федеральный закон о молодежи, который позволит сделать молодежную политику государственным приоритетом. Кроме того, по мнению Надежды Елькиной, сделать ее приоритетной не позволяют бесконечные реформирования в структуре управления молодежной политикой, а также финансирование по остаточному принципу.
— Формирование бюджета должно производиться из определения ежегодных приоритетных задач и по результатам оценки эффективности деятельности исполнительных органов в области молодежной политики.
По мнению начальника отдела кадров АО «Ижевские электрические сети» Анжелики Пиколенковой, главная проблема в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики – это отсутствие условий для занятий спортом и активным отдыхом в шаговой доступности.
— В настоящее время спортивные сооружения работают в основном на коммерческой основе. Не все могут позволить себе дорогостоящий фитнес. Современные детские городки, которые появляются сегодня во многих дворах, предназначены для детей дошкольного возраста. Считаю, что необходимо оборудовать дворы, скверы простыми спортивными комплексами, дорожками для подростков и взрослого населения. Тогда у всех будет возможность позаниматься на современном турнике, проехаться на велосипеде, роликах по безопасной оборудованной площадке.
За дебатами можно следить в режиме онлайн, перейдя на сайт «Одноклассники» http://ok.ru/pg.er.ru/video и «Предварительное голосование» http://pg.er.ru/.
Фото: udmurt.er.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.