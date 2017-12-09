Первого декабря цирковое представление посмотрели люди с ограниченными возможностями. В Государственн...

В Ижевске при содействии регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) состоялась пр...

По вторникам и четвергам сюда приходят работодатели, то есть проводятся ярмарки вакансий. Иногда тут ...