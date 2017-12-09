Казалось бы, существующее количество церковных зданий уже достаточно для населения… Но Патриарх Московский и всея Руси Кирилл так определил вектор развития: в каждом населенном пункте, где больше 200 дворов, должен быть храм. Благочинный Воткинского округа протоиерей Валерий Белокрылов объясняет на своем опыте необходимость строительства все новых и новых храмов:
– Нет храма – нет прихожан. Стоит его возвести, как люди постепенно начинают подтягиваться. Вначале просто любопытствуют, их мы называем захожане – ставят свечи в память об умерших родных и за здравие близких. Потом совершают требы – принимают крещение, крестят детей, отпевают умерших. Потом приходят к батюшкам на исповедь поделиться бедами, тревогами, попросить совета. И постепенно становятся воцерковленными.
Сегодня в Воткинском районе православных храмов больше, чем в иной епархии. И строительство продолжается. О том, как идет этот процесс в Воткинском благочинии, кто и как помогает церкви, мы беседуем с отцом Валерием.
Крест вместо звезд на погонах
– Как вы пришли к вере?
– Мои предки не были священниками. Познакомился с милой девушкой, моей будущей женой, и выяснилось, что ее отец – священник. Он и оказал на меня большое влияние. Первоначальное образование у меня – светское: закончил в Москве высшую инженерно–техническую школу МВД. Став воцерковленным человеком, – Московскую духовную семинарию. За назначением прибыл в Ижевск к владыке Палладию, притом в военной форме с офицерскими погонами. Владыка посмотрел на меня и сказал: «Пора тебе менять звезды на кресты» и благословил на служение в церкви.
Моим первым опытом в деле храмостроительства под духовным руководством опытного наставника протоиерея Вячеслава Остроумова была реконструкция здания церкви Святой Блаженной Ксении Петербургской в Сарапуле. Когда через три года меня назначили в Воткинск благочинным округа и настоятелем Спасо–Преображенского храма, тут открылось огромное поле для храмостроительной деятельности, которая к тому времени развернулась по всей России.
– Как это происходило и происходит в Воткинске?
– Мы восстановили Свято–Пантелеймоновский храм, где в советское время находился маленький завод, а от старой церкви остались одни стены. Построили новый Георгиевский храм в поселке «Нефтяник» благодаря генеральному директору «Удмуртнефти», депутату Госсовета от города Воткинска ныне покойному Валентину Ивановичу Кудинову – царствие ему небесное. В психоневрологическом интернате поселка Березовка открыли храм в честь святых Козьмы и Дамиана, который посещают не только больные, но и жители поселка. Построили полноценный хороший храм при городской больнице № 1. На Северном кладбище построена часовня в честь мученика Ростислава, на новом массиве Северного кладбища заканчиваем строительство часовни в честь мученицы Людмилы.
Где крестили Чайковского
– Но самое большое церковное здание Воткинска и всей епархии, кто–то говорит, что и в Прикамье, – Благовещенский собор на центральной площади, где в 1840 году крестили будущего композитора Петра Ильича Чайковского. В советское время были снесены купола, колокольня, а здание отдано под Дом культуры им. Ленина, памятник которому и поставили возле бывшего собора. Борьба за здание, очевидно, была нелегкой.
– Восемь лет мы просили вернуть собор церкви. Две городские думы нам отказали. Городским головой тогда был Валерий Фридрих. Видя такой настрой депутатов, он приложил немало сил, чтобы изменить их мнение: встретился с каждым, разговаривал, убеждал. В результате из 21 депутата 18 проголосовали за передачу. Это было в 2000 году. 19 апреля 2000 года митрополит Ижевский и Удмуртский Николай совершил там первое богослужение. С 2005 года начались активные работы по восстановлению собора. Участвовали многие спонсоры, но 90 процентов вклада – Виктора Геннадиевича Хорошавцева. Сегодня храм полностью восстановлен снаружи – поставили колокольню, купол, установили алтарь. Остался еще большой объем работ – штукатурка, роспись, покраска, а также благоустройство территории, изготовление и установка ограды.
В эти дни создается попечительский совет. По просьбе его настоятеля митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина Глава республики Александр Бречалов дал согласие его возглавить. Митрополит Удмуртский Викторин подарил Патриарху Кириллу по время его недавнего визита в Удмуртию макет Благовещенского собора и пригласил Патриарха на его открытие. Для Воткинска сегодня это главная храмостроительная площадка.
– Воткинск как родина Петра Чайковского – главный притягательный объект региона для туристов. Туристические теплоходы, плывя по Каме, обязательно останавливаются недалеко от Воткинска, и путешествующих подвозят в Воткинск автобусом. Каждому приехавшему сюда хочется после Дома–музея зайти и в храм, куда когда–то внесли на крещение младенца, составившего потом гордость российской культуры.
– Пока же работает только нижний храм, где с 2000 года проходят службы, – уточняет отец Валерий. – До революции здесь было складское помещение, митрополит Николай предложил переделать его в храм. Для Воткинска, – подчеркивает Валерий Белокрылов, – Благовещенский собор – часть его истории. Первый заводской храм – деревянный в честь святого Димитрия Ростовского – стоял на этом месте, но впоследствии сгорел. Потом здесь же вознесся собор, один из приделов которого посвящен святому Димитрию Ростовскому, который считается и поныне покровителем Воткинска и Воткинского машиностроительного завода. В свое время жители, спрятав, сохранили иконы Димитрия Ростовского и Владимирской иконы Божьей Матери, которые ныне возвращены в собор. На внутренних стенах собора остались фрагменты старых росписей. Сохранятся ли они – зависит от реставраторов. Здание является памятником регионального значения, и его реставрация проходит под присмотром республиканских органов по сохранению культурного наследия. Мы, конечно, мечтаем перевести его в разряд федерального. Думаем, что теперь дело сдвинется, и скоро воткинцы, туристы и гости смогут посетить Благовещенский собор и побывать на его службах. Это и городской архитектурный памятник, и концентрация истории и духовности нашего края. Отсюда, благословясь, уходили воины на поля Первой мировой войны, здесь разворачивались кровавые события Ижевско–Воткинского восстания.
Больше храмов – меньше тюрем
– В Воткинске сейчас, на первый взгляд, достаточно храмов. Будете ли возводить новые или потребности небольшого города уже удовлетворены?
– Закладываем новый храм в честь Воскресения Христова на выезде из Воткинска на Чайковский тракт. Там находится действующее Южное кладбище, и храм предназначен для тех, кто приезжает на могилы близких. Уже готова проектно–сметная документация, с весны начинается строительство. В попечительский совет этого храма вошли бизнесмены города, те, кто понимают, что деньги, богатство – все временно, а вложенные в строительство храма – вечный капитал. Вынашиваем план возведения храма святителя Николая–на–Ключах. Его снесли когда–то полностью. Остались только бьющие родники. Первый этап строительства – купол у ключа, второй – сам храм. В каждый новый храм приходят новые люди, которые раньше не посещали церковь. Чем больше будет храмов, тем меньше тюрем, сказал когда–то патриарх Алексий Второй.
– Храмостроительная деятельность благочиния распространяется на весь Воткинский район. Здесь также идет активное строительство и восстановление.
– Старые храмы восстановили в Июльском, в поселке Новый, в Кукуях, Киварах, второй храм возвели в поселке Новый, заканчиваем работы в Пихтовке, Фатенах, Черном. Передали нам старое здание в Камском. Труднее сказать, где храмов нет. В Степаново старый храм Рождества Божией Матери попал в затопление, когда строили Воткинское водохранилище и плотину. Водолазы нашли его под водой, и мы установили бакен с крестом и памятным текстом. И вот 12 ноября митрополит Викторин освятил новый храм, подарив напрестольное Евангелие, одно из двенадцати, оставленных Патриархом Кириллом. В бывшей деревне Паздеры на берегу Камы готовится к открытию пока единственный в республике мужской монастырь. Штаты духовенства у нас, кстати, заполнены на сто процентов.
– И все делается на средства спонсоров? Как вы их находите?
– Без них – никуда. У нас в районе и городе власти – городские и районные – относятся к храмостроительсву позитивно. Мы благодарны старому и новому руководству. Понятно, что на бюджетные деньги мы не можем претендовать. А вот дать зеленый свет – выделить землю под строительство, вернуть по действующему федеральному закону церковное здание, пожурить тех, кто на местах пробует мешать, ускорить подключение объектов к отоплению, электроснабжению, газу, теплу – это в силах муниципальных органов, и они в этом помогают. За их добрые дела Господь не оставит. Стучимся ко всем предпринимателям и простым людям, живущим на скромную зарплату или пенсию. Кто–то дает от достатка, кто–то последнее. В Евангелии приведена притча о бедной вдове, которая отдала последние две лепты, и Христос, обратившись к ученикам, назвал ее дар самым ценным. Мудрые строки из Евангелия доходят и до каждого современного человека. Надо только стучаться в их сердца. Как говорил Господь, стучитесь, и вам откроют, просите, и вам дадут, ищите – и обрящете.
Российский ландшафт и российские города трудно представить без храмов. Нам радостно встречать их на своем пути – приведенные в порядок, действующие, где дважды в день идут службы, горят свечи и накапливается совместная народная энергетика добра и единства. Значит, не прервались отечественные традиции.
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