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Время, чтобы улучшить свое турнирное положение у «Ижстали», еще есть

27 декабря
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Сегодня «Ижсталь» встречается с командой «Динамо».

Wcs3chrhz98 Время, чтобы улучшить свое турнирное положение у «Ижстали», еще есть

Четыре очка в трех играх сумела набрать «Ижсталь» при новом главном тренере Сергее Душкине. Этот результат не позволил вернуться в группу 16 команд, которые продолжат борьбу за «Братину» - главный Кубок ВХЛ (Высшей хоккейной лиги). Время, чтобы улучшить свое турнирное положение, еще есть. Сегодня «Ижсталь» встречается с командой «Динамо» (Балашиха). А теперь вкратце о недавних домашних играх.

«Ижсталь» - «Химик» (Воскресенск) – 3:0. Основную часть матча ворота ижсталевцев защищал Сергей Костенко. К концу игры он дважды падал из-за того, что судороги сводили ногу, поэтому последние минуты матча в воротах провел Антон Кислицын. В первом периоде игра была невыразительной и равной. Затем ижсталевцы сумели добавить напористости в атакующих действиях. Шайбы забросили Андрей Иванов и Денис Полюдов. Заключительный период вновь прошел в равной борьбе. На последней минуте «Химик» вышел на лед вшестером с пустыми воротами. Этим воспользовался Кирилл Князев. Перехватил шайбу и с синей линии отправил ее в сетку – 3:0.

«Ижсталь» – ТХК (Тверь) – 2:4. «Тверской хоккейный клуб» (ТХК) прибыл в Ижевск после трех поражений в гостях. В первом периоде ижсталевцы забросили две шайбы. Это сделали Дмитрий Моисеев и Денис Полюдов, но получили «гол в раздевалку» от Валерия Трусова. Тот же Трусов и сразу после перерыва сравнял счет. Был шанс у ижсталевца Владимира Королева, но он не реализовал буллит. А в середине игры Павел Ждахин поборолся на пятачке, выехав на штангу из-за ворот – 2:3. Кульминация и развязка наступили на 58-й минуте. «Ижсталь» получила численное большинство. Сергей Душкин взял тайм-аут и принял кардинальное решение – заменить вратаря шестым полевым игроком, то есть еще более усилить численное преимущество. Таков был рискованный расчет. Однако игрок гостей Роман Кудинов (которого в расчет не принимали) в этот момент изготовился к броску. Партнер выиграл для него вбрасывание и Кудинов метнул шайбу с ходу через всю площадку. Она оказалась в сетке. «Ижсталь» вернула вратаря на место, доиграла матч в большинстве, но штурма не получилось.

«Ижсталь» – «Динамо» (Санкт-Петербург) – 3:4 (в овертайме). Вновь ижсталевцам удалось добиться преимущества в две шайбы в первом периоде. На сей раз отличились Кирилл Князев (которому ассистировали однофамильцы Ивановы) и Антон Кочуров после техничного прохода Дмитрия Моисеева. Во втором периоде команды обменялись голами. На шайбу Александра Шевченко ответил голевым броском Денис Иванов. Казалось бы, надо дожимать соперников. У «Ижстали» этого не получилось. Гости воспрянули и впервые в этом сезоне (как уточнил их тренер Леонид Тамбиев) сумели переломить ход матча. Егор Парфенов и Сергей Шестаков сумели сравнять счет. Было назначено дополнительное время.

Впервые ижевские зрители увидели овертайм по новым правилам, когда по три полевых игрока у каждой команды. Этот отрезок игры получился ярким и обоюдоострым. Усталость все больше сказывалась на защитниках. И вот правила нарушил Кирилл Свиязов. По новым правилам, когда в овертайме дается двухминутный штраф, то нарушитель садится на скамью штрафников, в его команде остается три полевых, а сопернику добавляют четвертого игрока. Это большинство использовал Артур Чувиляев, сделав хлесткий открытый бросок.

После матча Сергей Душкин выразил недовольство тем, что ижевские вратари пропускают шайбы с прямых бросков. Давайте будем справедливы – пропустить семь шайб (одна попала в пустые ворота) за три игры – это не худший показатель. Тем более что три шайбы питерские динамовцы забросили в численном большинстве. Вообще-то, мы помним времена, когда у «Ижстали» были блестящие вратари. Играли они не только надежно, но и ярко, срывая аплодисменты. Правда, в те времена, такие московские клубы, как ЦСКА, «Динамо» и «Спартак», были на голову сильнее «Ижстали». Тогда ижевский вратарь точно составлял половину команды. В этом сезоне в ВХЛ некоторые команды если и превосходят «Ижсталь» по мастерству, то ненамного. И в других клубах вратари не очень-то выделяются по сравнению с нашими. Тем более что и взять еще одного вратаря пока неоткуда. Будем надеяться, что поиски ижсталевской игры (характерной для двух минувших сезонов) продолжит новый тренерский штаб.

Фото: vk.com

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Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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