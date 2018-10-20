Главная » Общество » Временно исполняющая полномочия Главы Глазова Ирина Обухова сегодня провела первое аппаратное совещание

Временно исполняющая полномочия Главы Глазова Ирина Обухова сегодня провела первое аппаратное совещание

19 октября
0

Сегодня, 19 октября, Ирина Обухова провела первое аппаратное совещание в глазовском муниципалитете в качестве временно исполняющей полномочия Главы города Глазова. Напомним, что в соответствии с Уставом города, Первый заместитель Главы Администрации временно исполняет полномочия Главы Глазова после выхода Олега Бекмеметьева в отставку в связи с избранием его Главой города Ижевска.

%d0%98%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0 %d0%9e%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0 Временно исполняющая полномочия Главы Глазова Ирина Обухова сегодня провела первое аппаратное совещание

Главными темами аппаратки стали изменения в федеральном законодательстве о переселении граждан из ветхого и аварийного жилья, рост долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг и работа над бюджетом 2019 года.

Аварийное жилье

Сейчас в Глазове признано аварийными 16 домов — 62 семьи нуждаются в переселении. С 1 января 2019 года вносятся изменения в Жилищный кодекс РФ, нормативные акты региона и города. По новым требованиям закона, в программах по переселению будут участвовать многоквартирные дома с тремя и более квартирами. Собственники ветхого и аварийного жилья и члены их семей смогут воспользоваться мерами поддержки однократно. Органы местного самоуправления будут вести отдельный учет (очередь) граждан, нуждающихся в переселении из аварийного жилья. Каждым субъектом РФ будет разработана и принята региональная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Оплата услуг ЖКХ

Рост долгов горожан по оплате жилищно-коммунальных услуг будет обсуждаться на ближайшем совещании руководителей предприятий сферы ЖКХ. Увеличение задолженности рублей связано с тем, что целый ряд домов проходит процедуру смены управляющей компании, а также с ростом тарифов ЖКХ с июля этого года. Администрация ведет переговоры с предприятиями и организациями города о внедрении практики удержание платежей за услуги ЖКХ из заработной платы работников — конечно, такая услуга подключатся только с одобрения самого работника. Другой способ снижения задолженности — активизация претензионной работы с должниками со стороны управляющих компаний и поставщиков ресурсов.

Представление возможностей города

Продолжается разработка и наполнение нового официального сайта города. Ирина Обухова дала поручение руководителям управлений и отделов в недельный срок проанализировать информацию, которая должна быть размещена на закрепленных за ними страницах, и подготовить ее к размещению на новой версии портала. Особое внимание Ирина Алексеевна поручила уделить представлению инвестиционных площадок города.

Глазов готовится представить достижения и возможности города на выставке в Госкорпорации «Росатом» в рамках проекта «#Росатомвместе». Участие каждого «атомного» города в проекте будет оценено по нескольким номинациям, в числе которых организация мероприятий месячника Росатома, голосование за социальные проекты госкорпорации, презентация города в Москве. Главный приз городу-победителю — 10 миллионов рублей.

Работа над бюджетом

Ирина Обухова рассказала о работе над сбалансированностью бюджета 2018 года и основными параметрами городской казны в 2019 году. Снижение текущих расходов планируется за счет проведения торгов, в том числе по тем услугам и материалам, на которые распорядители бюджетных средств ранее заключали прямые договоры. Сейчас активно идет разработка главного финансового документа города на 2019 год. Затем проект бюджета будет вынесен на публичные слушания и на утверждение Глазовской городской Думы.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Виктория СУВОРОВА Все материалы этого автора

Читать также

Законопроект «Единой России», отменяющий необходимость подтверждать оплату взносов на капремонт, принят в первом чтении Госдумой
19 октября
**Законопроект, согласно которому уполномоченный орган государственной власти не вправе требовать от ...
Шаг навстречу. Глава Удмуртии познакомился с гражданскими инициативами алнашцев
19 октября
**В минувшую пятницу Глава Удмуртии Александр Бречалов побывал с рабочим визитом в Алнашском районе, ...
Покупатель вернул галстук…
19 октября
**Эксперты оценили, насколько хорошо будущие работники торговли знают законодательство, умеют ли пред...
«Единая Россия» добилась расширения перечня причин для возврата полной стоимости авиабилетов
18 октября
**Нижняя палата парламента 397 голосами одобрила в первом чтении законопроект, предлагающий расширени...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо