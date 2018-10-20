Главными темами аппаратки стали изменения в федеральном законодательстве о переселении граждан из ветхого и аварийного жилья, рост долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг и работа над бюджетом 2019 года.
Аварийное жилье
Сейчас в Глазове признано аварийными 16 домов — 62 семьи нуждаются в переселении. С 1 января 2019 года вносятся изменения в Жилищный кодекс РФ, нормативные акты региона и города. По новым требованиям закона, в программах по переселению будут участвовать многоквартирные дома с тремя и более квартирами. Собственники ветхого и аварийного жилья и члены их семей смогут воспользоваться мерами поддержки однократно. Органы местного самоуправления будут вести отдельный учет (очередь) граждан, нуждающихся в переселении из аварийного жилья. Каждым субъектом РФ будет разработана и принята региональная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Оплата услуг ЖКХ
Рост долгов горожан по оплате жилищно-коммунальных услуг будет обсуждаться на ближайшем совещании руководителей предприятий сферы ЖКХ. Увеличение задолженности рублей связано с тем, что целый ряд домов проходит процедуру смены управляющей компании, а также с ростом тарифов ЖКХ с июля этого года. Администрация ведет переговоры с предприятиями и организациями города о внедрении практики удержание платежей за услуги ЖКХ из заработной платы работников — конечно, такая услуга подключатся только с одобрения самого работника. Другой способ снижения задолженности — активизация претензионной работы с должниками со стороны управляющих компаний и поставщиков ресурсов.
Представление возможностей города
Продолжается разработка и наполнение нового официального сайта города. Ирина Обухова дала поручение руководителям управлений и отделов в недельный срок проанализировать информацию, которая должна быть размещена на закрепленных за ними страницах, и подготовить ее к размещению на новой версии портала. Особое внимание Ирина Алексеевна поручила уделить представлению инвестиционных площадок города.
Глазов готовится представить достижения и возможности города на выставке в Госкорпорации «Росатом» в рамках проекта «#Росатомвместе». Участие каждого «атомного» города в проекте будет оценено по нескольким номинациям, в числе которых организация мероприятий месячника Росатома, голосование за социальные проекты госкорпорации, презентация города в Москве. Главный приз городу-победителю — 10 миллионов рублей.
Работа над бюджетом
Ирина Обухова рассказала о работе над сбалансированностью бюджета 2018 года и основными параметрами городской казны в 2019 году. Снижение текущих расходов планируется за счет проведения торгов, в том числе по тем услугам и материалам, на которые распорядители бюджетных средств ранее заключали прямые договоры. Сейчас активно идет разработка главного финансового документа города на 2019 год. Затем проект бюджета будет вынесен на публичные слушания и на утверждение Глазовской городской Думы.
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