Онлайн консультирование запущено на сайте Министерства здравоохранения Удмуртской Республики. На поступившие в электронном виде вопросы отвечают заведующие отделениями и главные врачи республиканских больниц.
Вопросы может задать каждый желающий. Для этого необходимо зайти на официальный сайт Министерства здравоохранения УР в раздел «Консультативная помощь».
В январе- феврале 2017 года на вопросы жителей Удмуртии ответят главный онколог Минздрава Удмуртии Виктор Васильевич Вараксин, главный гастроэнтеролог Андрей Геннадьевич Бессонов, главный колопроктолог Владимир Владимирович Мейтис и др.
Кроме того, в рамках Всемирного дня стоматолога – 9 февраля – по вопросам профилактики онкозаболеваний ротовой полости консультирует главный внештатный стоматолог Министерства здравоохранения Удмуртской Республики Анвар Мухаметович Богданов.
Фото: growmypracticeonline.com
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