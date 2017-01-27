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Врачи в Удмуртии начали вести онлайн консультации

27 января
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Url Врачи в Удмуртии начали вести онлайн консультации

Онлайн консультирование запущено на сайте Министерства здравоохранения Удмуртской Республики. На поступившие в электронном виде вопросы отвечают заведующие отделениями и главные врачи республиканских больниц.

Вопросы может задать каждый желающий. Для этого необходимо зайти на официальный сайт Министерства здравоохранения УР в раздел «Консультативная помощь».

В январе- феврале 2017 года на вопросы жителей Удмуртии ответят главный онколог Минздрава Удмуртии Виктор Васильевич Вараксин, главный гастроэнтеролог Андрей Геннадьевич Бессонов, главный колопроктолог Владимир Владимирович Мейтис и др.

Кроме того, в рамках Всемирного дня стоматолога – 9 февраля – по вопросам профилактики онкозаболеваний ротовой полости консультирует главный внештатный стоматолог Министерства здравоохранения Удмуртской Республики Анвар Мухаметович Богданов.

Фото: growmypracticeonline.com

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Метки: онлайн консультации Министерство здравоохранения Удмуртской Республики

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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