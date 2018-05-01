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Впервые. Чистые игры

1 мая
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Ижевчане соревнуются в сборе мусора на субботнике

%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8b%d0%b5 %d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%8b Впервые. Чистые игры

Активисты движения «Зелёный паровоз» 21 апреля провели «Чистые игры» – нестандартный субботник. Неравнодушные горожане прибрались в лесу у ТРК «Столица». «Чистые игры» – это не просто уборка территории, а соревнования по сбору мусора на время. В конце активисты устроили пикник, а победители игр получили подарки. Все отходы волонтёры отправят на переработку.

Девочка в резиновых сапогах стоит по колено в воде. Это то ли большая лужа, то ли маленькое озеро. Из воды торчат горлышки стеклянных бутылок. Девочка берёт длинную палку и подтаскивает бутылки в берегу. Её родители складывают тару в плотный мешок для стекла.

Из–за дерева выглядывает другая девочка и говорит:

–Дальше нельзя. Провалюсь.

Лес у ТРК «Столица» прочёсывают люди со множеством мешков: для стекла, для ПЭТ–бутылок и для неперерабатываемых отходов. «Чистые игры» – субботник в игровой форме. За час команды собирают как можно больше мусора. По краям леса дежурят волонтёры из «Зелёного паровоза»: они взвешивают, сколько отходов собрала каждая команда. В конце победители получат приз. Однако сами горожане признаются: для них главное – не подарки, а чистый город.

Юлия пришла на субботник со своей семьей. Женщина признаётся:

– Я живу не здесь, но часто хожу по этому лесу. Я хочу, чтобы тут было приятно гулять. Если следующие «Чистые игры» проведут на другом конце города – я поеду. Хочу, чтобы город был аккуратным. Про раздельный сбор мусора раньше не слышала, но захотелось узнать, что это такое. Я пришла сюда не ради победы, а ради чистого леса.

В Ижевске «Чистые игры» проходят впервые. Но активисты движения «Зелёный паровоз» говорят, что весной и осенью мероприятие проведут ещё не раз. Следующий субботник пройдёт 28 апреля в том же месте. Сейчас в лесу много снега, поэтому через неделю проведут ещё одну уборку. Место для субботника выбирали горожане в группе «Вконтакте».

Тимофей Масленников – куратор «Чистых игр» в Удмуртии. Молодой человек приехал в Ижевск из Чайковского – учиться в колледже культуры. Здесь Тимофей примкнул к рядам «Зеленого паровоза».

– Собирать мусор в команде гораздо веселее, особенно соревноваться в этом с другими командами, – говорит Тимофей. – Людям сейчас неинтересно участвовать в традиционных субботниках. На обычную уборку не пришло бы столько людей. Есть люди, которым безразлично, где они живут. Они просто берут и выбрасывают мусор. Есть люди, которые задумываются об экологии. Они примыкают к «Зелёному паровозу».

Справка «УП»

Впервые «Чистые игры» прошли в Санкт–Петербурге в 2014 году. Акция становится популярной во всей стране. Только 21 – 22 апреля «Чистые игры» прошли в 8 городах: Астрахани, Ижевске, Ставрополе, Вологде, Махачкале, Челябинске, Красноярске и Хабаровске.

«Зелёный паровоз» – неформальное зелёное сообщество активистов. Самые известные проекты организации – «Разделяйка» и «Босоногий забег». Волонтёры сажают деревья, читают лекции о раздельном сборе мусора и организовывают субботники.

Итоги «Чистых игр» в Ижевске:

Всего собрано 854 кг мусора.

Синие мешки (ПЭТ, тетрапак) – 97,1 кг.

Чёрные мешки (неперерабатываемый мусор) – 180,3 кг

Зелёные мешки (стекло) – 576,7 кг.

Количество команд: 25.

Призёры

1–е место – Администрация Устиновского района, «Ласточки»;

2–е место – «Благость 2», Минприроды;

3–е место – «Солнечный мир 2», «Экологи из далёкого космоса».

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Автор статьи

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