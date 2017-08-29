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Возвратились игроки

28 августа
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По программе подготовки к чемпионату России глазовский «Прогресс» выступил в турнире на Кубок Тюменской области

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По программе подготовки к чемпионату России глазовский «Прогресс» выступил в турнире на Кубок Тюменской области. В нем участвовало шесть команд. «Прогресс» набрал три очка из девяти возможных, но при этом занял 4-е место. Справедливости ради отметим, что столько же очков набрала «Новая генерация» (Сыктывкар). Победителем турнира стала команда «Газпром-Югра» (Югорск). В решающем матче она встретилась с «Тюменью», которую сейчас тренирует Игорь Путилов. Основное время матча завершилось вничью – 4:4, а по пенальти выиграли газпромовцы. «Прогресс» провел весьма интересный матч с «Тюменью». При счете 0:3 глазовчане перешли на игру с вратарем-гонялой. И в итоге сумели забить два мяча. Это сделал сначала Евгений Серый, четко пробив в «девятку» с 10-метрового штрафного удара. А затем вовремя у дальней штанги оказался Денис Овсянников – 2:3. И до конца матча – три минуты. Но тут «Прогресс» заработал очередной фол. И с 10-метрового штрафного удара Андрей Батырев забил мяч – 2:4 –окончательный счет в пользу «Тюмени». В игре с «Ухтой» тон задавали глазовчане. Счет открыл на 2-й минуте Денис Гуляйкин, в середине первого тайма Дмитрий Катанэ забил второй мяч. Такой счет сохранился до перерыва. Ростиславу Пилипенко (лучшему в «Ухте») удалось отквитать один мяч. Преимущество «Прогресса» повисло на волоске, но Антону Опперу удалось хладнокровно сыграть в контратаке. Он четко отправил мяч в пустые ворота увлекшейся «Ухты» – 3:1. В борьбе за третье место «Прогрессу» противостояла «Синара» (Екатеринбург), которая и выиграла матч со счетом 7:5. Причем Николай Шистеров забил мяч на последней минуте в пустые ворота. А до этого момента шансы у «Прогресса» оставались. Вновь «Прогресс» удачно действовал в пять полевых игроков с пустыми воротами. Да, пропустили седьмой мяч, но до этого создали два голевых момента. К сожалению, их реализовать не смогли. То есть в предстоящем сезоне прогрессовцы не намерены ни перед кем «заискивать» и будут стремиться улучшить свой результат прошлого чемпионата. Во втором тайме удалось сравнять счет 3:3, но в целом не удержали Шистерова, сумевшего забить пять мячей. У глазовчан дважды отличился Денис Овсянников, по одному мячу забили Дмитрий Катанэ, Алексей Скрябин и Кирилл Козлов. По фамилиям игроков вы видите, что некоторые из них вернулись в «Прогресс», хотя весной объявлялось об уходе. В воротах вновь Александр Костромин, но его надежно подменял и Артем Салахов. Первые матчи сезона в суперлиге «Прогресс» проведет в сентябре в Петербурге, Ухте и Сыктывкаре. Матчи в Удмуртии начнутся с первых чисел октября. Зато сразу с имперским клубом «Дина» (Москва). К сожалению, «Динамо» (Московская область) в этом сезоне добровольно сделало заявку на перевод в высшую лигу. А как приятно вспомнить победу «Прогресса» над этим клубом со счетом 5:1.

Александр НИКОЛАЕВ

Фото: t-l.ru

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