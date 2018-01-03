‒ По справедливости, этот раритет должен находиться в Ижевске, ‒ убеждал руководителя областного музея директор Ижевского гуманитарного лицея Михаил Петрович Черемных, когда волею случая оказался в командировке в этом сибирском городе. Надеялся, что сможет убедить и обаять иркутянина. Но для Иркутского музея это знамя – важный артефакт, связанный с историей адмирала Александра Васильевича Колчака и Ледяного похода белой армии, и расставаться с ним музей не захотел, да и закон не позволяет отдавать предметы из фонда. Тогда у Михаила Петровича возник замысел – сделать максимально точную копию знамени, его историческую реконструкцию. Чем ближе время подвигалось к круглой годовщине – 100‒летию Ижевско‒Воткинского восстания, тем шире становился круг людей, которые поддерживали его идею, и тем конкретней она становилась. А душой команды стала заместитель директора ВЦ «Галерея» Марина Рупасова.
В боях не участвовало
Ижевская дивизия была единственным воинским подразделением белой армии Колчака, награждённым Георгиевским знаменем. В России таким награждали особо отличившиеся в боях полки. Указ был подписан 14 августа 1919 года. Очевидно, сразу же заказ на изготовление стяга был размещён в золотошвейной мастерской одного из монастырей под Иркутском. Но награда не была вручена, так как Ижевская дивизия в это время воевала далеко от города. Знамя находилось в штабном вагоне поезда главнокомандующего Колчака до тех пор, пока он не был арестован и расстрелян красными здесь же в Иркутске, а всё имущество опечатано.
‒ Некоторые наши историки считают ‒ ну, и какова его ценность? В боях не бывало, да и руки ижевских рабочих его не касались, ‒ говорит Марина Рупасова. – И продолжает: может быть, это и важно – оно ничьей кровью не обагрено. Оно ни за тех, ни за других не выступало. Да, оно было связано с белым движением. Но сегодня справедливо рассматривать его как исторический артефакт, важный для города и начинающий жить своей самостоятельной историей. Первый её сюжет связан с жизнью и арестом Колчака. Другой – приезд оригинала знамени в Ижевск на выставку в Национальный музей. Сегодня готовится третий – изготовление в Иркутске его копии и возвращение её в Ижевск уже навсегда ‒ к 100‒летию Ижевско‒Воткинского восстания.
‒ Музей Ижевска готовит к этой дате проект, названный «Декалог», что переводится как «десять историй». Он об истории наших людей, семей, событий, связанных с ижевским восстанием, и нацелен в большей степени на мифологемы восстания, ‒ объясняет Марина Рупасова. – Само восстание ижевских рабочих стало мифом, психическая атака в начале боя, якобы родившаяся в эти годы в Прикамье, ‒ тоже миф. Семейные истории о восстании, тщательно скрываемые долгое время от детей, – мифы. Три видеосюжета запишут для Музея Ижевска наши коллеги из Иркутска, Владивостока и Сан‒Франциско. Иркутяне как раз и расскажут историю этого знамени, покажут уголки города, связанные с последними днями Колчака, исторические улицы и дома. Сейчас их работа, как я знаю, подходит к концу.
Мнут лён и вышивают золотом.
Но в Иркутске не только снимают видеофильм. Там идёт изготовление копии Георгиевского знамени, приближенной максимально к оригиналу. Реконструкцию по ижевскому заказу выполняют мастерицы из Харлампиевского храма, кстати, того, где Александр Колчак венчался со своей женой Софьей.
Михаил Черемных встретился с настоятелем храма отцом Евгением, который благословил на это доброе дело сохранения памяти о тысячах погибших в ходе жестокой, уродливой гражданской войны, когда брат выступал на брата, сын на отца и наоборот. Здешняя мастерская золотошвеек известна по всей стране умелыми, опытными вышивальщицами и швеями. Им и был отдан заказ. Возглавила бригаду Галина Михайловна Чернышова. Не без колебания. Были сомнения. Успеют ли уложиться в отведённое время? Бригаду она набирала очень тщательно, одна мастерица живёт аж в Улан‒Удэ.
Мастерицы то и дело заходят в музей Иркутска, фотографируют и измеряют детали знамени. Полотнище его – плотная шелковистая ткань. На одной стороне изображён лик Спасителя, называемый по канону «Спас Ярое Око» с цитатой из 88‒го псалма царя Давида, на другой ‒ герб Российской империи ‒ двуглавый орёл, а в середине ‒ образ Георгия Победоносца. Работы предстояли очень сложные. Вышивка золочёными нитками гладью, изготовление золотого галуна, окаймляющего знамя. Когда понадобился лён, мастерицы поняли, что такую суровую льняную нить не найти, и сами мяли лен, теребили, вили из него нить. Это реконструкции старинной технологии.
Периодически из Иркутска присылают эскизы ликов, букв на согласование. Встал вопрос – делаем точную копию или допускаем некоторые изменения. Швеи заметили, что знамя явно вышивали в спешке. Есть кривизна букв, неровные стежки. Наверное, изготовители очень спешили, ‒ предположили мастерицы. Они уже начинали чувствовать настроение, ритм работ своих предшественниц по ремеслу.
Стопроцентного повторения старых технологий сегодня не добиться. Где‒то вышивка делается швейной машиной, уже не найти такого шёлка, из которого было сделано полотнище знамени, и потому подбирался аналог, что даёт и удешевление работ. Создание исторической реконструкции знамени Ижевской дивизии будет закончено к концу года, а 7 января организаторы этой акции полетят за знаменем в Иркутск, где священник Евгений совершит его малое освящение, в Ижевске чин большого освящения проведён митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.
Внеси свою лепту, ижевчанин
Вся стоимость работ, поездка туда и обратно, страховка оценены в 300 тысяч рублей, сбор которых сегодня объявлен среди ижевчан. Половину суммы уже внёс Гуманитарный лицей. Вторую должны собрать жители города через краудфандинговую платформу: https://boomstarter.ru/projects/kopia_znamen/ Нужно ввести номер вашей карты и сумму. За разные суммы ‒ разное поощрение ‒ сувениры, эскизы которых делали ижевские художники Максим Верёвкин и Роман Постников.
Если ижевчане не смогут собрать свою половину затрат, проект состоится за счёт спонсоров. Но организаторам хочется, чтобы все поучаствовали хоть небольшой суммой, выразив тем самым, что сегодня у нас гражданская война закончилась, и ненависть победителей и побеждённых сошла на нет. Давайте забудем ужас и жертвы тех лет и подадим друг другу руки. Гражданская война в любом случае ‒ самое большое несчастье, которое может быть в любой стране. Пока же горожане перечислили всего 30 тысяч рублей.
‒ Мы говорим об истории, связанной с далёкими событиями, ‒ продолжает Марина Борисовна. ‒ Для каждого сегодняшнего жителя Ижевска это способ сказать: «Это и моя история. И я когда‒то внёс свои скромные деньги для того, чтобы в Музее Ижевска появилось знамя Ижевской дивизии». То, что это копия, не должно смущать. Мы восстановили Михайловский собор. Это тоже копия старого разрушенного храма. Но он имел важное символическое значение для нашего города – возвращение утраченного. Только участие каждого в возвращении уникальной, но намеренно забытой из политических соображений истории Ижевска ‒ восстания рабочих – делает это событие актуальным и сегодня.
Через семейные истории
Ориентировочно проект Музея Ижевска «Декалог», посвященный 100‒летию Ижевско‒Воткинского восстания, откроется 10 апреля 2018 года. Его артефактами в дополнение к знамени Ижевской дивизии станут человеческие истории – тексты, фотографии, видео. Работа над дизайн‒проектом идёт. Будут использованы современные технологии цвета звука, изображения. Старинных предметов того времени, к сожалению, мало. Сотрудники Музея Ижевска просят жителей города, у кого сохранились какие‒то подлинные предметы, принадлежавшие участникам Ижевско‒Воткинского восстания или их семьям, принести их для экспонирования хотя бы на время работы выставки.
‒ Чью сторону будете держать в этом проекте?
‒ Обе. Представим обе стороны – большевиков и повстанцев, которые волею судьбы вынуждены были после подавления восстания уйти к Колчаку. К сожалению, прямых потомков красноармейцев, которые на слуху ‒ Лихвинцева, Жечева, Пастухова ‒ нет. Они погибли молодыми. Мы записали интервью с родственницей Пастухова Татьяной Викторовной Николаевой. Беседуя с ней, говорили о её детской памяти. Она вспомнила, как тётушки собирались в гости, отмечали всегда день рождения трагически погибшего Ивана Дмитриевича Пастухова, какие песни пели, что ставили на стол. От одной из тётушек она услышала историю о революционерке Лидии Хлыбовой, которую любил Пастухов.
После поражения восстания
Ижевско‒Воткинское рабочее восстание длилось сто дней с 8 августа 1918 года до 7 ноября 1918 года. Когда боеприпасы закончились, а Ижевск был взят дивизией Владимира Азина, на Каме была организована переправа, и по ней ижевцы (так жители города назывались до революции и после революции до 1960‒х гг.) и воткинцы, многие с семьями, ушли на левый берег, оставив дома, хозяйство, многие – детей, жён и стариков родителей. Другого выбора, кроме как примкнуть к армии Колчака, не было. Первое время между воткинцами и ижевцами, как пишет в своей книге «Ижевцы и воткинцы» полковник Авенир Геннадиевич Ефремов, начальник штаба Ижевской стрелковой дивизии, начались раздоры, и воткинцы, организовав Воткинскую дивизию, оторвались от братьев по оружию и влились в состав другого воинского подразделения белой армии. Ижевцы вначале назывались бригадой. Проявили себя как самые бесстрашные и отчаянные воины. Но шли тяжёлые бои с тяжёлыми потерями. 4 августа 1919 года приказом Колчака была организована Ижевская дивизия, пополненная добровольцами и мобилизованными жителями Удмуртии и Урала, в том числе воткинцами, которые в ходе боёв также потеряли много живой силы и снова влились в одно целое с оставшимися братьями по восстанию. Но армия отступала на восток. 27 ‒ 28 февраля поредевшая дивизия, уже превратившаяся в бригаду, приняла последний бой у станции Бикин, затем ушла в Приморье. Остатки ижевцев и воткинцев пересекли китайскую границу и были интернированы местными властями. Часть из них вернулась в Советскую Россию, часть уехала в Калифорнию (США), часть осталась в Китае и участвовала в якутском походе генерала А.Н. Пепеляева. Награждена Георгиевским знаменем и Георгиевским крестом IV степени.
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