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Возрождая наставничество

3 февраля
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Удмуртия стала центральной площадкой проведения окружного форума «Наставник». Он состоится 1-4 марта в развитие идей и практик федерального форума, посвящённого наставничеству, который пройдёт в Москве с 13 по 15 февраля.

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Республика, где в это же время будет проходить региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills, реализует на пересечении этих двух мероприятий идею широкой трактовки наставничества – практики, которая помогает добиться совершенства в любой профессии.

–Главная задача – и чемпионата, и форума – удержать молодёжь, особенно настроенную на развитие, в регионе, в округе, в стране. Создать здесь лучшие условия для работы, для развития, «подъёмные», не обязательно выраженные в деньгах, в том числе практику наставничества, - прокомментировала эти события исполняющая обязанности зампреда Правительства Удмуртии Анастасия Муталенко.

Она добавила, что в Удмуртии наставничество как явление развито довольно серьёзно. Дают о себе знать багаж ещё советских промышленных традиций и новые международные практики менеджмента, которые часто также базируются на принципах наставничества. Кроме того, регион приступил к отработке темы наставничества ещё весной 2017 года, с подачи Александра Бречалова.

  • В итоге на февральский Всероссийский форум «Наставник-2018» и на конкурс «Лучший наставник» от нашей республики уже сейчас собрано около сорока заявок с проектами наставничества. Это достойный результат как в масштабах Приволжского федерального округа, так и в масштабах России, - подчеркнула Анастасия Муталенко.

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