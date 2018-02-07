В Ижевске обновился парк спецтехники для содержания улично-дорожной сети При поддержке Правительства Удмуртской Республики парк дорожной техники муниципального унитарного пре...

Жители Удмуртии перешли на онлайн-общение 5 февраля 2018 года. За прошлый год жители Удмуртии загрузили из интернета объём информации, сопостав...

Ответственность укрепляет доверие 24 января состоялось расширенное заседание коллегии МВД по Удмуртской Республике, на котором были под...