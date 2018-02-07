Республика, где в это же время будет проходить региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills, реализует на пересечении этих двух мероприятий идею широкой трактовки наставничества – практики, которая помогает добиться совершенства в любой профессии.
–Главная задача – и чемпионата, и форума – удержать молодёжь, особенно настроенную на развитие, в регионе, в округе, в стране. Создать здесь лучшие условия для работы, для развития, «подъёмные», не обязательно выраженные в деньгах, в том числе практику наставничества, - прокомментировала эти события исполняющая обязанности зампреда Правительства Удмуртии Анастасия Муталенко.
Она добавила, что в Удмуртии наставничество как явление развито довольно серьёзно. Дают о себе знать багаж ещё советских промышленных традиций и новые международные практики менеджмента, которые часто также базируются на принципах наставничества. Кроме того, регион приступил к отработке темы наставничества ещё весной 2017 года, с подачи Александра Бречалова.
- В итоге на февральский Всероссийский форум «Наставник-2018» и на конкурс «Лучший наставник» от нашей республики уже сейчас собрано около сорока заявок с проектами наставничества. Это достойный результат как в масштабах Приволжского федерального округа, так и в масштабах России, - подчеркнула Анастасия Муталенко.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.