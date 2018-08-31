Деликатесы из глубинки. Гастрономический фестиваль познакомил ижевчан с продукцией локальных производителей из районов республики **В Ижевске при поддержке Правительства Удмуртии впервые состоялся региональный этап Всероссийского ф...

Война ради жизни. Алексей Городилов, прапорщик, защищавший родину от терроризма **Мужественность, решительность и настойчивость – всё это лучше всего характеризует бывшего сотрудник...

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