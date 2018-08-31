Новый механизм будет применяться к домам, признанным аварийными после 1 января 2012 года. Революционные изменения не планируются. Правила расселения сформированы на базе успешно реализованных программ 2013–2017 годов. Однако новый механизм будет бессрочным.
Законопроектом предусмотрено ведение регионального реестра аварийных домов, эти сведения будут общедоступными, говорится в документе. Подготовленный вариант предусматривает пять видов поддержки граждан, которые проживают в аварийных домах. При этом перечень этих мер не является исчерпывающим, регионы своими законами могут его дополнить.
Владельцу квартиры в аварийном доме может быть предоставлена в собственность по договору мены другая пригодная для проживания квартира с возможностью полного или частичного освобождения гражданина от уплаты разницы между их стоимостью. Также предусмотрен выкуп жилого помещения с одновременной выдачей субсидии на приобретение нового жилья. Нанимателям по договору социального найма выделяются другие жилые помещения.
Наиболее интересной новеллой документа является возможность реконструкции, сноса и строительства дома самими собственниками. На период проведения этих работ людям должно быть предоставлено жильё из маневренного фонда.
– Теоретическая возможность принятия таких решений собственниками существовала и раньше, – отмечает исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева, – но фактически никто не смог этим правом воспользоваться. Теперь порядок действий для таких случаев прописан предельно чётко. Собственники могут продать все помещения в доме единым лотом и возложить на покупателя обязанности по реконструкции здания, его сносу и строительству нового дома на освободившемся участке. Владельцы аварийных квартир получают деньги от этой сделки пропорционально принадлежащей им общей площади.
Основными источниками финансирования расселения аварийных домов станут средства частных инвесторов, а также местных и региональных бюджетов, в том числе субсидии из федерального бюджета. Также на эти цели планируется направить высвобождающиеся ресурсы от реализации действующей программы по расселению жилья. Воспользоваться господдержкой смогут наниматели жилых помещений по договорам соцнайма, собственники квартир, члены их семьи, в том числе бывшие, если они проживают вместе с нанимателем или собственником. А также члены жилищного кооператива, не выплатившие пай полностью.
При этом второй раз воспользоваться господдержкой нельзя, говорит Светлана Разворотнева. Это сделает программу неинтересной для мошенников, которые прописываются у родственников для получения жилья при расселении или даже покупают квартиру в аварийном доме.
Справка «УП»:
В 2017 году в Удмуртии завершились мероприятия по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года. В течение пяти лет было переселено свыше 8,5 тысячи человек из 683 многоквартирных домов общей площадью более 106 тыс. кв. метров. На эти цели направлено более 3 млрд. рублей. Финансовая поддержка Фонда содействия реформированию ЖКХ составила 1,7 млрд. рублей. Из бюджета Удмуртской Республики на эти цели было направлено 1,3 млрд. рублей.
По данным сайта Фонда реформирования ЖКХ, сегодня по республике расселения требует 691 аварийный дом, признанный таковым после 1 января 2012 года. Площадь аварийного жилья – 106, 38 тыс. кв. метров, в нём проживает 7,23 тыс. человек.
Фото prooren.ru
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