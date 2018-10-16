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Возможность реновации Главного корпуса оружейного завода Ижевска обсудят на фестивале архитекторов

16 октября
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IV Фестиваль архитектуры и дизайна Удмуртии пройдёт с 18 по 20 октября в Доме архитектора УРО «Союза архитекторов России». Фестиваль проходит один раз в два года в целях популяризации социальной роли архитекторов и дизайнеров в современном мире.

Img 7988 27 08 18 09 16 Возможность реновации Главного корпуса оружейного завода Ижевска обсудят на фестивале архитекторов

Ключевая тема фестиваля в этом году - «Реновация промышленных зданий, сооружений и территорий». В рамках фестиваля участникам предложат кейс «Реновация Главного корпуса оружейного завода в Ижевске». Кураторским манифестом фестиваля является открытое письмо о сохранении и реставрации Главного корпуса оружейного завода, которое появилось после случившегося 4 июля 2018 года пожара на его башне.

В конкурсной программе фестиваля 10 номинаций. К участию приглашаются архитекторы, дизайнеры, проектировщики, студенты профильных специальностей.

Номинации конкурсной программы:

  1. Реновация промышленных зданий, сооружений и территорий.

  2. Индивидуальный жилой дом.

  3. Многоквартирный жилой дом.

  4. Общественное здание.

  5. Промышленное здание.

  6. Градостроительный проект.

  7. Объект благоустройства.

  8. Интерьер жилого и общественного здания.

  9. Студенческая работа.

  10. Реставрация и реконструкция.

По результатам фестиваля организаторами будет создан электронный каталог конкурсных проектов.

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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