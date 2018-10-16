Ключевая тема фестиваля в этом году - «Реновация промышленных зданий, сооружений и территорий». В рамках фестиваля участникам предложат кейс «Реновация Главного корпуса оружейного завода в Ижевске». Кураторским манифестом фестиваля является открытое письмо о сохранении и реставрации Главного корпуса оружейного завода, которое появилось после случившегося 4 июля 2018 года пожара на его башне.
В конкурсной программе фестиваля 10 номинаций. К участию приглашаются архитекторы, дизайнеры, проектировщики, студенты профильных специальностей.
Номинации конкурсной программы:
Реновация промышленных зданий, сооружений и территорий.
Индивидуальный жилой дом.
Многоквартирный жилой дом.
Общественное здание.
Промышленное здание.
Градостроительный проект.
Объект благоустройства.
Интерьер жилого и общественного здания.
Студенческая работа.
Реставрация и реконструкция.
По результатам фестиваля организаторами будет создан электронный каталог конкурсных проектов.
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