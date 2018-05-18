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«Воздушные ворота» Удмуртии в надёжных руках. АО «Ижавиа» возглавил Александр Синельников

18 мая
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Председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семёнов при участии министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики Алексея Горбачёва 14 мая представил трудовому коллективу АО «Ижавиа» нового генерального директора Александра Синельникова.

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– Александр Сергеевич – человек авиации, – отметил Ярослав Семёнов. – Мы понимаем, что этот фактор является основополагающим. Вместе с тем новый генеральный директор ижевского авиапредприятия – человек, имеющий масштабный и весьма успешный опыт деятельности на ключевых и руководящих постах крупных российских аэропортов, а также в создании собственного бизнеса по предоставлению консалтигновых услуг в отечественной авиационной отрасли. Всё это даёт нам убеждённость в том, что перспективы по созданию современного, высокотехнологичного авиаузла в нашем регионе переданы в надёжные руки.

Ярослав Семёнов подчеркнул, что нынешний кадровый потенциал АО «Ижавиа» – уникальные, высококлассные специалисты, авиаторы являются особой ценностью и достоянием Удмуртской Республики. И этот ресурс, безусловно, будет сохранён.

Александр Синельников в свою очередь обратился к коллективу предприятия с тем же посылом: работать сообща, предельно открыто и максимально эффективно, чтобы в самое ближайшее время жители республики смогли увидеть «воздушные ворота» в новом облике, современные, высокотехнологичные и удобные для всех авиапассажиров. К слову, именно таких преображений удалось достичь в международном нижегородском аэропорту Стригино за период руководства Александра Синельникова.

Александр Синельников приступил к выполнению работы в должности генерального директора АО «Ижавиа» с 15 мая.

Справка УП

Александр Сергеевич Синельников родился в Екатеринбурге 22 сентября 1979 года. Там же с отличием получил высшее экономическое образование.

С августа 2001 года работал в авиакомпании «Уральские авиалинии».

С января 2002 года – первый сотрудник вновь созданного отдела продаж. Через полтора года возглавил этот отдел.

С октября 2006 года – советник генерального директора по экономике и финансам ОАО «Аэропорт Кольцово». В органах государственной власти курировал разработку и реализацию проекта реконструкции аэродромных покрытий, в том числе как элемент подготовки аэропорта к саммиту Шанхайской организации сотрудничества в 2009 году. Это позволило привлечь более 1 миллиарда рублей из федерального бюджета на реконструкцию первой взлётно–посадочной полосы аэропорта «Кольцово» с её удлинением для приёма расчётного типа Боинг 747.

С января 2008 – консультант по экономическим вопросам аппарата Совета директоров ОАО «Международный аэропорт Шереметьево», курировал реализацию проекта развития

С 2009 года – заместитель директора по авиационному маркетингу, курировал работу с государственными органами.

В октябре 2010 года вернулся в ОАО «Аэропорт Кольцово», где в должности заместителя генерального директора – руководителя проекта Нижний Новгород курировал подготовку к конкурсу по выбору стратегического инвестора для развития ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород».

В феврале 2011 года после победы в инвестиционном конкурсе исполнял обязанности генерального директора ОАО «МАНН», с марта – генеральный директор. За 5 лет в ОАО «МАНН» произошли системные качественные изменения, позволившие аэропорту с низким пассажиропотоком, отсталой инфраструктурой сделать скачок в своём развитии, получить признание института Адама Смита как самого быстроразвивающегося аэропорта России, достичь статуса «миллионера», обзавестись красивейшим современным терминалом и передовым качеством обслуживания.

В августе 2016 года основал компанию ProfessionalManagementGroup (PMG) для масштабирования успешного опыта и внедрения лучших практик в транспортной инфраструктуре регионов России.

Женат, воспитывает четверых сыновей.

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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