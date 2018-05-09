Окончив среднюю немецкую школу в Запорожье, в сентябре памятного 1937 года он поступил на исторический факультет Московского государственного университета, где занимался на кафедре новой истории. В годы репрессий в главном вузе страны молодому немцу приходилось несладко. Его родителей выслали в Новосибирскую область, близкие оказались разбросанными по всей стране. Тем не менее 20-летний целеустремлённый студент был замечен и приглашён в институт Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б) на должность вспомогательного научного сотрудника для работы с рукописями Карла Маркса. Василий Евгеньевич, так его называли преподаватели и студенты, прекрасно знал тонкости немецкого языка и уже тогда зарекомендовал себя способным исследователем-источниковедом.
С фронта – в тыл
Война заставила подвести черту под всей прежней жизнью. Не завершив пятого курса, 7 июля 1941 г. вместе с другими истфаковцами Василий Евгеньевич добровольцем ушёл на фронт. Его однокурсник и друг профессор-антиковед Александр Иосифович Немировский вспоминал на юбилейной встрече выпускников МГУ, что их зачислили в стройбат Киевского районного комиссариата города Москвы и срочно отправили рыть противотанковые рвы в Смоленскую область. Студентам, не привыкшим к военным условиям, доверили только лопаты, а Василию Евгеньевичу в числе немногих вручили оружие – трёхлинейные винтовки из полусгнивших ящиков, на которых стоял штамп «Запечатано в 1922 г.».
Но вскоре всё изменилось. Как этнический немец Василий Евгеньевич Майер был отозван из рядов Красной армии и отправлен практически пешком в глубокий тыл. Так в январе 1942 года 24-летний Василий Майер оказался в Удмуртии. С тех пор его судьба была неразрывно связана с нашим краем.
В годы войны он работал то на Увинском лесопункте, то в лагерях военнопленных, был и грузчиком, и бригадиром, и начальником цеха, читал лекции в госпиталях, на заводе и везде находил общий язык с людьми, устанавливал с ними добрые отношения. В начале 1943 года его пригласили преподавать историю и Конституцию в Новомултанском педучилище Увинского района. Именно здесь он встретился со своей будущей супругой – Бориславой Петровной Сысоевой. Она была тогда студенткой, его ученицей, а в 1946 году, когда Борислава Петровна уже училась на литфаке Удмуртского государственного пединститута, они стали мужем и женой.
Учёный вырос в Ижевске
В июне победного 1945 года Василий Евгеньевич возвращается в Москву для сдачи госэкзаменов и защиты диплома. Перед ним открывалась блестящая перспектива – учёба в аспирантуре МГУ, но 20 сентября Василий Евгеньевич переступил порог УГПИ (он обещал министру просвещения Елене Александровне Никифоровой вернуться в Ижевск). Так сложилось, что с этого дня, 20 сентября 1945 года, и до 10 февраля 1985 г. его жизнь была связана с нашим вузом. Здесь он вырос в крупного медиевиста-германиста, учёного энциклопедических знаний, исследователя с европейским именем.
А тогда, в 1945-1956 гг., он работал сначала ассистентом, а потом старшим преподавателем историко-филологического факультета Удмуртского госпединститута. Но выезд из Ижевска ему строго запрещён, а передвижения по городу ограничены - слишком много военных заводов, а он как бы на положении штрафника.
Каменные дома только в центре города - для промышленной элиты, деревянные тротуары утопают в грязи, а основной транспорт – деревянные же трамваи. Канализация, центральное отопление и водопровод считаются роскошью. И заводы, заводы, заводы… До науки, если она не связана с производством, никому нет дела, тем более до изучения крестьянства средневековой Германии. Стране были настоятельно нужны обычные сельские учителя. Да и база научных источников не просто скудна – её нет вообще. А ведь молодому учёному всего 27 лет, но ему кажется, что жизнь заканчивается, не успев начаться. И тем не менее он не сломался, не тот характер. Василию Евгеньевичу приходилось добиваться разрешения – каждый раз как исключение – изредка выезжать в Москву для работы в архивах. Так проходят долгие десять лет, пока не наступает хрущевская «оттепель». В 1955 году Василий Евгеньевич Майер защитил кандидатскую диссертацию, а в 1967-м – докторскую. Василий Евгеньевич был первым доктором наук в Удмуртском пединституте, с ним во многом ассоциируется само понятие «университетская наука». Вообще Ижевск, Удмуртия в кругах историков уже традиционно ассоциировались главным образом с именем Майера.
Первое знакомство
Первого сентября 1943 года я закончил обучение в РУ № 3 города Ижевска по специальности «электромонтёр». Кроме этой профессии, параллельно получил специальность киномеханика. Вместо ожидаемой путёвки на машзавод я был направлен в управление кадров НКВД Удмуртской Республики. Им как раз требовался киномеханик для работы в лагере военнопленных, находившемся в посёлке торфопредприятия на железнодорожной станции Рябово Увинского района.
Я выделил молодого, приятной внешности человека, к которому даже старшие по возрасту офицеры обращались с большим уважением и почтением. Мой непосредственный начальник - заведующий клубом Александр Филиппович Филиков - относился ко мне доброжелательно, объяснял, с кем и как я должен вести себя. Однажды я спросил его, кто это такой, с кем так уважительно все здороваются и разговаривают. И получил ответ, что это «товарищ Майер», работает в лагере в оперативном отделе переводчиком и в политотделе, проводит политбеседы с военнопленными. Пользуется у них авторитетом. Они его называют «комиссар Майер». Он про профессии историк, окончил МГУ им. Ломоносова. Вскоре товарищ Майер зашёл в библиотеку за какой-то книгой, и мы познакомились. К офицерам и сержантскому составу обращались: «товарищ майор», «товарищ старшина»; к лицам, занимающим офицерские должности, но не имеющим офицерских званий, – «товарищ Иванов», соответственно к Василию Евгеньевичу – «товарищ Майер». Я настолько привык к этому, что, когда через пять лет поступил в УГПИ на первый курс исторического факультета, деканом которого к тому времени был Василий Евгеньевич, то по-прежнему обращался к нему «товарищ Майер».
В силу обстоятельств сложилась благоприятная обстановка для моего общения с Василием Евгеньевичем Майером. Радиоаппаратура РП-10 была установлена в помещении, где находилось рабочее место Василия Евгеньевича. Я ежедневно бывал там утром и вечером. Прослушав утреннюю сводку Совинформбюро, я шёл на завтрак. После вечерней передачи был свободен. Василий Евгеньевич жил в том же доме, там был и его рабочий стол. Если мы оба бывали свободны, могли проговорить 2-3 часа на самые различные темы. Василий Евгеньевич был интереснейшим собеседником, необычайно эрудированным, общаться с ним было легко и очень приятно. До сих пор я вспоминаю об этих встречах как о счастливых часах общения. О многих явлениях я даже не имел представления, многое знал, но не понимал. Василий Евгеньевич всегда держался доброжелательно, никакого высокомерия, снобизма. В основном наши разговоры касались научно-политических интересов.
Летом 1945 г. перед отъездом я специально съездил в Уву, чтобы попрощаться с Василием Евгеньевичем. Он сообщил, что едет в Москву в МГУ, чтобы сдать оставшиеся экзамены, получить диплом и распределение. Прощаясь, мы оба были уверены, что расстаёмся навсегда. Из воспоминаний Леонида Пантюхина, студента исторического факультета УГПИ 1948-1952 годов.
Документ эпохи
Сохранилось начало статьи Василия Евгеньевича в газету МГУ о встрече выпускников исторического факультета Московского университета. Вероятно, статья не была дописана, но сохранилась в личном архиве. Ниже приведён её текст.
О тех, кого нет на фотографии
Всмотритесь в фотографию. Это мой курс, мои однокашники. Все мы учились на истфаке в МГУ в 1937 году. Это нас застала война, когда мы заканчивали предпоследний курс.
Я мог бы перечислить всех поимённо. Среди нас есть работники ЦК КПСС, партийные работники, член-корреспондент Академии наук, профессора, доценты, директора школ, учителя. Но нет ни одного, кто работал бы плохо или о котором можно было бы сказать, что он никудышный. Все пользуются авторитетом. Все мы гордимся друг другом. Кто и почему стоит впереди? Почему все так сосредоточены? Одни смотрят внимательно на седовласого однорукого мужчину, другие заглядывают в бумажки в руках. Это возле памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны студентам Московского госуниверситета у нового здания гуманитарных факультетов идёт перекличка.
Наш курс свято чтит эту традицию. В мае мы ежегодно собираемся у памятника на перекличку. Наш парторг курса, с которым мы вступили в 1941 году в войну, Иван Шариков читает, наряду с прибывшими на встречу, имена погибших в годы Великой Отечественной войны. Их пока обнаружено до 40. Каждый раз, когда он произносит имя и фамилию отсутствующего, тот, кто был близок ему, отвечает: «Погиб смертью храбрых, отдав жизнь за нас, за будущее!».
Справка «УП»
Наталья Геннадьевна Шишкина, завкафедрой истории Древнего мира и Средних веков УдГУ, к.и.н., доцент, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. Выпускница исторического факультета УГПИ 1970 года. Первая аспирантка профессора Майера. В материале использованы выдержки из её статьи «Василий Евгеньевич Майер: Историк и его дело», впервые опубликованной: Шишкина Н.Г. Василий Евгеньевич Майер: историк и его дело // Средние века / Ин-т всеобщ. истории РАН. Вып. 67. М., 2006. С. 216-246.
Наталья Шишкина
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