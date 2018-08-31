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Война ради жизни. Алексей Городилов, прапорщик, защищавший родину от терроризма

31 августа
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Мужественность, решительность и настойчивость – всё это лучше всего характеризует бывшего сотрудника федеральной службы безопасности Алексея Городилова, который участвовал в контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе. Его имя мы вспоминаем в преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом.

%d0%93%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b2 %d0%90.%d0%90 Война ради жизни. Алексей Городилов, прапорщик, защищавший родину от терроризма

22 февраля 2002 года. Чеченская Республика. В самом разгаре спецоперация по уничтожению лидеров террористов. Оперативно-следственная группа направляется на подмогу к месту подрыва автомобиля внутренних войск. За рулём уроженец Удмуртии – 30-летний прапорщик Алексей Городилов. Группа попадает в засаду боевиков. Начался огонь по автомобилю с близкого расстояния, одновременно с двух сторон. Алексей получает пулевое ранение в грудь, но до последнего пытается вывести машину из-под огня боевиков. И тут получает второе, смертельное ранение – в голову. В живых никого не осталось…

Ещё неделю назад Алексей Городилов писал письма своим родным, упаковывал подарки, готовился через несколько месяцев вернуться домой. Там его с нетерпением ждала жена Надежда и дочь, которую он ласково называл Анюта. Только спустя время они узнали все подробности гибели своего героя, остававшегося верным воинскому долгу до конца своих дней.

Алексей Городилов родился и рос в селе Малая Воложикья Можгинского района – в большой дружной семье. Ещё в школе он проявлял организаторские способности, был лидером среди одноклассников. Много раз Алексей отстаивал честь родного района в соревнованиях по волейболу, баскетболу, лыжам и лёгкой атлетике. Со школьной парты он проявлял интерес к технике и военному делу. В сохранившейся школьной характеристике читаем: «Родился в семье рабочего колхоза «Коммунар». Удмурт. Член ВЛКСМ». Ученика 10-го класса описывают только с положительной стороны. «Алёша – старательный, трудолюбивый, общительный. Любит и увлекается спортом», – написано на пожелтевшей странице.

В 1989 году он окончил школу и сразу же пошёл работать. 10 мая 1989 года ему было вручено удостоверение тракториста-машиниста третьего класса. С июня 1990 года он два года служит в Вооружённых силах. После этого Алексей Городилов работает сначала водителем в совхозе, потом тренером Большеучинской спортивной школы, а позже – милиционером-водителем Можгинского ГОВД.

В апреле 2001 года прапорщик Алексей Городилов был зачислен в Управление ФСБ России по Удмуртской Республике. 23 апреля 2001 года ровно на 5 лет с ним заключили контракт о прохождении воинской службы. Тогда он собрал вещи и впервые отправился в Чечню. За время командировки прапорщик Алексей Городилов не раз принимал участие в обеспечении безопасности оперативных работников при проведении оперативно-боевых мероприятий, а также при передвижении по территории Чеченской Республики. В боевых действиях Алексей был всегда смел и решителен. На первом месяце службы в Чечне он участвовал в операции по задержанию боевиков. Тогда ему пришлось выводить автомобиль под шквальным огнём – это помогло Алексею спасти своих товарищей и вынести с поля боя раненого.

Сегодня воспоминаниями поделилась Анна Городилова, которой на тот момент, когда её отец уехал в командировку, было всего семь лет.

– Мне сказали, что я должна сходить 7 или 8 раз в баню, и папа вернётся. В выходные мы всегда ездили к бабушке в деревню. Получается, он уехал на 2 месяца. И я всё время считала, который раз я уже иду к бабушке в баню, – рассказывает Анна.

Связь родные поддерживали через письма. «Тогда ещё не было сотовых телефонов, и мы с мамой раз в неделю ходили в отделение ФСБ в Можге и звонили ему оттуда. Потом это стало реже», - рассказывает девушка.

Началась переписка. В своих письмах Алексей никогда не упоминал действий, в которых участвовал, не рассказывал вестей «с полей», словно пытаясь отгородить свою семью от тех ужасных картин, которые ему приходится видеть. В каждой строчке – забота, переживание и бесконечное признание в любви.

Сначала письма приходили на удмуртском языке на имя Надежды. Но маленькая Анюта попросила писать ей письма отдельно и отправляла ему нарисованные семейные портреты. Будучи первоклассницей, она рассказывала о своих достижениях в школе. «У меня всё хорошо. Я учусь, хожу на кружки: компьютер и логику. Ещё хожу на выжигание и уже сделала много красивых поделок. У меня уже 7 пятёрок», - написано в одном из сохранившихся писем от Анны.

После этого домой приходило сразу по два письма – для жены и дочери. «У меня всё хорошо, на здоровье не жалуюсь, чего и тебе желаю. Я по тебе очень и очень скучаю, всё время вспоминаю о вас, но ничего, скоро приеду, и все будем вместе», – писал в ответ Анне папа Алексей.

В своих письмах молодой прапорщик просил не беспокоиться о нём, всегда желал здоровья и неустанно повторял, что скучает. А на вопрос, почему он больше не звонит, ответил:

Для дочери: «Я приеду и тебе всё объясню, т.к. в данное время тебе объяснить не смогу, но надеюсь, ты всё поймёшь и меня простишь».

Для жены: «Ты должна понять, наверное, уже объяснили, я просто не могу создавать лишние проблемы и головную боль себе».

Через некоторое время военнослужащий вернулся в трёхнедельный отпуск домой. «Я хорошо запомнила тот день, когда папа отвёл меня в школу. Я тогда опоздала, но с гордостью зашла в класс, потому что шла за руку с папой, – вспоминает с улыбкой Анна. - Я чётко помню, что умоляла его остаться, когда мы его провожали обратно в Чечню. Он тогда ответил: «Я не буду Городиловым Алексеем, если не поеду. Это не обсуждается». Он считал, что должен выполнить свой долг до конца. После этого маленькой Ане оставалось сходить в баню раза три, и любимый отец должен был вернуться обратно.

Следующего раза не было. Домой вернулась только сумка с вещами и подарками, предназначенными для жены и дочери. Среди них Аня нашла кукол Барби и Кена, о которых так мечтала, и две пары золотых серёжек – для себя и мамы. С тех пор их Аня никогда не снимает.

В память

За боевые заслуги и проявленный 11 марта 2003 года героизм прапорщик Алексей Городилов посмертно награждён орденом Мужества. В память о нём на здании Можгинского городского отдела внутренних дел установлена мемориальная доска. В прошлом году имя Алексея Городилова присвоено можгинской средней общеобразовательной школе № 3 с углублённым изучением отдельных предметов.

Фото из архива семьи Городиловых

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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