В Удмуртской Республике в 2019-2025 годах переселят из аварийного жилищного фонда более 6500 человек, расселив 76 тысяч квадратных метров жилья. Общий объём финансирования шестилетней программы – три с половиной миллиарда рублей. В основном это средства Фонда содействия реформированию ЖКХ. Об этом на брифинге сообщил и.о. министра строительства, ЖКХ и энергетики УР Дмитрий Сурнин.
Глава ведомства напомнил, что федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» является составной частью национального проекта «Жильё и городская среда». Он стартовал 1 января 2019 года и будет реализован до 1 сентября 2025 года. Основной задачей проекта является опережающий рост объёмов расселения по сравнению с ростом объёмов «аварийки».
По сравнению с предыдущей программой расселения аварийного жилья, реализацию которой республика завершила в сентябре 2017 года, объёмы финансирования не возросли, однако изменилось соотношение средств федерального бюджета и региона, направляемых на расселение. Если раньше 42 процента предоставлял Фонд ЖКХ и 58 процентов – республика, то теперь программа будет софинансироваться из расчёта 97 процентов – федеральные средства и только 3 процента – средства региона.
В рамках новой программы будут расселяться дома, признанные аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Всего планируется расселить 558 аварийных многоэтажек. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 3,5 миллиарда рублей. Софинансирование республики составит около 110 миллионов.
Первый этап программы уже стартовал. Участие в нём примут восемь муниципальных образований: Ижевск, Воткинск, Глазов, Сарапул, Алнашский, Кизнерский, Киясовский и Увинский районы. До 1 сентября 2020 года в этих городах и районах планируют расселить 259 аварийных бараков, в которых проживают 611 человек. На эти цели направят 293 миллиона рублей, из них 284 миллиона – средства федерального бюджета.
– Программой предусмотрено несколько механизмов расселения, один из которых – выкуп жилья. Муниципалитеты в первом этапе пойдут именно по пути приобретения аварийного жилья у граждан. С жителями аварийных домов, включенных в первый этап, этот вопрос уже проработан. Они готовы к продаже. При реализации следующих этапов будут применяться механизмы приобретения жилья как на вторичном рынке, так и в новостройках, а также практика строительства жилых домов для переселенцев. В ряде районов к строительству жилья в рамках программы приступят уже в текущем году, – подчеркнул Дмитрий Сурнин.
Всего в новой региональной программе переселения граждан из аварийного жилья примут участие 25 муниципальных образования республики. В Можге, а также Можгинском, Селтинском, Воткинском и Сарапульском районах аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, нет.
Между тем
По словам министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева, реализация федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» будет осуществляться в три этапа. На первом аварийное жильё будет расселяться на основе прежних подходов. Одновременно в нормативные документы будут внесены изменения для внедрения новых механизмов. Будут уточнены критерии признания домов аварийными и ветхими, заработает программа по работе с ветхими домами. Будут также созданы условия для использования при расселении аварийных домов социальной ипотеки. Кроме того, предполагается создать механизм изъятия инфраструктуры у собственников участков, на которых расположено аварийное жилье, и предоставления субсидий инвесторам, которые зайдут на эти территории.
В июле 2019 года стартует второй этап реализации федерального проекта, на котором будут внедряться новые механизмы расселения аварийного жилья. При этом каждый субъект сам будет выбирать, какой механизм ему использовать для того, чтобы выполнить поставленную задачу: расселять «авариек» больше, чем ставить на учёт. Если регион будет использовать только бюджетные средства, не применяя другие механизмы, но не достигнет целевых показателей, то последуют санкции. Напротив, в случае выполнения задач регион получит дополнительные средства из Фонда содействия реформированию ЖКХ.
На третьем этапе реализации федерального проекта, который начнется в 2023 году, будет проанализирована эффективность предлагаемых механизмов расселения аварийного жилья. В том же году Минстроем России намечено начать устойчивый снос аварийного фонда, когда на учёт его будет ставиться на 30 процентов меньше, чем сноситься.
Справка «УП»:
В сентябре 2017 года Удмуртская Республика завершила пятилетнюю программу переселения граждан из аварийного жилья. В её рамках за эти годы расселили почти 700 ветхих бараков, признанных аварийными до 1 января 2012 года. Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил республике на эти цели 1,3 миллиарда рублей, тогда как общий объём затрат составил 3,7 миллиарда.
Ремонт ко двору
Пять общественных пространств и 23 двора благоустроят в этом году в столице Удмуртии в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы».
По словам заместителя Главы Администрации Ижевска по ЖКХ и строительству Игоря Сальникова, в план 2019 года включены общественные пространства, вошедшие в число победителей рейтингового голосования. Это Центральная площадь, Сквер оружейника Драгунова, Птичий сквер, Сквер Рябиновый, Сквер им. М.Т. Калашникова. Общая сумма финансирования в рамках проекта ФКГС составляет 163,3 млн рублей. Кроме того, в этом году будет разработана проектно-сметная документация на благоустройство лесопосадки вдоль ул. Бабушкина и сквер в районе ТРК «Столица». Работы на этих объектах планируют начать в 2020 году.
В Ижевске планируют также обновить 23 придомовые территории 40 многоквартирных домов (3 двора в Первомайском районе, по 4 – в Октябрьском и Устиновском районах, по 6 – в Индустриальном и Ленинском районах). Среди запланированных работ – обустройство новых тротуаров, детских площадок, ремонт проезжей части и парковок, установка игровых комплексов, детских городков, тренажёров. Общая стоимость работ составит 106,8 млн рублей, из них 72,6 млн – средства федерального бюджета, 16,9 – деньги республики, 4,8 выделит городской бюджет, а 13,3 – вклад собственников жилья.
Работы по благоустройству придомовых территорий начнутся в мае, завершить их подрядчики должны до 31 августа.
Дефекты в открытом доступе
Техническая комиссия, в состав которой вошли инженеры службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска, представители подрядных организаций, общественники, завершила обследование 43 гарантийных участков автомобильных дорог, отремонтированных в столице Удмуртии в 2018 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Мониторинг состояния гарантийных дорог начался в Ижевске 1 апреля. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в этом году проверки проходят по новой системе. Управляет всем процессом региональный координационный штаб. В него входит техническая комиссия и комиссия по работе с обращениями граждан. Первая фиксирует дефекты, объезжая гарантийные дороги. Вторая собирает претензии жителей в соцсетях. Все выявленные дефекты дорожного покрытия фиксируются в актах и направляются подрядчикам, а также вместе с подтверждающими фотографиями размещаются в открытом доступе на сайтах государственных и муниципальных органов власти. Всего в городе 104 участка гарантийных дорог, в настоящее время составлены графики осмотров всех участков, техническая комиссия будет проверять их с периодичностью раз в две недели до конца мая, чтобы проконтролировать, как подрядчик исправил все недочёты.
Информация о проведённых осмотрах, обнаруженных дефектах и сроках их устранения размещена на сайте города Ижевска izh.ru в сервисе «Гарантийные дороги». Горожане также могут сообщить о выявленных дефектах дорожного полотна через сервис «Сделаем Ижевск лучше» или по телефону диспетчерской службы благоустройства и дорожного хозяйства 78-72-78.
Дороги отмывают от грязи
Дорожные службы Ижевска приступили к весенне-летнему содержанию автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети. Ежедневно на улицы города выходит около 100 единиц дорожной техники, чтобы мести, чистить и мыть городские магистрали.
Как рассказал главный инженер МКУ города Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Фирдаус Харисов, весенне-летнее содержание дорог предусматривает механизированное подметание и мойку проезжей части, сбор смёта с прилотковой части дорог, уборку мусора и инородных предметов, скопившихся за зиму на проезжей части, обочинах дорог, тротуарах, парковках и газонах.
Всего в городе 1099 км дорог, содержанием которых занимаются четыре подрядные организации: МУП «ДРЭУ», ООО «Радонеж», ООО «Строй-18», ООО «ИжАвтоСнаб».
Работают дорожники преимущественно в ночное время, поскольку днём на многих улицах Ижевска из-за припаркованных автомобилей провести полноценную уборку невозможно. Очистить и отмыть от грязи все городские магистрали подрядчики должны до 12 июня.
Знай!
Если у горожан будут претензии к качеству уборки и по содержанию дорог и других территорий, они могут обращаться в следующие службы:
• Служба 072 города Ижевска, с городского телефона – 072, с мобильного – 998-072 (круглосуточно).
• МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», телефон 78-72-78 (круглосуточно).
• Кроме этого, ижевчане могут направить свое обращение о нарушениях через сервис «Сделаем Ижевск лучше» на сайте города www.izh.ru.
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