Воткинские ракетные комплексы «Ярс» прибыли на подмосковный полигон «Алабино». Там они будут готовиться к Параду Победы на Красной площади 9 мая, сообщает «ТВ Центр».
Колонна мобильных пусковых комплексов преодолела 400-километровый маршрут от города Тейково Ивановской области. Часть пути тягачам пришлось пройти по федеральной трассе М7, миновать 19 мостов и 60 сложных участков. В завершении пути установки проследовали по МКАД в сторону Алабино. Для военных подготовка к Параду началась ещё в Иваново. По их словам, отбор был очень серьёзным.
«Проводились специальные отборы, вождение специальное проходило, на маршах специальных участвовали, подготавливали к этому тяжелому маршу, все механики, водители подготовились, все готовы. Для меня этот марш первый, тяжелый, но все равно готов и горжусь, что участвую на Параде 9 мая», - рассказал старший механик-водитель Сергей Школьный.
Комплексы «Ярс», производимые на Воткинском заводе, способны нанести молниеносные удары по противнику, находящемуся на расстоянии до 12000 км. Ракетный комплекс «Ярс» без труда маневрирует в топкой местности, на снегу, в песке и на асфальтовой поверхности, сообщает «Воткинск.NET».
Фото: tvc.ru
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