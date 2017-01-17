Запущенная с космодрома Плесецк воткинская ракета «Тополь-М» успешно поразила условную цель на Камчатке. Пуск производился 16 января с целью подтверждения летных и тактических характеристик этой межконтинентальной ракеты, сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что пуск производился совместным боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-космических сил.
«Учебная боевая часть ракеты с высокой точностью поразила условную цель на полигоне на полуострове Камчатка. Целью данного пуска явилось подтверждение стабильности летно-технических характеристик МБР данного типа», — сказано в сообщении оборонного ведомства.
Межконтинентальная баллистическая ракета «Тополь-М» разработана Московским институтом теплотехники и является первым комплексом, созданным целиком силами российского военно-промышленного комплекса. Принята на вооружение в 2000 году. Тактико-технические характеристики «Тополь-М» были существенно улучшены в сравнении с ее предшественником — комплексом «Тополь».
Дальность полета ракеты — 11 тыс. км, вес забрасываемого груза — 1,2 т. Разработана в двух версиях — шахтной и мобильной.
Фото: function.mil.ru
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