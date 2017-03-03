Воткинская команда «Знамя-Удмуртия» заняла второе место в своей группе высшей лиги чемпионата России.
На первое место благодаря двум победам над воткинцами вышел казахстанский «Акжайык» (Уральск). Очень обидно, что оказался непреодолимым фактор чужого поля.
Казахстанцы выиграли первую встречу со счетом 7:2 и не расслабились в матче на следующий день. Вновь была достигнута победа со счетом 5:2. В этой встрече неудержимым оказался Сергей Башаев, забивший в ворота «Знамени» все пять мячей. В первом матче он тоже отличился дважды.
До игр в Казахстане воткинцы с переменным успехом провели матчи в Оренбурге. Местный «Локомотив» первую игру выиграл со счетом 8:1 и оказался подвержен «синдрому спаренных матчей». В повторной встрече воткинцы взяли реванш со счетом 7:4 (четыре мяча забил наш земляк Андрей Кабанов).
Специально подчеркиваем, что в этих матчах не было мячей, забитых в собственные ворота. Это в связи с тем, что по-прежнему в средствах массовой информации России обсуждается игра команд «Водник» (Архангельск) – «Байкал-Энергия» (Иркутск), где при счете 9:11 все мячи были забиты игроками в свои ворота. Переигровка этого матча назначена на третье марта.
В эти дни «Знамя-Удмуртия» проводит игры финальной стадии с командами «Мурман» (Мурманск), «Саяны» (Абакан), «Маяк» (Краснотурьинск), «Строитель» (Сыктывкар) и «Акжайык».
Фото: sportur.ru
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