14 мая этого года Академия парусного спорта откроет в Воткинске свой первый филиал. Об этом сообщает пресс-центр всероссийской федерации парусного центра.
Выбор удмуртского города не случаен, заявила руководитель Академии Таисия Бородина.
— Академия предполагает привлечь к развитию яхтинга в Воткинске региональные и муниципальные власти, а также крупный бизнес региона. Дети будут обучаться на лодках класса «Оптимист», на лето планируется набрать от 35 до 70 человек. Наша цель распространять наши технологии и наши знания, продвигать парус не просто на словах, а, делая конкретные проекты, помогая инициативным группам развивать парусный спорт на местах, - рассказывает руководитель Академии.
Летом этого же года группа спортсменов Академии приедет в Воткинск с проектом «Познай Россию под парусами». А кадеты Удмуртского кадетского корпуса из Воткинска будут отправлены в Международный детский лагерь «Артек» в специальную группу детей занимающихся парусным спортом.
Фото: rusyf.ru
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