Квартира превращается в отель
В Мосжилинспекции говорят, что подали иски о продаже перепланированных помещений в качестве крайней меры - никакие другие аргументы не действовали. Владельцы не хотели пускать жилищных инспекторов для оценки проведённых работ, а когда те всё же попали внутрь, отказались что-либо переделывать. Решения судов, которые также предписали вернуть стены в прежнее состояние, остались без ответа.
Перепланировки при этом были проведены без согласований и с впечатляющим размахом. На улице Менжинского, к примеру, в сталинской пятиэтажке 1953 года постройки владелец трёхкомнатной квартиры на первом этаже превратил её в мини-отель и офис. Для начала в несущей фасадной стене был сделан отдельный вход, чтобы гостям не приходилось ходить через подъезд. Потом у каждого из двух номеров появился отдельный санузел, а ещё один туалет соорудили для офиса с шестью рабочими местами. При этом легализовать вмешательства в несущие стены, как и перенос «мокрых зон», очень непросто - для таких изменений нужен проект, поскольку речь идёт о несущих конструкциях и безопасности соседей.
Интересно, что квартира, превращённая в гостинично-офисный центр, куплена в ипотеку, и выплачивать кредит на неё нужно до 2022 года. Владелец, видимо, решил превратить обычную «трешку» в бизнес-проект, чтобы поскорее рассчитаться с банком. Теперь он, впрочем, может вовсе лишиться квадратных метров - Бабушкинский суд рассмотрит иск в феврале. Пока же отель работает: за ночь хозяева просят от 2000 рублей, за час - от 300. «Ценовая политика гибкая», - обещает реклама.
Два других случая, дошедшие до суда, - под стать первому. На Большой Филёвской улице владелец «двушки» на первом этаже тоже открыл бизнес - обустроил отдельный вход с лестницей и козырьком, перепланировал помещения, перенёс санузел. Сейчас там цветочный магазин. А на Истринской улице собственник нежилого помещения расширил оконные проёмы и сделал большой антресольный этаж. Он даже пытался узаконить эти работы, однако площадь антресоли оказалась больше 40% от размера всего помещения, а это уже не укладывается в нормы. Но исправлять ошибки никто не стал, и сейчас в перепланированном помещении - модный барбершоп.
Стены на границе
Интересно, что эти случаи не первые в московской практике. Первопроходцем, доведшим ситуацию с незаконной перепланировкой до торгов, ещё в 2016 году стал житель 9-этажного дома на улице Космонавта Волкова. Он снёс перегородку между туалетом и ванной, а затем - и стены, отделявшие санузел от коридора, кухни и жилой комнаты. Поставив новые перегородки, мужчина получил крупный санузел, который расположился над жилыми комнатами соседей, что запрещено санитарными нормами. На решение суда о возвращении квартире былой планировки её владелец ответил отказом и перестал пускать инспекторов на порог. В итоге суд решил продать квартиру, чтобы новый владелец сделал в ней восстановительный ремонт. Правда, до торгов приставы пока дело так и не довели. Есть и случаи, когда перепланировка закрывала дорогу за границу - ограничения на выезд накладывали, чтобы заставить людей пустить инспекторов в квартиру.
Сделай сам
В любом случае куда дешевле и проще согласовать перепланировку заранее, тем более что уже год в Москве это можно сделать онлайн на сайте мэрии mos.ru. В первую очередь необходимо быть готовым к тому, что придётся составлять проект. Этого требуют все серьёзные вмешательства в конструкцию: от устройства новых дверных проёмов до сноса или монтажа перегородок.
Но обращаться в проектную организацию и платить деньги нужно не во всех случаях: для удобства москвичей разработан каталог перепланировок в домах массовых серий. Он не только экономит жильцам время и деньги, но и подробно описывает, какие вообще перепланировки допустимы в самых распространённых квартирах.
Так что если вы давно мечтали о том, чтобы превратить свою «трёшку» в просторную «двушку» или объединить столовую с кухней, то сначала посмотрите каталог. Возможно, там уже показано, как проще сделать перепланировку именно в вашей квартире. А если ваш дом не массовой серии, то вы в любом случае получите представление о том, что делать можно, а что ни в коем случае нельзя.
Тем временем
Переживаете, что соседи затеяли масштабный ремонт и, судя по звукам, сносят стены или меняют расположение туалета? Сообщить об этом можно жилищным инспекторам. Они обязательно нанесут визит в проблемную квартиру и поднимут документы, чтобы узнать, согласовывались ли по этому адресу какие-либо работы. Если нарушения подтвердятся, то в ход пойдут административные меры.
Кстати В прошлом году в Мосжилинспекцию поступило больше 20 тысяч обращений, связанных с перепланировкой, и лишь 9 тысяч из них были поданы, как того требует закон, заранее. А 7 тысяч заявлений касались узаконивания уже проведённых работ. Ещё около тысячи самовольных перепланировок инспекторы выявили после жалоб жильцов.
Александр Мелешенко
«Российская газета – Неделя» № 33 (7791)
Инфографика "РГ": Антон Переплетчиков/Александр Мелешенко
https://rg.ru/2019/02/14/reg-cfo/dvoe-moskvichej-mogut-lishitsia-kvartir-iz-za-pereplanirovki.html
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