Парки Ижевска. Новый сезон - новые развлечения Новый сезон в Парках Ижевска обещает быть крайне насыщенным и полезным для горожан....

Мужество. Бессмертный батальон **30–летие вывода контингента советских войск из Афганистана в Ижевске было отмечено целым рядом собы...

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