Специалисты смогли осмотреть с воздуха леса на всей территории республики....

**В интервью «Удмуртской правде» Председатель Верховного суда Удмуртской Республики рассказал о начал...

**300 тысяч – столько участков отмежевали россияне за первый квартал 2019 года. Жители Удмуртии тоже ...