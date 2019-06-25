Утро 12 июня было ознаменовано важнейшим событием – коллектив педагогов ДШИ № 2 принял участие в торжественном мероприятии в Администрации города Ижевска, на котором было вручено свидетельство о занесении на Доску почёта города нашей любимой школы.
В День России творческие коллективы детской филармонии Детской школы искусств № 2 блистали на семи (!) концертных площадках города. Вечером 11 июня хор девочек «Акварель» хорового отделения ДШИ № 2 в составе сводного детского хора принял участие в Большом хоровом соборе – уникальном для столицы Удмуртии проекте, который традиционно реализуется в Ижевске накануне Дня России и Дня города. В этом году под открытым небом у стен Михаило-Архангельского кафедрального собора послушали 3,5 тысячи горожан!
В День России на площадке между зданием Правительства УР и Национальным музеем УР им. К. Герда развернулся семейный познавательно-развлекательный праздник «Пусть всегда будет Пушкин!». Активное участие в нём приняли талантливые художники школы искусств № 2. Яркие, красочные цилиндры с образами, навеянными произведениями А.С. Пушкина, были созданы в этот день ребятами и их педагогами.
Фольклорный ансамбль «Ленок» собрал множество семей на набережной Ижевского пруда. Настоящий русский хоровод, праздник народной песни с играми и прибаутками стали ярким событием фольклорного фестиваля «Матрёшка-фест»!
На сцене фан-зоны в парке им. Кирова ижевчане смогли увидеть лучшие концертные номера солистов и ансамблей оркестрового отделения школы. Нежные переливы флейт, аристократичные звуки гитар, завораживающие мелодии скрипок, энергичное звучание домр, саксофонов, баянов создавали праздничное настроение гостям парка.
На площадку перед главной сценой праздника зрители начали собираться заранее, чтобы услышать любимые, знакомые с детства хиты из советских мультфильмов в исполнении эстрадной студии «Выше радуги». Концертные программы этого коллектива неизменно собирают тысячи горожан и гостей столицы Удмуртии.
Восемь лет подряд выступление юных талантливых вокалистов предваряет концертную программу приглашённых на праздник столичных звёзд. «Чунга-чанга», «Белые кораблики», «Пусть бегут неуклюже» пели вместе с вокалистами все от мала до велика!
В этом году лучшим подарком для ижевчан стало выступление наших земляков, ставших популярными артистами в масштабах страны – это Марк Юсим, Светлана Сыропятова и Алина Чувашова. Их ждали, и каждой композиции подпевала вся набережная!
Кульминацией праздника был салют и Гимн России в исполнении Марка Юсима, Светланы Сыропятовой, Алины Чувашовой и солистов эстрадной студии «Выше радуги».
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