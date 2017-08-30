Это первая победа ижевчан в зоне «Урал-Приволжье» в этом сезоне.
Болельщики среагировали на предыдущие проигрыши, и на трибунах было народу еще меньше обычного. Но те, кто пришел, не прогадали, если дождались второго тайма. В первом тайме результат получился удручающим. «Сызрань-2003» владела инициативой. На 27-й минуте Алексей Хрущев, находясь у правой бровки с полуоборота сделал навес в штрафную площадь. Удачней всех выпрыгнул Руслан Галиакберов и переправил мяч в сетку головой. Ижевский вратарь Всеволод Ермаков не вышел на перехват, а на линии ворот отразить мяч не сумел. Видимо, наша защита расценила, что Хрущев сначала выкатит мяч на свободное пространство и с удобного разбега сделает навес, поэтому к быстрой подаче оказалась не готова.
До конца первого тайма гости создали себе еще пять хороших моментов, но ижевчанам удалось хотя бы не пропустить следующий мяч. Настроение на трибуне стало удручающим. Единичные активные болельщики все же поддержали зенитовцев. И после перерыва дело пошло. Выдвинутый в полузащиту Антон Бочаров успел на прострельную передачу и в низком броске добил мяч головой в сетку – 1:1. Это произошло на 62-й минуте. Забитый гол на российские команды действует очень благотворно. Так получилось и сейчас. Через три минуты тот же Бочаров получил мяч на ход примерно в середине чужой половины поля. Набрал скорость и пробил по воротам самостоятельно – 2:1. Затем наступил небольшой спад в атакующих действиях зенитовцев и гости сумели провести несколько опасных атак. В один из моментов сразу двое защитников бросились под удар, а подстраховать их готов был и вратарь. Мяч до ворот не дошел. Не ожидал главный тренер сызранцев Дмитрий Воецкий, что его команда упустит психологическое преимущество. Ряд замен позволил выравнять игру, но неиспользованные моменты решили исход этой встречи. На 87-й минуте был назначен свободный удар в сторону сызранских ворот. Совершенно понятно было, какой последует навес на штрафную площадь. По крайней мере, трое зенитовцев стремились к верховому мячу, а в лучшей позиции оказался Василий Панев. Он и стал автором третьего, победного, мяча.
Дмитрий Воецкий после матча сказал, что давно не видел таких разных таймов в одной игре. Он сравнил второй тайм с холодным душем для своей команды:
– В первом тайме все играли, а во втором – все не играли. Понятно, что у всех в голове кубковый матч с самарскими «Крыльями Советов» 23 августа, но в полноги завершать сегодняшнюю игру было нельзя.
Мы сегодня показали, что команда жива. Я думаю, в таком темпе и будем двигаться дальше. Надо признать, что по составу, по содержанию игры сызранцы пока сильнее всех. В лидерах они не случайно. Нашей команде не хватает скорости перехода в атаку. Надеюсь, мы успеем в оставшиеся дни пригласить сильных игроков. Эта победа, как рубикон, толчок к росту, - подвел итог главный тренер «Зенита-Ижевска» Игорь Меньщиков.
Со зрительской точки зрения добавлю, что погода в прошлую пятницу позволяла хорошо отдохнуть на трибуне. На футбол можно прийти и 25 августа. Игра начнется в 18 часов на стадионе «Купол» в парке имени Кирова. В следующем матче «Зенит-Ижевск» встречается с командой «Оренбург-2». Эта команда дублеров – аутсайдер в турнирной таблице.
Что касается команды дублеров «Зенита», то они выиграли со счетом 2:1 у юношей из самарских «Крыльев Советов». То есть пример главной команды повлиял на юношей в смысле усиления воли к победе. Матч дублеров был очень эмоциональным. В трех моментах команды готовы были броситься стенка на стенку врукопашную. Ижевский вратарь отразил 11-метровый штрафной удар, а завершали матч ижевские дублеры вдесятером – из-за удаления по двум желтым карточкам.
Фото: zenit-izhevsk.ru
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