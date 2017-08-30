Возвратились игроки По программе подготовки к чемпионату России глазовский «Прогресс» выступил в турнире на Кубок Тюменс...

Медальная подготовка: от плавания до волейбола В очередной раз на Всемирных играх полицейских и пожарных успешно выступила российская команда...

Победа в Лос-Анджелесе! 13 августа в Лос-Анджелесе на финальных соревнованиях по боксу и дзюдо в рамках Всемирных игр среди п...