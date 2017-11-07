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Воспитанники Воткинского детского дома стали лауреатами окружного финала интеллектуальной игры «Ума палата»

7 ноября
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Всех участников игры поздравил помощник полпреда Президента РФ в ПФО Владимир Колчин

%d1%83%d0%bc%d0%b0 %d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0 Воспитанники Воткинского детского дома стали лауреатами окружного финала интеллектуальной игры «Ума палата»

4 ноября в Йошкар-Оле состоялась торжественная церемония закрытия окружного финала интеллектуально-развивающей игры «Ума Палата». Как сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора по Удмуртии, игра проходит в рамках проекта «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО», реализуемого в Приволжском федеральном округе под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича.

Для участия в окружном финале в Республике Марий Эл собрались команды из 14 регионов округа, ставшие победителями региональных этапов. Соревнования проходили в 3 этапа по принципу популярных телепередач «Что? Где? Когда?» и «Своя игра». В третьем этапе играли капитаны команд. Ребята отвечали на непростые вопросы из разных областей знаний, а на размышления им отводилась лишь одна минута. Все участники проявили свои лучшие качества – эрудицию и смекалку.

В результате упорной интеллектуальной борьбы третье место в абсолютном зачете заняла команда Республики Мордовия, второе место – команда Республики Татарстан, первое место завоевала команда Кировской области. Они увезли с собой символ игры «Ума Палата» – большой переходящий кубок в виде деревянной совы, сидящей на книгах.

Команду из Удмуртии представили воспитанники Воткинского детского дома. Ребята старались изо всех сил. По итогам конкурсов наша команда заняла «золотую середину» - восьмое место.

Каждый участник получил ценный подарок, а команды-победители – дополнительные призы.

От имени полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича всех участников поздравил помощник полпреда Владимир Колчин.

Интеллектуально-развивающая игра «Ума Палата» проводится в округе с 2009 года. Цель проекта «Вернуть детство», частью которого и является эта игра – создание условий для успешной социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Фото: ГФИ по УР

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