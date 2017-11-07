4 ноября в Йошкар-Оле состоялась торжественная церемония закрытия окружного финала интеллектуально-развивающей игры «Ума Палата». Как сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора по Удмуртии, игра проходит в рамках проекта «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО», реализуемого в Приволжском федеральном округе под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича.
Для участия в окружном финале в Республике Марий Эл собрались команды из 14 регионов округа, ставшие победителями региональных этапов. Соревнования проходили в 3 этапа по принципу популярных телепередач «Что? Где? Когда?» и «Своя игра». В третьем этапе играли капитаны команд. Ребята отвечали на непростые вопросы из разных областей знаний, а на размышления им отводилась лишь одна минута. Все участники проявили свои лучшие качества – эрудицию и смекалку.
В результате упорной интеллектуальной борьбы третье место в абсолютном зачете заняла команда Республики Мордовия, второе место – команда Республики Татарстан, первое место завоевала команда Кировской области. Они увезли с собой символ игры «Ума Палата» – большой переходящий кубок в виде деревянной совы, сидящей на книгах.
Команду из Удмуртии представили воспитанники Воткинского детского дома. Ребята старались изо всех сил. По итогам конкурсов наша команда заняла «золотую середину» - восьмое место.
Каждый участник получил ценный подарок, а команды-победители – дополнительные призы.
От имени полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича всех участников поздравил помощник полпреда Владимир Колчин.
Интеллектуально-развивающая игра «Ума Палата» проводится в округе с 2009 года. Цель проекта «Вернуть детство», частью которого и является эта игра – создание условий для успешной социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Фото: ГФИ по УР
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