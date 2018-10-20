Маркетинговое агентство Global Star Russia, основанное известным российским исполнителем Тимати будет развивать спорт в Удмуртии **Сегодня на международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» Глава Удмуртии Александр Б...

100 фото в минуту: в Удмуртии прошли первые соревнования для биатлонистов-любителей **24 сентября 2018 года, Ижевск. Более 2500 человек стали зрителями открытого первенства «Калашников ...

Хоккей. Ответим акцией «С любовью» **Два очка из четырёх возможных набрала команда «Ижсталь» в матчах с командами-соседями в Нефтекамске...