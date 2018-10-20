От имени полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова участников мероприятия поздравил помощник полпреда Владимир Колчин. Обращаясь к ребятам, он отметил важность Спартакиады в укреплении командного духа, воспитании лидерских качеств, интеллектуальной и спортивной подготовке юношей перед службой в армии. Владимир Колчин также поблагодарил руководство Нижегородской области за оказанную поддержку в организации и проведении Спартакиады «Кадет Приволжья – 2018».
По итогам соревнований и конкурсов объявлены победители в общекомандном зачете. Лучшим кадетским корпусом округа по итогам двух состязательных дней признан Нижегородский кадетский корпус ПФО имени генерала армии В.Ф.Маргелова. Второе место уверенно заняли воспитанники Пермского кадетского корпуса ПФО имени Героя России Ф.Кузьмина, третье место – у команды Удмуртского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза В.Г.Старикова.
Нижегородскому кадетскому корпусу ПФО имени генерала армии В.Ф.Маргелова вручен кубок за первое место, а также переходящий Штандарт полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе «Лучший кадетский корпус» по итогам 2017-2018 учебного года.
Справочно:
Спартакиада «Кадет Приволжья» проводится ежегодно в целях контроля качества подготовки воспитанников старших классов окружных кадетских корпусов и развития кадетского движения в Приволжском федеральном округе. В шести кадетских корпусах ПФО (республики Башкортостан и Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Пермский край и Нижегородская область) в рамках реализации проекта «КаДетство» проделана большая работа по развитию инфраструктуры, повышению уровня материально-технического обеспечения и качества образовательного процесса. В частности, построены современные учебные и спальные корпуса, ФОКи, созданы специализированные учебные классы с самым современным оборудованием. Кроме того, ведется серьезная профориентационная и патриотическая подготовка.
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