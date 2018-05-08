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Воспитанники Удмуртского кадетского корпуса ПФО им. В.Г.Старикова посетили репетицию Парада Победы в Москве

7 мая
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6 мая 2018 года лучшие воспитанники окружных кадетских корпусов Республик Башкортостан и Татарстан, Удмуртской и Чувашской Республик, Пермского края и Нижегородской области посетили генеральную репетицию Парада Победы в Москве. Поездка в канун празднования 73-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне стала поощрением за отличную учебу, призовые места в олимпиадах, спортивных соревнованиях.

31960813 841138872756454 7003681231170699264 n Воспитанники Удмуртского кадетского корпуса ПФО им. В.Г.Старикова посетили репетицию Парада Победы в Москве

Все участники генеральной репетиции Парада прошли ровно также, как это будет 9 мая, с точностью до минуты. В этом году в праздничном шествии в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие более 12 тысяч человек личного состава Вооружённых Сил Российской Федерации, представлено свыше 150 единиц техники, в том числе новейшие образцы вооружения. По брусчатке проехали боевые роботы семейства «Уран» и грозные «Терминаторы», показавшие свою эффективность в Сирии. Над Красной площадью впервые пролетели новейшие истребители Су-57 и беспилотные летательные аппараты «Корсар». Большой интерес всегда к авиационным группам высшего пилотажа «Стрижи» и «Русские витязи».

Кроме репетиции Парада Победы воспитанники кадетских корпусов ПФО смогли увидеть культурные и исторические достопримечательности Москвы. Экскурсионный маршрут включал посещение Кремля, музея Вооружённых Сил, парка «Зарядье».

Напомним, кадетские корпуса ПФО создаются с 2013 года в рамках окружного проекта «КаДетство» по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича при поддержке Минобороны России. Проект реализуется по целому спектру направлений, включающих поддержку материально-технической базы, профориентацию, дополнительную мотивацию педагогов. В рамках проекта созданы и успешно развиваются Башкирский, Татарстанский, Удмуртский, Чувашский, Пермский и Нижегородский кадетские корпуса Приволжского федерального округа.

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Автор статьи

Пресс-служба полпреда Президента России в ПФО Все материалы этого автора

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