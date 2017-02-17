XV Международный слет юных патриотов «Равнение на Победу!» собрал более 400 кадетов со всей России и стран ближнего зарубежья. В этом году Слет посвящен 120-летию со дня рождения Маршала Георгия Жукова и проводится на базе Пермского кадетского корпуса ПФО имени Героя России Федора Кузьмина.
Торжественное открытие состоялось 13 февраля, слет продлится до 20 февраля, сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора по Удмуртии.
В поселок Усть-Качка, где расположен один из пяти кадетских корпусов Приволжского федерального округа, съехались около 40 делегаций воспитанников кадетских корпусов, лицеев, школ и военно-патриотических клубов из 20 регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Монголии. Второй год в Слете участвует сборная Университета г. Наньчан из Китая. А еще пермяки с нетерпением ждут и уже третий год тепло принимают команды из Донецка и Луганска.
Приволжский федеральный округ в этом году на Слете представляют 17 делегаций, в том числе команды кадетских корпусов ПФО из Нижегородской области, Республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртии и Пермского края.
Отметим, что все пять окружных кадетских корпусов созданы в рамках проекта «КаДетство», который реализуется под патронатом полпреда Президента России Михаила Бабича и поддерживается Министерством обороны Российской Федерации.
Старт Слету был дан на плацу у штаба. От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича юных патриотов и их наставников поздравил начальник департамента по реализации общественных проектов аппарата полпреда Андрей Клинцевич.
Еще одной важной частью церемонии стало возложение цветов к памятнику Герою России Федору Кузьмину, чье имя носит Пермский кадетский корпус ПФО.
«Это наша вторая поездка на Слет. В первый раз было сложнее привыкнуть к погодным условиям, освоиться в новом коллективе. Но к концу сборов чувствовали себя, как в большой дружной семье», – поделились впечатлениями воспитанники Удмуртского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза В.Г.Старикова Павел Русских и Евгений Мартюшов.
14 февраля 400 мальчишек и девчонок, руководители делегаций и наставники-преподаватели из военных вузов и силовых структур Прикамья совершили марш-бросок в 12,5 километров к месту учебно-полевых сборов. В лесу юные патриоты разбили палаточный лагерь - здесь им предстоит прожить пять дней.
По признанию постоянных участников сборов, именно условия проживания, максимально приближенные к армейским, – главное испытание силы и духа, ради которого команды едут на сборы. Опытные офицеры проведут цикл практических занятий по огневой и тактической подготовке, радиационной, химической и биологической защите, основам службы спасения, пожарному делу, военной топографии, общевойсковой тактике и криминалистике.
В рамках Слета «Равнение на Победу!» по традиции пройдут показательные выступления бойцов отрядов особого назначения силовых ведомств Прикамья и Авиаотряда Федеральной службы войск нацгвардии России по Пермскому краю. Завершатся сборы военно-прикладной эстафетой.
20 февраля состоится торжественное закрытие Слета, где будут подведены итоги и пройдет награждение победителей.
Фото: пресс-служба ГФИ по УР
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.