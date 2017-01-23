Наши звезды заблистали в Кремле
Шестнадцать ребят стали лауреатами первой степени, восемь талантливых детей привезли грамоты лауреатов второй степени, а один ученик школы взял высшую награду – Гран-при. Эти результаты впечатляют!
На конкурс съехались около 6 тысяч талантливых детей со всего света. Но прежде они прошли отборочный этап в своих городах. Именитое жюри прослушивало каждого номинанта на участие. Бедрос Киркоров оценивал вокальные данные, а итальянские танцоры – хореографию.
В начале января юные музыканты отправились в Москву, чтобы на сцене Кремлевского дворца посоревноваться с лучшими из лучших. Программа была напряженной. Несколько соревновательных дней: никакого отдыха, только репетиции и выступления.
– Перед Новым годом каждому финалисту были высланы четыре варианта песен. Я и мой воспитанник Анатолий Иванов остановили свой выбор на композиции Майкла Джексона, – рассказывает преподаватель высшей категории эстрадного вокала Лилия Конон.
– Мы приехали в Москву на несколько дней раньше. Нас встретили, поселили в гостинице. Организация была на высшем уровне. С утра отправлялись на репетиции, а вечером на концерт. Несмотря на такой плотный график, наши ученики выступили отлично. У нас уникальные дети – собранные, дисциплинированные. Они умеют держать удар.
– Я ничуть не волновался. Мне нравится выступать на сцене. К тому же я нашел новых друзей, – подхватывает слова педагога одиннадцатилетний Анатолий Иванов. Мальчик завоевал наивысший приз – Гран-при. Занимается музыкой четвертый год. По признанию родителей, сын начал петь раньше, чем говорить:
– Мы с рождения разглядели в нем музыкальную натуру. Услышит песню по телевизору, тут же ее запоминает и воспроизводит. В первом классе у него дневник пестрел замечаниями от учителя: поет на уроках. Тогда я поняла, что надо направить его умения в нужное русло, – вспоминает мама Толи Марта Меньшикова. – Как-то проезжали мимо детской школы искусств № 2 и увидели растяжку: идет отбор на эстрадный вокал. Пришли на прослушивание. Нас заметили. Теперь мы живем одной большой семьей. Педагоги для наших детей – это вторые родители.
Несмотря на юный возраст, Толя уже является победителем самых престижных конкурсов. Но никакой звездной болезни не наблюдается. Он растет обычным мальчиком. Иногда шалит и ленится.
– Стоит мне только сказать: «Толя, уроки не сделаешь, на занятия вокалом не пойдешь!», как он сразу шелковым становится. Для него это худшее наказание, – смеется Марта.
– Откуда такое рвение к музыке? Может, у вас целая династия музыкантов? – Ничего подобного. В детстве я тоже ходила в музыкальную школу, но на этом все закончилось. А он наслаждается пением. И когда я сижу на его концертах и вся трясусь от волнения, он спокоен.
– Я хочу стать певцом и выиграть Евровидение, – кажется, со своими мечтами мальчик уже давно определился.
Фото: izh.ru
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