14 марта в Ижевске состоялось очередное заседание Республиканского координационного совета по вопросам соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда в Удмуртской Республике (далее – Совет).
В работе Совета приняли участие представители органов государственной власти и местного самоуправления, Прокуратуры УР, территориальных органов федеральных органов государственной власти, региональных отделений внебюджетных фондов и руководители объединений работодателей УР.
На заседании Совета были рассмотрены вопросы о ситуации с выплатой заработной платы в хозяйствующих субъектах, осуществляющих свою деятельность на территории Удмуртии, восстановлении прав работников на своевременную оплату труда, а также о реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости в республике.
С докладами о проделанной работе выступили Надежда Губская – министр труда и миграционной политики УР; Надежда Титова – врио заместителя руководителя Государственной инспекции труда в УР; Анатолий Кловзник – зам министра строительства, архитектуры и жилищной политики УР и другие.
С сентября 2016 года Минтрудом Удмуртии на ежемесячной основе организована работа по обеспечению контроля за своевременной и в полном размере выплатой заработной платы работникам государственных и муниципальных унитарных предприятий. Органам государственной власти и органам местного самоуправления в Удмуртской Республике дано поручение о необходимости недопущения образования задолженности по заработной плате и погашения уже существующей.
В настоящее время задолженность по заработной плате перед работниками государственных и муниципальных учреждений, финансируемых из регионального и местных бюджетов, отсутствует.
Вопросы погашения задолженности по заработной плате в организациях, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Удмуртской Республики, рассматриваются на ежемесячной основе на совещаниях различного уровня.
По данным Удмуртстата, на 1 марта 2017 года просроченная задолженность по заработной плате имеется на 3 предприятиях в отношении 560 работников и составляет 34,2 млн. рублей. Это почти в два раза ниже, чем в прошлом году (справочно: на март 2016 года – 62 млн. рублей).
На заседании Совета рассматривались вопросы по снижению количества неоформленных трудовых отношений между работниками и работодателями. В рамках работы по снижению неформальной занятости с начала года в Удмуртии легализовано 3 123 человека.
Минтруда обращает внимание, что официальные трудовые отношения дают работникам следующие гарантии:
• получение официальной ежемесячной зарплаты, на основе которой, будет начисляться трудовая пенсия;
• предоставление гарантий и компенсаций работнику в соответствии с трудовым законодательством;
• пособия и выплаты по социальному страхованию, пенсионное обеспечение.
Для работодателя:
• соблюдение трудового, административного, налогового, уголовного законодательства;
• работники, имеющие письменный трудовой договор с реальными условиями оплаты труда, чувствуют юридическую защищенность, что в свою очередь, увеличивает эффективность их трудового вклада и, соответственно, увеличивает прибыль работодателя.
Для информирования органов государственной власти о работодателях, нарушающих нормы трудового законодательства, можно обращаться:
по телефону «горячей линии» Министерства труда и миграционной политики Удмуртской Республики 8 (3412) 51-09-01, mintrud.udmurt.ru;
по телефону «горячей линии» Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике 8 (3412) 63-63-08, git18.rostrud.ru;
по телефону «горячей линии» Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Ижевске Удмуртской Республики 8 (3412) 60-77-92, pfr-izhevsk.ru;
в Центры занятости населения городов и районов Удмуртской Республики, szan.mintrud18.ru.
На главной странице официального сайта Министерства труда и миграционной политики Удмуртской Республики можно ознакомиться с памяткой «Действия работников при задержке выплаты заработной платы».
Узнать, отчитывается ли за вас работодатель в Пенсионный фонд и в каком размере перечисляет за вас страховые взносы, можно, проверив индивидуальный лицевой счет.
Получить информацию о состоянии вашего пенсионного счета можно:
лично обратившись в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства или работы, либо через личный кабинет застрахованного лица, размещенного на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru;
- через интернет-портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.
Контакты: Орлова Елена Юрьевна, (3412) 27-10-17, +79128520389, orlova@mintrud18.ru
Фото: unionsrussia.ru
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