С 1 мая началось комплектование детских садов. Поэтому родители всерьез обеспокоены, смогут ли они устроить ребенка в детский сад, как получить путевку, что сделать, чтобы записаться в группу именно в этом году. Понимая актуальность проблемы, партия «Единая Россия» в Удмуртии 27 апреля провела прямую телефонную линию, посвященную вопросам организации дошкольного и школьного образования.
Дом с детским садом
По ее итогам состоялась пресс-конференция. Начальник управления дошкольного образования администрации Ижевска Елена Казакова, отметила, что ежегодно в столице Удмуртии открываются дополнительные места в детских садах.
– Началось строительство детского сада на улице Берша, оно завершится в 2018 году, - уточнила она. - Кроме того правительство выделило деньги на ремонт 14 групп в уже существующих детских садах.
Елена Казакова сообщила, что администрация Ижевска тесно сотрудничает с инвесторами.
– Мы проводим встречи с застройщиками, которые занимаются возведением жилых домов. Они намерены открыть на первых этажах домов дошкольные группы.
По словам Елены Казаковой, эти учреждения могут быть филиалами муниципальных детских садов. Стоимость одного места при строительстве детских садов в жилых домах на порядок ниже, всего 250-300 тысяч рублей. При возведении типовых на одно место требуется от 700 тысяч до 1 миллиона рублей.
Родителям на заметку
Родители, которые не смогут получить путевки, могут устроить ребенка на кратковременное пребывание в детском саду. Их дети будут приниматься в те же группы, но находиться там они будут лишь с 8 утра до 13 часов. В 2016 году группы кратковременного пребывания посещали около 1000 детей. Малыши легко адаптируются в таких группах и в последующем они могут посещать детский сад, как и остальные дети.
Как сообщила Елена Казакова, в 2017 году места в детских садах получат все дети, которым на 1 января 2018 года исполняется 3 года. Но, к сожалению, сегодня нет возможности устроить всех детей в возрасте от 1,5 до 2,5 лет. Поэтому в первую очередь в детские сады будут приниматься малыши, чьи родители имеют федеральные льготы. Также в приоритете одинокие родители, родители-студенты, те, кто воспитывает детей-инвалидов, усыновленных детей, неполные семьи, семьи, доход в которых не превышает прожиточного минимума на каждого члена семьи. Рассматривать заявления этих семей на прием в детские сады администрация Ижевска будет после 31 августа.
Как вывести детский сад из «тени»
Алексей Шепталин, и.о. министра образования и науки Удмуртской Республики, рассказал журналистам о работе регионального правительства по решению самых острых проблем отрасли. В том числе он назвал пути решения проблемы дошкольного воспитания детей до 3 лет. По его словам, выходом из сложившейся ситуации может стать государственно-частное партнерство и компенсация части родительской платы за частные детские сады.
– На сегодняшний день функционируют десятки частных детских садов, которые осуществляют присмотр и уход, но без лицензии. Для того, чтобы вывести их из «тени», расширить спектр предоставляемых ими услуг, республика готова взять на себя бремя компенсации части родительском платы, - уточнил Алесей Шепталин. - Другое дело, что не все предприниматели, которые открыли частные детские сады, желают выходить из «тени». Ведь получение лицензии влечет за собой необходимость взаимодействия с массой контрольно-надзорных органов.
Тем не менее, минобр не теряет надежды найти общий язык с владельцами частных детских садов, и на днях провести с ними встречу, чтобы понять, какую помощь они хотят получить от республики, на каких условиях готовы расширять спектр услуг и получить лицензию.
Решить вопрос с детскими садами на селе куда сложнее, ведь здесь предпринимателей гораздо меньше.
– Мы заинтересованы в том, чтобы молодежь на селе оставалась, - говорит Алексей Шепталин. - Отсутствие детских садов порой может причиной, по которой люди уезжают из сел. Поэтому по мере возможности будем включать в адресную инвестиционную программу на 2018-2025 годы строительство детских садов.
Больше школ, новых и современных
Алексей Шепталин также сообщил о планах по строительству школ. Именно им в ближайшие годы будет уделяться основное внимание.
– В 2017году гарантировано будет построена школа в Можге. Есть большие надежды, что мы получим в мае этого года дополнительное финансирование из федерального бюджета на строительство школ в переулке Прасовском в Ижевске на 825 мест и в селе Алнаши на 500 мест.
В 2018 году республика готова участвовать в софинансировании целого ряда объектов. Среди них строительство школы-сада в поселке Постол Завьяловского района, начальной школы в Селтах, школы на улице Берша в Ижевске. Республиканский минобр также рассчитывает, что будет одобрено финансирование строительства школы на 825 мест школы №20 в Ленинском районе Ижевска.
Алексей Загребин, депутат Госдумы от Удмуртской Республики:
– Наша общая задача сделать так, чтобы Удмуртия была в числе тех регионов, которые будут претендовать и своей хорошей работой убеждать федеральный центр в том, что мы можем рассчитывать на дополнительное финансирование.
Кстати
2 мая председатель партии «Единая Россия», председатель Правительства РФ Дмитрий Медведева по итогам обсуждения в Госдуме отчета Правительства о результатах работы в 2016 году дал поручению Минфину и Минобрнауки России проработать вопрос о выделении в 2017 году дополнительных средств федерального бюджета в объеме 10,2 миллиардов рублей на реализацию программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы в рамках приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для школьников».
От первого лица
Вячеслав Никонов, председатель комитета Госдумы по образованию и науке.
– Одновременно с увеличением финансирования программы по созданию мест для детей в школах необходимо сохранять большую гибкость в его формах. Я надеюсь, что в этом поручении будет отражена еще одна возможность выделения в регионах средств федеральных субсидий не на 1 год, а на 2-3 года. Потому как за 1 год, как показывает опыт, нормальную школу построить невозможно. По поручению Президента РФ Владимира Путина и Правительства РФ до 2025 года предстоит создать дополнительно 6,5 миллионов мест для детей в школах. Первые шаги в ее реализации были сделаны в 2016 году, было выделено финансирование из федерального бюджета в размере 25 миллиардов рублей, было построено около 100 новых школ по всей стране. Это, по сути, является следствием серьезных успехов в решении демографической проблемы. Все больше детей приходят в первые классы, они должны учиться в первую смену, для этого и была принята программа. В этом году бюджетом предусмотрено еще 25 миллиардов и сейчас добавлено еще 10,2 миллиарда рублей. Это правильно, программу надо расширять.
Фото: Пресс-служба Удмуртского регионального отделения Партии "Единая Россия"
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