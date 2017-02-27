Минздрав уполномочен заявить
В Удмуртии нет проблем с обеспечением населения, в том числе и инвалидов, лекарственными препаратами. Более того, в республиканском бюджете на 2017 год предусмотрены средства на лекарства от социально значимых заболеваний. Об этом журналистам сообщили участники 79-й прямой телефонной линии, прошедшей 16 февраля в региональной общественной приемной партии «Единая Россия».
Специалисты Минздрава Удмуртии, Фонда социального страхования и региональной службы медико-социальной экспертизы отвечали на вопросы жителей республики об обеспечении не только лекарствами, но и средствами технической реабилитации, о медицинском обслуживании и диспансеризации, новых классификациях и определении группы инвалидности. По словам руководителя региональной общественной приемной партии «Единая Россия», первого заместителя Председателя Госсовета Удмуртии Светланы Кривилевой, за время проведения прямой линии поступило 248 обращений.
Заочно быстрее
Екатерина Мухаметгалеева, руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртской Республике, уточнила, что большая часть вопросов касалась порядка направления на медико-социальную экспертизу (МСЭ). Люди также интересовались, что делать, если раньше не признавали инвалидом?
– Если лечебное учреждение по каким-то причинам не может отправить на МСЭ, то оно выдает справку об отказе, с которой гражданин имеет право обратиться к нам самостоятельно. Кроме того, мы проводим заочное освидетельствование. Для того чтобы не затягивать процедуру признания инвалидом, мы назначаем освидетельствование на дому. При решении вопроса заочно все документы отправляются обратившемуся гражданину через почту заказным письмом.
По словам Екатерины Мухаметгалеевой, заочное освидетельствование составляет на сегодня 20 процентов от числа всех освидетельствований. Оно помогает не затягивать экспертизу, если человек живет в отдаленном районе или тяжело болен.
Часто бывает так, что больницы назначают большое количество обследований, прохождение которых занимает не один день. В этом случае эксперты бюро медико-социальной экспертизы рекомендуют брать в лечебном учреждении справку об отказе на МСЭ. Они сами назначат обследование, необходимое для вынесения экспертного решения по программе реабилитации.
Екатерина Мухаметгалеева сообщила, что сегодня в Удмуртии не в полной мере выполняется программа реабилитации инвалидов. Причина в том, что немалая часть жителей республики отказываются от соцпакета. Люди предпочитают получать единовременную ежемесячную выплату, которая в большинстве случаев не в полном объеме тратится на покупку медикаментов. Но даже если граждане покупают лекарства, то более дешевые и при этом менее качественные.
Честно, прозрачно, эффективно
Ильдара Гадршина, заместителя управляющего региональным отделением Фонда социального страхования (ФСС) по Удмуртии, жители республики просили разъяснить новый порядок предоставления средств реабилитации. Напомним, что раньше в рамках пилотного проекта техническими средствами реабилитации и путевками на санаторно-курортное лечение обеспечивало Министерство социальной, семейной и демографической политики. С 2017 года эти полномочия перешли к ФСС.
– По всем техническим средствам реабилитации, по которым в настоящее время образовалась задолженность, мы определили поставщиков, реестр нуждающихся направили на их адрес, – пояснил Ильдар Гадршин. – Начинаем плановое обеспечение техническими средствами реабилитации. Кроме того, компенсируем расходы граждан, которые вынуждены были купить техсредства реабилитации.
По санаторно-курортному лечению ФСС сформировал единую электронную очередь, с которой можно ознакомиться на сайте регионального отделения. Чтобы узнать номер заявки и очередности, необходимо ввести в интерактивное поле номер СНИЛСа.
– Обеспечение путевками также начнется в плановом порядке с учетом ассигнований, которые определяются, исходя из того количества граждан, которые не отказались от соответствующего набора социальных услуг, – уточнил Ильдар Гадршин.
Жители республики всерьез обеспокоены, с какой целью полномочия по обеспечению техсредствами реабилитации и санаторными путевками перешли от Минсоцзащиты к ФСС? Как это скажется на качестве услуг?
Ильдар Гадршин пояснил, что переход полномочий позволит оперативно в рамках страны распределять и осваивать денежные средства.
– Возврат в ФСС связан с тем, что не могут одним и тем же направлением заниматься разные полномочные органы. Единая система контроля, которая сформирована на базе государственной информационной системы, позволяет отслеживать прозрачность оттока финансовых средств и обеспечение граждан техсредствами реабилитации и путевками.
В ТЕМУ
С 1 января 2017 года для получения государственных услуг жители Удмуртии, имеющие право на обеспечение техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями и путевками на санаторно-курортное лечение, должны обращаться с заявлениями в региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике по адресу: город Ижевск, улица Ухтомского, 24.
Услуги, предоставляемые фондом, можно бесплатно получить вэлектронном виде через Единый портал госуслуг – www.gosuslugi.ru. Здесь можно подать заявление, получить информацию о ходе его рассмотрения и степени готовности документов.
Следующая прямая телефонная линия пройдет 23 марта 2017 года по теме: «Вопросы развития садоводства и огородничества в Удмуртской Республике, транспортное обслуживание населения, состояние автомобильных дорог до садовых товариществ, сбыт продовольственных товаров, выращенных на садоводческих массивах».
Наталья ИВАНОВА
Фото: newstracker.ru
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