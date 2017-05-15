11 мая для участников Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов УР» был проведен информационный семинар на тему «Газ в быту».
На вопросы жилищных активистов ответили представители Госжилинспекции УР, Главного Управления МЧС России по УР, АО «Газпром газораспределение Ижевск», экспертных организаций, проводящих диагностирование газового оборудования.
Жители узнали много нового о правах и обязанностях собственников в многоквартирных домах, требованиях к безопасности газового оборудования, смогли задать интересующие их вопросы.
Александр Евсеев, участник предварительного голосования, председатель Объединения советов домов Удмуртии, председатель комиссии по развитию города и социальному предпринимательству, ЖКХ и благоустройству Общественной палаты г. Ижевска, выступил в роли ведущего мероприятия. Он напомнил жилищным активистам, что в многоквартирном доме одной из самых опасных инженерных систем является система газоснабжения, поэтому ни в коем случае нельзя пренебрегать правилами безопасности, необходимо стараться прилагать максимум внимания и усилий для выполнения всех регламентных мероприятий.
Марат Исмагилов, Начальник Госжилинспекции УР – Главный государственный жилищный инспектор УР, уточнил для аудитории порядок обслуживания газового оборудования в многоквартирном доме. Прежде всего, управляющая компания или ТСЖ должны заключать договор со специализированной компанией для организации работы по содержанию газового имущества.
«На прошлой неделе ГЖИ провела с вашими УК и ТСЖ профилактическую работу, им будут вынесены предостережения от нарушения правил эксплуатации газового оборудования, - рассказал он жилизным активистам. – Практически все управляющие компании заключили договора на обслуживание оборудования в домах. Хотя есть организации, которые не имеют договоров на обслуживание поквартирного оборудования, а только внутридомового. Собственникам надо быть внимательными в этих случаях, и помнить, что они должны сами найти организацию, а также самостоятельно заключить договор, в том числе по диагностике оборудования».
Работы по обслуживанию газового оборудования проводятся 1 раз в 3 года. При проведении регламентных работ обслуживающая организация должна попасть во все квартиры в доме, а обязанность УК и ТСЖ - обеспечить такой доступ. Если же он затруднен, например, когда собственник не пускает сотрудников к себе в квартиру, УК и ТСЖ обращаются в суд. Этому должно предшествовать уведомление жителя, например, заказным письмом, о проведении проверки газового оборудования в квартире. Если он не отреагирует на уведомление, то ГЖИ имеет право наложить на него административный штраф в размере от 1 тыс до 2 тыс рублей.
«Самое главное – это обеспечить безопасность жильцов дома, чтобы из-за одного недобросовестного потребителя не страдали десятки человек, в том числе, чтобы они не испытывали неудоств, если будет отключен весь газовый стояк в доме», – подчеркнул Марат Исмагилов. В настоящее время многие УК и ТСЖ отслеживают замену старых газовых плит на новые. Начальник ГЖИ УР обратил внимание аудитории на то, что в этом должны принимать участие и собственники.
По поводу противопожарной безопасности многоквартирных домов Марат Исмагилов напомнил жилищным активистам, что все требования изложены в Жилищном кодексе РФ, и УК должны выполнять их, получая оплату от собственников. Стоимость этих услуг определяется в договорах управления. «Пока я вижу проблему в том, что еще не все собственники научились согласовывать со своей УК размер оплаты за услуги по содержанию общего имущества и управлению домом и ориентируются на размер, который устанавливает Администрация города для нанимателей жилья. Однако в настоящее время эта сумма является усредненной для домов разной этажности, не учитывает разных потребностей в подвидах и элементах работ», – отметил он. Эксперт рекомендует собственникам согласовывать с УК стоимость и объемы выполнения работ по противопожарной безопасности, так как в пяти- или девятиэтажках и высотных домах это разный перечень работ.
Алексей Королев, Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска УНДиПР ГУ МЧС России по УР, напомнил участникам семинара, что ежегодно в республике случаются сотни пожаров, десятки из них – в многоквартирных домах. Причина большинства из них – халатность жителей. Он сообщил, что Управление принимает заявки на участие домов в пятилетней программе восстановления системы противопожарной безопасности. Решение об этом жители должны принимать на общих собраниях. Бездействие УК, которой собственники обязаны поручить восстановление системы, поддержание ее в рабочем состоянии и сбор средств на эти цели, влечет за собой наказание, если произойдет несчастье.
По его словам, основными нарушениями в сфере противопожарной безопасности МКД являются: хранение горючих материалов на лестничных клетках; парковка личного автотранспорта по периметру дома, несоблюдение нормы 4,2 метра для проезда пожарной техники; наличие столбиков на границе тротуара и проезжей части, мешающих пожарным машинам; демонтаж металлических наружных лестниц в домах выше 5 этажей; остекление открытых лестничных клеток; отсутствие наружных пожарных лестниц и ограждений на кровле.
Алексей Королев попросил участников семинара обращаться с конкретными вопросами противопожарной безопасности по номеру 60-66-57.
Илья Чупин, начальник службы ВДГО АО «Газпром газораспредение Ижевск», осветил вопросы планового обслуживания газового оборудования в многоквартирном доме. Оно должно проводиться не реже 1 раза в 3 года, согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 410.
Задача специалистов - выявить утечки газа методом опрессовки стояков воздухом. Если обнаруживается падение давления, то проводится проверка поквартирного оборудования. Как правило, до 14 часов дня идет смазка газовых кранов, проверка наличия тяги в вентканалах, смазка кранов на газовых плитах, диагностика автоматики, систем газконтроля, а также инструктаж жителей. Доступ к квартирам собственникам необходимо предоставить газовикам после 14-00.
Эксперт перечислил неисправности, которые обнаруживаются во время техобслуживания. Это утечки в соединениях изношенных пробковых кранов, которые необходимо заменять на шаровые краны; вентканалы и дымоходы заклеены обоями или заставлены мебелью; газопроводы сделаны из пластика, что недопустимо; лишние соединения на газовых колонках и плитах (тройники); сквозные отверстия между перекрытиями под плитами – при их наличии газопровод временно отключается; оторванные крепления на газопроводе, расположенном на фасаде здания, что чревато утечкой газа; наличие электрического потенциала на газопроводе, с которым соприкасаются постронние кабели, неправильно установленные Интернет- или телефонной компанией; отсутствие заземления бытовой техники, из-за чего электрический потенциал переходит на газопровод.
При выявлении неисправностей, например, таких, как трещины на шланге, может быть отключена система газоснабжения. На срок до двух недель жители могут быть лишены возможности пользоваться газом, если у газовиков нет доступа в квартиру для осмотра плиты. В некоторых случаях при участии участковых и сотрудников МЧС доступ получают после вырезания замка в дверях. В квартирах недобросовестных потребителей газа, которые отказываются устранять нарушения, менять газовую плиту, ставится заглушка или заваривается газопровод, чтобы исключить возможность пользования неисправным оборудованием.
Отвечая на вопросы адуитории, эксперт посоветовал покупать для газовой плиты отрезной резиновый шланг с отдельными штуцерами, а не гофрированный металлический, который предназначен для газового котла или колонки.
Илья Чупин пригласил потребителей обращаться к нему по номеру 539-015. «По всем претензиям мы работаем индивидуально, идем навстречу жителям во всех вопросах», – сказал он.
В завершение мероприятия выступили представители двух экспертных организаций, которые занимаются диагностированием газового оборудования: ООО «МП «Город» и ООО «Корпорация Альтон».
Они озвучили, чем отличается диагностирование от обслуживания газового оборудования. Так, основной задачей диагностирования является выявление дальнейшей работоспособности оборудования в доме. Проводят эти работы специализированные экспертные организации. Специалисты измеряют толщину стенок газовых труб, проверяют стыки и соединения на прочность. По итогам технического диагностирования выдается заключение, в котором указываются замечания, которые необходимо устранить, и вывод эксперта, пригодна ли система для дальнейшей эксплуатации (максимум еще на 5 лет), либо требуется проведения капитального ремонта системы газоснабжения.
Техническое диагностирование является обязательным по истечении 30-летнего срока службы газовой системы. Отсутствие диагностирования является основанием для отключения дома от газа в целом. И такие случаи в городе Ижевске уже были. Поэтому, чтобы не остаться без газа, собственникам, проживающим в старых домах, необходимо принимать решения о проведении диагностирования или капитального ремонта газовой системы и определяться с источниками финансирования этих работ.
Обратиться за консультацией по вопросам газоснабжения и противопожарной безопасности можно также в Общественную организацию потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов УР» по телефону (3412) 97-07-93.
Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
Фото: udmurt.er.ru
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