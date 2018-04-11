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Вопросы антитеррористической защищённости торговых центров обсудили в Удмуртии

4 апреля
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4 апреля состоялось расширенное заседание Межведомственного координационного совета по потребительскому рынку Удмуртской Республики. Главный вопрос – защищённость торговых объектов, координация действий власти, муниципалитетов и бизнеса для выполнения задач, обозначенных в Постановлении Правительства РФ № 1273 от октября 2017 года.

8c1268bc30a340d3db25a4d4ec371eb5 Вопросы антитеррористической защищённости торговых центров обсудили в Удмуртии

В работе Совета приняли участие более 200 человек, прежде всего правообладатели (собственники, арендаторы и руководители) торговых и бизнес-центров.

Совместно с органами государственной и муниципальной власти, контрольно-надзорными и силовыми ведомствами им предстоит оперативно решить три обозначенные в постановлении задачи: окончательно сформировать перечень торговых центров Удмуртии, отнести их к одной из категорий безопасности и на каждый объект подготовить и утвердить Паспорт безопасности.

Паспорта безопасности должны получить порядка двухсот торговых объектов, работающих на территории Удмуртии, - ТЦ, кинотеатров, супермаркетов, рынков. Внесение в перечень и категорирование торговых объектов (территорий) осуществляется с учетом степени угрозы совершения на них террористического акта и масштаба возможных последствий.

В предварительном списке, составленном Минпромторгом, таких объектов – 195, из них более 74 в Ижевске. При этом, как было указано в рамках заседания Совета, на сегодняшний день ряд торговых объектов не предоставил сведений, позволяющих внести их в Перечень.

Паспорт безопасности каждый из объектов получает по результатам работы комиссии, в которую войдут правообладатели, эксперты Управления Росгвардии по УР, ГУ МЧС по УР. Обязательное условие получения Паспорта безопасности – исполнение перечня конкретных мероприятий по повышению антитеррористической защищённости объекта, в том числе предполагающих финансирование.

Сама процедура получения Паспорта безопасности – абсолютно бесплатна.

Участники Совета отметили, что ряд торговых объектов и гостиниц Удмуртии уже имеют Паспорта безопасности – эти документы потребуется привести в соответствие с новыми требованиями.

Представители торговых и гостиничных объектов обсудили с экспертами процедуру получения Паспортов безопасности в режиме «вопрос-ответ». Также обсуждалась возможность – учитывать требования по антитеррористической безопасности ещё на этапе проектирования и строительства объектов, предполагающих массовое посещение людей. Отмечалось, что в этом вопросе представители бизнеса могут рассчитывать на поддержку специалистов Росгвардии по УР.

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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