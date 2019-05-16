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Вопрос – ответ. Сроки переосвидетельствования

15 мая
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Нашей бабушке 80 лет, имеет инвалидность. Состояние её здоровья начало ухудшаться после перенесённого инсульта. Можно ли пройти переосвидетельствование раньше, чем указано в справке?

Е. Петрова, г. Сарапул

Question mark 1651148 960 720 Вопрос – ответ. Сроки переосвидетельствования

– В соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом» переосвидетельствование инвалидов I группы проводится 1 раз в 2 года, инвалидов II и III групп – 1 раз в год, а детей-инвалидов – 1 раз в течение срока, на который ребёнку установлена категория «ребёнок-инвалид», – отвечает Екатерина Мухаметгалеева, руководитель – главный эксперт по медико-социальной экспертизе по Удмуртской Республике.

Переосвидетельствование инвалида может осуществляться заблаговременно, но не более чем за 2 месяца до истечения установленного срока инвалидности. Ранее установленного срока переосвидетельствование инвалида проводится по его личному заявлению (заявлению его законного или уполномоченного представителя) и направлению медицинской организации в связи с изменением состояния здоровья.

В случае отказа медицинской организации в направлении на медико-социальную экспертизу выдаётся справка об отказе. При наличии справки об отказе гражданин имеет право обратиться в бюро самостоятельно при наличии медицинских документов, подтверждающих нарушение здоровья. Вопросы о предоставлении государственной услуги по медико-социальной экспертизе вы можете задать по телефону горячей линии ФКУ «ГБ МСЭ по Удмуртской Республике» Минтруда России (3412) 65-65-13 либо направить в адрес редакции газеты.

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