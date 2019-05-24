В мае состоялся пресс-завтрак с участием Главы республики Александра Бречалова и представителей ведущих республиканских и федеральных СМИ. Двухчасовая встреча началась с вопроса о культурном ландшафте, который задал главный редактор «Удмуртской правды» Энвиль Касимов.
Энвиль Касимов: – В Удмуртии интересный, насыщенный культурный ландшафт, здесь работают интересные театры, развивается национальная культура. Но этот ландшафт не полон, так как на нём отсутствует необходимое количество выставочных площадок, на нём нет такого музея изобразительных искусств, которым можно было бы безо всяких скидок гордиться. Будет ли меняться культурный ландшафт Ижевска и республики в ближайшие годы?
Александр Бречалов: – Я согласен с тем, что это острый вопрос. В Удмуртии есть классные художники, есть активные организаторы, которые привозят сюда художников российского и международного уровня. Но то, что сейчас называется музеем изобразительного искусства, – это не музей. Я категорически за появление нового музея. Но нельзя создавать его, если сами жители Ижевска будут против.
Некоторое время назад директор УРМИИ Вера Вахрушева представила мне проект создания нового музея – строительства нового здания на месте нынешнего, которое когда-то было Домом пионеров. Это был современный архитектурный проект. Он включал в себя и выставочные площади, и архив – помещения для хранения фондов музея. Но затем мнение культурного сообщества изменилось. Начали говорить о том, что старое здание трогать нельзя – «здесь каждый кирпичик намоленный». И мы остановили проект. Чтобы двигаться вперёд, самому культурному сообществу (деятелям культуры и искусства, художникам, литераторам, – всем, заинтересованным в развитии этой сферы) нужно решить, каким должно быть будущее здание Музея изобразительных искусств – должно ли появиться новое, современное здание – на месте старого или в другой части города, или нужно сохранять старое здание. Буду честен, у республики нет возможностей и сохранить старое здание, и построить новое. Мне будет достаточно решения Общественной палаты Ижевска для того, чтобы запустить строительство нового музея.
Музей – не единственный объект культурной инфраструктуры, который мы обсуждаем. Сегодня мы вошли в пятый раунд проектирования Центра удмуртской культуры, который должен появиться на месте бывшего Русского драматического театра им. Короленко. У нас есть желание и возможности построить этот центр, но концепт меняется уже в который раз. Долго обсуждали возможность реконструировать существующее здание, чтобы сохранить знаковый для города объект, но по подсчётам за те же средства, которые необходимы на реконструкцию, можно построить новое здание площадью на 1000-1500 кв. м больше – это пространство будет востребовано в том числе для экспозиций. И здесь тоже важно, чтобы у общества было единое мнение по поводу появления центра.
P.S. В завершение встречи Александр Бречалов получил «культурный подарок» – недавно вышедшую в издательстве «Удмуртия» книгу «Мифы, легенды и сказки удмуртского народа» с иллюстрациями художника Менсадыка Гарипова, которая уже стала заметным событием в творческой и интеллектуальной жизни республики.
Александр Бречалов рассказал о ряде значимых проектов в области культуры.
В 2019 году:
В Удмуртской Республике в рамках всероссийского проекта партии «Единая Россия» запланирован ремонт 25 домов культуры.
В районах Удмуртии по национальному проекту, инициированному Владимиром Путиным, капитальный ремонт будет выполнен в 9 учреждениях культуры.
К 100-летию конструктора стрелкового оружия М.Т. Калашникова будет выполнен капитальный ремонт музейно-выставочного комплекса его имени. Деньги будут выделены из республиканского бюджета.
Капитальный ремонт пройдёт в ряде театров республики: в глазовском «Парафразе», в Сарапульском драматическом театре и ижевском муниципальном театре «Молодой человек».
Начата долгожданная реконструкция Национальной библиотеки. Работы будут продолжаться 3 года.
В 2020 году:
В республике будут построены 3 сельских дома культуры (один из них – в д. Копки Селтинского района), будет проведён капитальный ремонт 4 учреждений культуры в районах.
Продолжится реконструкция ДК «Ижмаш» под Русский драматический театр и Театр юного зрителя.
Начнётся закупка 7 передвижных автоклубов.
Начнётся реализация национального проекта 2020-2024 гг. по оснащению школ искусств. Все они без исключения (а их в республике почти 6 десятков) будут обеспечены музыкальными инструментами и необходимым оборудованием для занятий всеми видами искусств, которые там преподаются.
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