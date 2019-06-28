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Вопрос – ответ. Основания для категории «ребёнок-инвалид»

28 июня
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В каких случаях детям устанавливают категорию «ребёнок-инвалид» до достижения ими возраста 18 лет?

Wheelchair disability paraplegic injured disabled handicapped handicap medical 544927 Вопрос – ответ. Основания для категории «ребёнок-инвалид»

– Категория «ребёнок-инвалид» устанавливается до достижения возраста 18 лет по основаниям, указанным в п. 13 Правил признания лица инвалидом, утверждённых постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 95 (далее – Правила), а именно: не позднее 2 лет после первичного установления категории «ребёнок-инвалид» гражданину, имеющему заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения, нарушения функций органов и систем организма, предусмотренные разделом I приложения к настоящим Правилам; не позднее 4 лет после первичного установления категории «ребёнок-инвалид» в случае выявления невозможности устранения или уменьшения в ходе осуществления реабилитационных или абилитационных мероприятий степени ограничения жизнедеятельности гражданина, вызванного стойкими необратимыми морфологическими изменениями, дефектами и нарушениями функций органов и систем организма (за исключением указанных в приложении к настоящим Правилам), – комментирует руководитель – главный эксперт по медико-социальной экспертизе по Удмуртской Республике Екатерина Мухаметгалеева.

Установление категории «ребёнок-инвалид» до достижения гражданином возраста 18 лет может быть осуществлено при первичном установлении категории «ребёнок-инвалид» по основаниям, указанным выше, при отсутствии положительных результатов реабилитационных или абилитационных мероприятий, проведённых гражданину до его направления на медико-социальную экспертизу. При этом необходимо, чтобы в направлении на медико-социальную экспертизу, выданном медицинской организацией, содержались данные об отсутствии положительных результатов таких реабилитационных или абилитационных мероприятий.

Также при первичном освидетельствовании категория «ребёнок-инвалид» до достижения гражданином возраста 18 лет устанавливается при наличии заболеваний и нарушений функций органов и систем организма, предусмотренных разделом III приложения к Правилам.

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