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Вопрос – ответ. Накопили тринадцать процентов индексации

15 мая
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На сколько процентов увеличится трудовая пенсия человека, если он в 2019 году рассчитается с работы?

Pensioners age man old man human retirement break thinking 1068566 Вопрос – ответ. Накопили тринадцать процентов индексации

На вопрос отвечает Светлана АДАЕВА, заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда России по Удмуртской Республике:

– Если человек достиг пенсионного возраста до 2017 года, то, продолжая работать, пропустил две индексации пенсии: в 2017 году – в размере 6 процентов и в 2018 году – в размере 7 процентов, а в общей сложности – 13 процентов. Именно на столько процентов будут проиндексированы страховые (трудовые) пенсии после того, как люди прекратят трудовые отношения с работодателем.

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Автор статьи

Галина АРСЕНЬЕВА Все материалы этого автора

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