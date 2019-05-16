На вопрос отвечает Светлана АДАЕВА, заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда России по Удмуртской Республике:
– Если человек достиг пенсионного возраста до 2017 года, то, продолжая работать, пропустил две индексации пенсии: в 2017 году – в размере 6 процентов и в 2018 году – в размере 7 процентов, а в общей сложности – 13 процентов. Именно на столько процентов будут проиндексированы страховые (трудовые) пенсии после того, как люди прекратят трудовые отношения с работодателем.
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