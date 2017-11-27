«После того, как тему о добровольном характере преподавания национальных языков начали активно обсуждать в обществе, Министерством образования и науки Российской Федерации этот вопрос действительно был очень тщательно изучен, была разработана методика по преподаванию государственных языков республик, согласно которой в вариативной части учебных планов предусматривается возможность до двух учебных часов в неделю на добровольное изучение государственного языка республик. Тем самым нормативно и методологически эти вопросы будут урегулированы. И я здесь целиком и полностью соглашусь с Михаилом Викторовичем Бабичем о том, что принятые решения учитывают все многообразие межнационального устройства России и создают необходимые условия как для полноценного изучения русского языка, так и для сохранения и развития языков народов России. Несмотря на то, что по данной проблеме полномочный представитель президента Российской Федерации высказался в г. Казани, применительно к татарскому языку, тема эта актуальна и для Башкортостана, и для других национальных республик страны. Сохранение языка, сохранение родных языков, особенно на территории национальных республик является очень важным, тонким вопросом. И здесь, действительно, нужно подойти с пониманием и не вестись на поводу у людей и групп, которые захотят на этой теме заработать себе сомнительный политический капитал.
Вопросы преподавания башкирского языка как родного и государственного в Республике Башкортостан отлажены. При этом учитывается мнение родителей учащихся. Сегодня эти вопросы находятся на контроле у главы Башкортостана Рустэма Хамитова, который недавно подписал указ о мерах по совершенствованию изучения государственных и родных языков, с соответствующим финансированием, выделением грантов.
Помимо законодательного урегулирования очень важным аспектом в данной работе является качество преподавания языка. Основная проблема – в том, как преподается язык. Методика, которая сегодня существует, не совсем соответствует реалиям времени. Это должен быть комплекс программ, которые бы помогли сохранить язык и бережно передавать его из поколения в поколение через преподавание языка, через создание кружков художественной самодеятельности, театральной деятельности. Нужно начать преподавание языка с качественно новыми подходами. Нужны педагоги, которым не нужно силой затаскивать детей на свои уроки. И сегодня есть немало примеров, когда педагоги пересматривали методику, вносили в нее новшества, вкладывали душу и сердце. В итоге, ребята с удовольствием изучали язык и посещали уроки.
Следующий аспект проблемы – качество учебников. В бытность, когда я еще работала в республике вице-премьером, мы с группой наших педагогов и ученых начинали работу над учебником башкирского языка, над электронными учебниками башкирского языка, которые совмещали бы в себе русский, английский, башкирский языки, с диалогами и иллюстрациями, с определенными подходами.
Проблема, действительно, очень глубокая, но, все таки, культура должна нас объединять, а не разъединять, так и язык, любой язык – русский, татарский, башкирский должны объединять. Это уровень нашей общей культуры. И на сколько мы уважительно относимся друг к другу, той республике в которой мы живем, к ее традициям, зависит, конечно же, наше будущее!»
Материал с сайта http://fedpress.ru/ Фото: rb-str.ru
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